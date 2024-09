Sănătatea intestinală este foarte importantă. Intestinul găzduiește trilioane de bacterii, virusuri, ciuperci și alte microorganisme microscopice. Toate acestea alcătuiesc microbiomul și este extrem de important să le hrănim, nu să le distrugem. Dacă lor le merge bine, ne ajută să rămânem sănătoși, pentru că joacă un rol crucial în digestie, imunitate și sănătatea generală. Detaliem cât de simplu puteți pregăti copilul pentru o viață mai bună prin susținerea bacteriilor din intestin.

Din ce în ce mai mulți copii suferă de alergii alimentare, tulburări gastro-intestinale, ADHD, obezitate și o serie de alte afecțiuni care sunt strâns legate de sănătatea microbiomului lor intestinal. Cântărind între 3 și 5 kilograme de persoană, bacteriile din tractul digestiv ajută la controlul sistemului imunitar, determinând reacții alergice ori un răspuns eficient împotriva unui virus care provoacă răceala, spre exemplu. Cercetările au arătat că aceste bacterii au un rol în reglarea metabolismului și a creșterii în greutate și sunt conectate la creier. Ceea ce înseamnă că pot influența starea de spirit, putând proteja copilul de tulburări de sănătate mintală – depresii, spre exemplu.

Ce este microbiomul

„Microbiomul nostru intestinal este grădina bacteriilor, ciupercilor și a altor creaturi mici care împreună ajută la influențarea sănătății noastre intestinale și a sănătății generale”, spune dr. Katya Gerwein, medic specialist pediatru la Stanford Medicine Children’s Health. Deși există microbiomi în mai multe zone ale organismului (pe piele, în gură), microbiomul intestinal are o foarte mare importanță când vorbim de sănătatea întregului organism.

„Spre deosebire de genomul uman, care este stabilit la naștere, microbiomul uman este în mare parte un produs al stilului de viață și al mediului, și este cel mai ușor de modelat în copilărie. Până când copiii ajung la vârsta școlară, alcătuirea generală a microbiomului lor a fost stabilită și va rămâne cu el ani de zile, decenii sau chiar toată viața”, explică cercetătoarea Erica Sonnenburg, care conduce, alături de soțul ei, dr. Justin Sonnenburg, un laborator de cercetare dedicat studierii microbiomului uman. Ei sunt și autorii cărții The Good Gut: Taking Control of Your Weight, Your Mood, and Your Long-Term Health, care explorează importanța microbiomului intestinal și oferă sfaturi practice pentru menținerea unui microbiom sănătos.

5 moduri de a susține sănătatea microbiomului

Există și multe lucruri pe care le putem face pentru a îmbunătăți sănătatea intestinală a copiilor și a noastră. Și cu cât începem mai repede, cu atât mai bine. Se pare că există o fereastră de oportunitate necesară pentru a stabili un microbiom intestinal sănătos. Și aceasta este în copilărie.

După ce această fereastră se închide, mai sunt lucruri pe care le putem face, desigur, dar dezvoltarea unui microbiom sănătos devine mult mai dificil. Din păcate, sănătatea intestinală a oamenilor moderni (inclusiv a copiilor) a fost grav compromisă. Peste 40% dintre oamenii din întreaga lume suferă de tulburări gastrointestinale funcționale, inclusiv 23% dintre copii. Așadar, să începem cât mai devreme să cultivăm bacteriile bune din tractul digestiv. Iată câteva sugestii ușor de pus în practică pentru copii:

1. Hrăniți bacteriile bune

Un microbiom sănătos are nevoie de fibre dietetice, carbohidrații complecși găsiți în plante. Cercetările sugerează că un microb intestinal înfometat mănâncă mucusul care căptușește și protejează pereții interiori ai intestinului. Dacă bacteriile se apropie prea mult de acești pereți, pot declanșa semnale de alarmă în sistemul imunitar, rezultând o stare de inflamație care poate duce în cele din urmă la tulburări autoimune, cum ar fi bolile inflamatorii intestinale, alergiile și astmul. Hrănirea copilului cu o dietă bogată în fructe, legume, cereale integrale, nuci și leguminoase asigură că microbiomul în curs de dezvoltare are multă hrană.

