Mihailo Podoliak explică ce prevede „Planul Victoriei” al președintelui Zelenski. Sunt 4 elemente – cheie, niciunul nu se referă la cedarea de teritorii către Rusia

„Orice compromis cu Rusia, cum ar fi înghețarea conflictului, ar însemna că trebuie să vă pregătiți pentru următoarele etape de război”, a declarat Mihailo Podoliak, consilierul lui Zelenski, care a explicat pentru publicul HotNews care sunt prevederile generale din „Planul Victoriei” pe care președintele Ucrainei trebuie să-l prezinte zilele următoare aliaților occidentali.

Unul dintre elementele esențiale ale planului de victorie a lui Zelenski este ca loviturile Ucrainei pe teritoriul Rusiei să continue: „În regiunile rusești unde s-a întâmplat acest lucru oamenii percep cu totul altfel războiul și nu mai cred propaganda”, spune Podoliak.

„Planul Victoriei” reprezintă un set de măsuri concrete și calcule pragmatice prin care Ucraina va putea pune în aplicare „Formula Păcii”, un alt document pe care Zelenski l-a prezentat în urmă cu doi ani, pe 11 octombrie, liderilor țărilor din Grupul G7, menționează consilierul prezidențial în dialogul cu HotNews.

„Formula Păcii” are 10 puncte esențiale pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Primul vizează siguranța nucleară, pentru a preveni șantajul nuclear și incidentele la centralele ucrainene. Al doilea se concentrează pe securitatea alimentară, dorindu-se restabilirea exporturilor agricole.

Urmează protecția infrastructurii energetice este crucială, mai ales în contextul atacurilor rusești. Un alt punct cere eliberarea tuturor prizonierilor și a persoanelor deportate în Rusia.

În acest document, de asemenea, se solicită restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei, conform prevederilor ONU. Retragerea completă a trupelor ruse, punctul numărul 6, reprezintă un alt pas esențial în oprirea ostilităților.

Planul include, de asemenea, tragerea la răspundere în justiție a celor care au comis crime de război. Se subliniază și importanța protecției mediului, având în vedere daunele ecologice produse de război. Un alt punct solicită măsuri pentru prevenirea escaladării conflictului, incluzând garanții clare de securitate.

Care sunt cele 4 elemente – cheie ale Planului Victoriei anunțat de Zelenski

– Pe 11 octombrie 2022, domnul Zelenskiy a prezentat în fața liderilor Grupului G7 „Formula Păcii pentru a depăși amenințarea rusă”. În ce măsură, la doi ani distanță, Ucraina s-a apropiat de implementarea acestui document?

– Haideți să înțelegem corect logica celor două documente, „Formula Păcii” și „Planul Victoriei”.



„Formula Păcii” este o poziție concretă a Ucrainei și arată cum se poate termina acest război, din punct de vedere a eforturilor diplomatice.

Aici vorbim despre pașii care trebuie să fie întreprinși, în primul rând de către țara agresoare, Rusia. Respectiv, să ne întoarcem la dreptul internațional, cel care asigură integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei.

Însă, dreptul internațional poate fi realizat doar în condițiile în care Federația Rusă dorește să se întoarcă la cadrul legal.

Pentru că nu vedem acest lucru, apare o altă „construcție” cu denumirea „Planul Victoriei”, unde foarte clar, cu cifre și fapte, este anunțat ce fel de instrumente de constrângere trebuie să fie aplicate, pentru ca „Formula Păcii” să fie realizată.

Astfel, „Formula Păcii” descrie cum acest război trebuie să încheie, iar „Planul Victoriei”, care este propus acum, este o formulă matematică de constrângere a Rusiei, pentru ca aceasta să înțeleagă atât „Formula Păcii”, cât și sfârșitul războiului.

„Planul Victoriei” prevede constrângere militară: câte și ce mijloace militare sunt necesare pentru ca războiul să-și schimbe mersul și pentru ca Rusia să simtă acest război cât mai mult pe propriul teritoriu.

De asemenea, constrângere economică – înseamnă ceea ce trebuie să se întâmple cu economia Rusiei, pentru ca prețul plătit pentru război să fie cât mai mare.

Constrângerea diplomatică – înseamnă presiunea colectivă asupra Rusiei în legătură cu riscurile globale pe care le aduce această țară.

