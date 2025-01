Mii de persoane au protestat la Washington împotriva lui Donald Trump, înainte de inaugurarea sa

Mii de oameni, majoritatea femei, au ieșit, sâmbătă, pe străzile din Washington DC pentru a participa la un marș împotriva președintelui ales Donald Trump, cu două zile înainte de ceremonia de inaugurare, potrivit BBC.

„Marșul Poporului”, cunoscut anterior sub numele de „Marșul femeilor” a avut loc în fiecare an începând din 2017. O coaliție de grupuri a organizat mișcarea cu scopul declarat de a se confrunta cu „Trumpismul”, potrivit site-ului său. Proteste mai mici împotriva lui Donald Trump au avut loc sâmbătă și în New York și Seattle.

Protestele coincid cu sosirea lui Trump la Washington pentru o serie de evenimente de weekend, în vederea ceremoniei de depunere a jurământului de luni.

Marșul popular de sâmbătă din Washington DC a atras un număr mai mic de persoane decât precedentele sale. Organizatorii se așteptau la 50.000 de persoane. Au venit aproximativ 5.000, potrivit BBC.

Unul dintre protestarii cu care au vorbit jurnaliștii BBC a declarat că a venit la marș pentru a susține dreptul la avort. Un lider al Marșului Poporului a scandat: „Fără Trump, fără KKK”.

Prima iterație a Marșului Poporului a luat naștere după ce Trump a învins-o pe candidata democrată la președinție Hillary Clinton în 2016.

Preşedintele ales Donald Trump a sosit sâmbătă seara în zona Washingtonului pentru a sărbători revenirea sa la putere, înaintea unei ceremonii de inaugurare.

Cea de-a doua învestire a lui Trump ca preşedinte al SUA ar urma să atragă în jur de 250.000 de participanţi cu bilet şi va fi mult mai diferită decât ultima dată când America şi-a văzut noul șef al statelor preluându-şi funcţia.

Învestirea propriu-zisă, când Trump va depune oficial jurământul în faţa membrilor Congresului, ai Curţii Supreme, ai noii sale administraţii şi a zeci de mii de alte persoane, va avea loc luni, 20 ianuarie, la Capitoliu.