Însă copiilor nu prea le plac legumele. Începeți cu legumele atractive pentru cei mici și găsiți mai apoi soluții să adăugați altele. Spre exemplu, morcovii caramelizați (în sos de unt, miere și usturoi, la cuptor). Adăugați apoi humusul, în care copilul poate înmuia morcovul la o seară de filme în familie. Oferiți-i păstăi de soia fierte la abur cu puțină sare. Ca să le accepte și mai ușor, treceți-le printr-un sos de roșii cu usturoi și busuioc, făcut în casă. Folosiți quesadillas – acele lipii de origine mexicană, pe care le puteți umple cu brânză și legume (bețe subțiri de morcov) sau cu carne și fasole frecată. O supă cremă de linte sau niște chifteluțe de legume în care puteți adăuga linte sunt perfecte dacă sunt însoțite de un sos de iaurt acrișor cu usturoi și ulei de măsline.

2. Oferiți copiilor alimentele care au bacterii sănătoase

Iaurtul este unul dintre superalimentele copilăriei – consumul de iaurt (alimentul care conține culturi vii și active de bacterii bune) poate reduce frecvența bolilor la copii, în special infecțiile gastrointestinale, atât de frecvente și supărătoare.

Kefirul fermentat este o altă formă de bacterii comestibile. La fel și varza murată nepasteurizată, dar acestea este mai puțin atractivă pentru copii. Iaurturile pentru copii din comerț sunt pline de zahăr, iar alimente precum gogoșile acoperite cu iaurt și sosurile de salată pe bază de iaurt adesea nu conțin deloc culturi vii. „Pentru a-i face pe copiii mei să aprecieze aroma unică a iaurtului neîndulcit, am adăugat o linguriță de sirop de arțar și apoi am redus încet cantitatea pe parcursul mai multor săptămâni. Nu voi uita niciodată ziua în care am ajuns să stăm la un hotel care servea iaurt îndulcit. Copiii mei s-au plâns că «ceva are un gust ciudat» – dovadă că poți schimba aromele pe care copiii mici le găsesc «normale»”, spune Erica Sonnenburg.

3. Nu dezinfectați chiar tot…

Ca părinți, mai ales în primii ani de viață ai copiilor, sterilizăm cu ardoare toate lucrușoarele celui mic. Însă încercând să-i protejăm de bacteriile cauzatoare de boală, cum ar fi streptococul și E. coli, reducem și contactul lor cu bacteriile bune necesare în tractul digestiv.

Așadar, este murdăria cu adevărat periculoasă pentru cei mici sau este mai degrabă un motiv de îngrijorare pentru părinții hiperprotectivi? Nu este vorba de a-i oferi copilului fructe nespălate sau de a nu-l mai spăla pe mâini înainte de masă. Dar este un îndemn de a-l lăsa să mângâie câinele vecinilor, de a nu-i steriliza jucăriile, de a nu fugi cu șervețele umede după el prin parc și de a-l lăsa cât mai mult să se joace în natură. Chiar dacă asta înseamnă să se umple de noroi.

4. Evitați antibioticele când nu e cazul

Ceea ce distruge cel mai mult echilibrul microbiotei sunt antibioticele, chiar și în doze mici. Dacă în general flora intestinală își revine după o doză de antibiotice, un studiu recent arată că, după a doua doză, recuperarea nu este completă.

Aceste medicamente pot salva vieți, dar asta nu înseamnă că nu au dezavantaje. Deoarece ucid bacteriile fără discriminare, antibioticele scapă de părțile bune ale microbiomului împreună cu cele rele. Și această pierdere poate avea un impact mai larg asupra sănătății pe termen lung a copilului tău decât ți-ai putea da seama. Un studiu din 2014 al Universității din Chicago a legat antibioticele de alergiile la arahide, iar într-un studiu din 2020, cercetătorii de la Mayo Clinic au conectat utilizarea antibioticelor la copiii sub 2 ani cu un risc crescut de astm, boală celiacă și creștere în greutate excesivă.

5. Adoptați un animal de companie și creșteți-l împreună cu copilul

Un studiu publicat în JAMA a sugerat că bebelușii care cresc alături de câini sunt mai puțin susceptibili de a dezvolta astm înainte de a împlini vârsta de 6 ani. „Câinele nostru este un veritabil canal de transmitere a bacteriilor din curte copiilor noștri. În loc să mă înfior când îl văd gudurându-se pe lângă fete și lingându-le fețele, mă gândesc la beneficiile pe care le pot oferi bacteriile pe care le poartă”, povestește cercetătoarea pentru Parents.

Menținerea unui microbiom sănătos este crucială pentru bunăstarea generală tuturor. Printr-o alimentație echilibrată, evitarea factorilor dăunători și adoptarea unui stil de viață sănătos, puteți contribui semnificativ la echilibrul și diversitatea microbiomului copilului, mai ales dacă începeți devreme.

