Mihail Neamțu, „autodenunț” în direct la Realitatea Plus: „M-am trezit cu niște bănuți în contul meu de TikTok” de la Bogdan Peșchir

Mihail Neamțu, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) care a deschis lista formațiunii pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din acest an, a afirmat în seara zilei de 5 decembrie, într-o emisiune la postul Realitatea Plus, că a primit și el bani, pe rețeaua de socializare TikTok, din contul „bogpr”, asociat lui Bogdan Peșchir, cel care a finanţat campania candidatului independent Călin Georgescu pe TikTok cu un milion de euro.

„Public mă autodenunț – am primit și eu 500 de euro de la acest distins domn (din contul «bogpr», Bogdan Peșchir, n.r.), vreau să-i mulțumesc public. Dar el m-a susținut pentru demersurile mele culturale. Nu a fost nici o condiționare, vreodată, între mine și domnia sa”, a spus Mihail Neamțu, potrivit unei înregistrări din emisiunea moderată de Anca Alexandru la Realitatea Plus.

„Da, el susține mișcarea conservatoare în România și… Eu nu-l știu, dar m-am trezit cu niște bănuți în contul meu de Tik Tok de la dânsul. Vreau să-i mulțumesc public și să-l invit să facă asta. Nu cu mine, ci cu alți creatori, pentru că avem nevoie. Și această interacțiune între anonimi, care ajută diferite cauze – sociale, culturale – este naturală într-o societate liberă”, a continuat Neamțu.

„Dar am ajuns să demonizăm oamenii generoși. Așa cum a fost domnul George Becali demonizat an de an, la rândul, pentru că a ajutat sărmanii, iată că acum un antreprenor din IT-ul brașovean este demonizat”, a mai spus politicianul AUR.

„Este inadmisibil să creăm această stare de psihoză colectivă, să ne învinovățim unii pe alții, să facem un tribunal al poporului din instituțiile statului și să descurajăm un comportament perfect normal”, a susținut el.

„Ce este rău în a susține cauze sociale, cauze culturale, cauze conservatoare – ce este rău în asta?”, s-a întrebat Neamțu.

În județul Bihor, Alianţa pentru Unitatea Românilor a obţinut pentru Senatul României, cap de listă Ciprian Blejan, 30.137 de voturi (10,90%), iar pentru Camera Deputaţilor lista deschisă de Mihail Neamţu a adunat 31.389 voturi (11,39%), potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente.

Sâmbătă dimineață, procurorii și polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în oraşul Braşov, fiind vizat Bogdan Peşchir, conform unor surse judiciare citate de Agerpres.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de coruperea alegătorilor, spălarea banilor, fals informatic şi infracţiunea prevăzută de art. 5 din OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, reiese dintr-un comunicat al Parchetului.

„Percheziţiile vizează posibila implicare a unei persoane fizice în finanţarea nelegală a campaniei electorale a unui candidat la Preşedinţia României, prin utilizarea unor sume de bani cu privire la care există indicii că ar putea proveni din săvârşirea unor infracţiuni, fiind ulterior introduse într-un proces de spălare a banilor”, a transmis Parchetul.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că au avut loc descinderi la Bogdan Peşchir, care s-a ocupat de finanţarea campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok cu un milion de euro.

Potrivit documentelor prezentate de SRI la CSAT, Bogdan Peşchir a utilizat contul „bogpr”, prin care a realizat donaţii pe TikTok de peste un milion de euro.

După ce a devenit subiect de dezbatere publică, implicarea „bogpr” în finanţarea promovării lui Călin Georgescu la nivelul platformei a fost confirmată inclusiv de reprezentanţii TikTok în dialogul cu autorităţile române în data de 28 noiembrie 2024, susține SRI.

Reprezentanţii TikTok au confirmat identitatea utilizatorului „bogpr” şi au menţionat că acesta a efectuat plăţi în valoare de 381.000 de dolari, în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie 2024, către utilizatori ai unor conturi de TikTok implicaţi în promovarea lui Călin Georgescu, inclusiv după data încheierii campaniei electorale, punctează SRI.

SRI arată că finanţarea influencerilor TikTok a fost asigurată prin platforma FameUp (dedicată monetizării activităţilor de promovare în mediul online), la nivelul căreia a fost publicată oportunitatea de reclamă, alături de descrieri bine definite. „Una dintre metodele de atragere la colaborare a influencerilor români pentru promovarea candidaturii lui Călin Georgescu a fost contactarea pe e-mail a acestora de firma (…), de origine sud-africană, care oferea suma de 1.000 de euro pentru distribuirea unui videoclip realizat de aceştia’’, mai susține SRI.

Bogdan Peșchir este fost programator, care a lucrat la firme asociate cu criptomonede deținute de un cetățean cu dublă cetățenie, emigrat din 1995 în Africa de Sud. Bogdan Peșchir are o firmă în Brașov, înființată în 2021, conform SRI.

Călin Georgescu a avut, în timpul campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, două apariții la Realitatea Plus, în emisiunea Ancăi Alexandrescu, o dată prin telefon, iar a doua oară față în față cu moderatoarea.

Recent, Consiliul Naţional al Audiovizualului a amendat postul Realitatea Plus cu 50.000 de lei pentru dezinformări legate de candidaţii la preşedinţie, lansate în mai multe emisiuni de la sfârșitul lunii noiembrie, potrivit Pagina de Media.

Postul a anunţat că va fi partener media al evenimentului prilejuit de venirea în ţară a lui Robert Kennedy Jr la o întâlnire cu Călin Georgescu, într-o dezbatere care ar fi trebuit să fie moderată de jurnalistul Tucker Carlson pe 5 decembrie.

Evenimentul nu a mai avut loc, iar Robert Kennedy Jr a infirmat că îl susţine pe Călin Georgescu şi nici nu avea în plan să vină în România. De asemenea, postul a relatat că Elena Lasconi, candidata USR la președinția României, nu a adus fonduri europene la primăria din Câmpulung Muscel în ultimul an, fără a prezenta dovezi.