Constrângerea politică, așa cum a fost foarte clar anunțată de președinte, înseamnă că, în mod obligatoriu, Ucraina va deveni membră a NATO. Orice țară suverană are dreptul să ia o asemenea decizie, așa cum consideră necesar, fără influența țărilor terțe. În cazul dat, a Federației Ruse.

– Pe site-ul oficial, war.ukraine.ua, sunt 10 puncte în „Formula Păcii”. Ne puteți spune dacă sunt versiuni mai detaliate ale acestora și ce prevăd mai exact?

– „Formula Păcii” a fost prezentată în cadrul primului Summit de Pace, care a avut loc în Elveția. Acolo separat, în format mai larg, au fost discutate trei puncte: schimbul de prizonieri, securitatea energetică, dar și libertatea comerțului, inclusiv în Marea Neagră.

Aceste puncte au fost evidențiate și în prezent se lucrează asupra lor, inclusiv se precizează cum pot fi implementate din punct de vedere logistic.

Celelalte puncte, de asemenea, vor fi propuse într-un format mai larg.

După cum știți, punctul numărul 6 prevede retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei.

Toate aceste elemente vor fi propuse într-un format mai detaliat, în cadrul celui de-al doilea Summit al Păcii, care este în proces de pregătire.

Aici trebuie să înțelegem că cel de-al doilea Summit al Păcii poate fi eficient doar în cazul constrângerii Rusiei să perceapă adecvat lucrurile care se întâmplă.

Astfel, din nou ne întoarcem la „Planul Victoriei”, adică la numărul instrumentelor militare, la anularea interdicțiilor de a lovi în obiectele militare de pe teritoriul Rusiei, indiferent de cât de departe se află acestea, și ce fel de arme sunt utilizate. Respectiv, celelalte puncte din cadrul „Formulei Păcii” pot fi eficiente doar în condițiile constrângerii Rusiei spre procesul de negocieri.

– Pe lângă sancțiunile economice și permisiunea de a lovi la distanțe mari pe teritoriul Rusiei, pe ce alte elemente de constrângere mizează Ucraina?

– Acum, președintele Ucrainei prezintă „Planul Victoriei”, cu mai multe completări de ordin strategic, în fața principalilor aliați care oferă sprijin Ucrainei.

Prezentarea a avut loc deja în SUA, acum va avea loc în țările cheie din cadrul UE, Germania, Franța, Marea Britanie, etc. Într-un format mai larg această prezentare ar urma să aibă loc în cadrul platformei Ramstein care, din motive de forță majoră, a fost amânată pentru mai târziu.

Acolo va avea loc prezentarea în fața unui cerc mai mare de țări care fac parte din Coaliția pro-Ucraina.

Ulterior, președintele va prezenta publicului conținutul „Planului Victoriei”, doar partea care se poate face publică, pentru că nu toate formulele de acolo pot fi supuse discuțiilor publice. Suntem în război.

„În regiunile din Rusia unde am avut lovituri oamenii percep cu totul altfel războiul”

Mihailo Podoliak, Foto: Efrem Lukatsky / AP / Prodimedia Images

– Din ceea ce am discutat cu experți militari din Ucraina, unul dintre principalele puncte ar fi întoarcerea sub controlul Ucrainei a Centralei din Zaporojie. Este adevărat?

– Evident, suntem interesați să recuperăm teritoriile noastre, inclusiv instalațiile de energie nucleară, cum ar fi Centrala de la Zaporojie. Haideți să așteptăm prezentarea publică în format larg al „Planului Victoriei” și atunci totul va fi clar.

În ceea ce privește direcția militară, din experiența noastră vedem cum loviturile pe care le dăm în teritoriul Rusiei cu armele de producție ucraineană influențează starea de spirit din societatea rusă. Provoacă stări de panică.

În regiunile din Rusia unde au avut loc aceste lovituri, oamenii percep cu totul altfel războiul și altfel privesc ceea ce spune propaganda rusă.

Dacă aceste lovituri se vor extinde, nu doar la regiunile de hotar, ci și în zonele centrale ale Rusiei, în Moscova în primul rând, vom avea o creștere a intențiilor de proteste, care se bazează pe frica de război.

Experiența operațiunii din regiunea Kursk este descrisă foarte clar (n.r. – în Planul Victoriei), și sunt oferiți și indicatori matematici în acest sens: câte astfel de lovituri sunt necesare, de câte rachete avem nevoie și așa mai departe.

Revenind la întrebarea dumneavoastră, fără recuperarea centralei de la Zaporojie nimeni nu va considera că războiul s-a încheiat în mod corect.

– Despre punctul 6 care vizează retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei. Când și în ce condiții va fi posibilă implementarea acestuia?

-Există calculele matematice. Războiul se desfășoară deja de doi ani și jumătate. Deja este clar ce resurse și ce instrumente de influență are Rusia.

În același timp, deficitul resurselor în cazul Rusiei crește. De exemplu, lipsa de obuze este compensată cu producția din Coreea de Nord, iar lipsa de rachete și drone – cu aducerea lor din Iran. Rusia nu este pregătită pentru escaladarea războiului.

Noi înțelegem că Rusia nu se va supune benevol dreptului internațional, va trebui constrânsă să facă asta.

Vorbim despre o abordare absolut programatică în privința retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, iar asta înseamnă să amplificăm dimensiunea războiului pe teritoriul Rusiei.

În „Planul Victoriei” este scris foarte clar acest lucru.

„Garanțiile de securitate sunt posibile doar în cazul în care țara agresoare pierde războiul”

Soldat rus cu un lansator antitanc pe frontul din Ucraina – FOTO: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

– Domnule Podoliak, dacă e să vorbim despre punctele 9 și 10 din „Formula Păcii”, adică prevenirea escaladării și confirmarea finalizării războiului. Cum vedeți garanțiile privind finalizarea războiului, luând în considerare că Rusia nu respectă, de obicei, înțelegerile anterioare?

– Este o întrebare foarte bună. Pentru a avea garanții care să definească foarte clar ce fel de securitate va exista în Europa, Federația Rusă trebuie să piardă acest război în mod obligatoriu.

Garanțiile sunt posibile doar în cazul în care țara agresoare, pierzând războiul, poartă răspundere juridică și financiară pentru consecințele acestuia.

Aici mai trebuie să funcționeze instrumentele constrângerii politice, de exemplu, ca Ucraina să devină stat membru al NATO. Și nu doar Ucraina, dar orice alt stat care își dorește să-și realizeze dreptul său suveran de a adera într-un bloc.

Orice alt compromis cu Rusia, înghețarea conflictului, va însemna că trebuie să vă pregătiți pentru următoarele etape de război. Scopul principal al Rusiei este dominarea. Rusia vrea să domine atât în spațiul ex-sovietic, cât și în general pe teritoriul Europei de Est. Aici iarăși ne întoarcem la instrumentele de constrângere care au fost calculate absolut minuțios în „Planul Victoriei”.

„Evident, societatea a obosit de la război”

– Mai am o întrebare care se discută inclusiv în cadrul unor publicații precum The New York Times: în ce măsură situația în societate din Ucraina se schimbă și există dorința de a găsi un anumit compromis pentru a finaliza acest război?

– În primul rând, nu există comunicări, planuri la nivelul conducerii politice să cedeze ceva în schimbul la ceva. Este primul lucru.

Al doilea – evident, societatea a obosit de la război. Practic deja sunt trei ani de război, evident oboseală psiho-emoțională este la un nivel înalt. Și asta are anumite consecințe negative.

Însă, pe de altă parte, eu adresez o altă întrebare: dacă noi, de exemplu, mergem pe calea anumitor cedări față de Rusia, asta înseamnă că noi acceptăm câștigarea de către Rusia a acestui război, respectiv că va obține profit din război și nu va achita nici prețul financiar, nici juridic al acestuia.

Dar în același timp, Rusia nu-și va realiza scopul său inițial – controlul total al teritoriilor Ucrainei.

De ce Rusia trebuie să se oprească în acest caz și să nu continue expansiunea mai departe? Înțelegeți absurditatea acestor propuneri?

Aceste propuneri, în opinia mea, sunt bazate pe lipsa totală a înțelegerii naturii acestui război, pe lipsa totală a înțelegerii ce înseamnă Federația Rusă, dar și pe lipsa de înțelegere că Rusia va continua expansiune, pentru că acesta este singura opțiune de existență a unui astfel de stat. Din acest motiv, asemenea planuri nu sunt realiste.