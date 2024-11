Mii de spanioli protestează împotriva crizei locuințelor și a chiriilor mari din Barcelona

Proteste in Barcelona legate de costurile mari cu locuirea. Credit line: David Oller / ContactoPhoto / Profimedia

Mii de spanioli s-au adunat sâmbătă în centrul orașului Barcelona pentru a protesta împotriva costurilor ridicate ale închirierii unui apartament în populara destinație turistică, scrie ABC.

Oamenii agitau pancarte făcute în casă pe care scria „Mai puține apartamente pentru investiții și mai multe case de locuit” și „Oamenii fără case își susțin drepturile”.

Problema a devenit una dintre principalele preocupări pentru țara din sudul Uniunii Europene, reflectând criza imobiliară din multe părți ale lumii.

Chiria medie pentru Spania s-a dublat în ultimul deceniu. Prețul pe metru pătrat a crescut de la 7,2 euro în 2014 la 13 euro în acest an, potrivit popularului site imobiliar online Idealista. Creșterea este și mai mare în orașe precum Barcelona și Madrid. Între timp, veniturile nu au reușit să țină pasul, în special pentru tinerii care se confruntă cu un șomaj cronic ridicat.

Protestatarul Samuel Saintot a spus că este „frustrat și speriat” după ce proprietarii apartamentului pe care l-a închiriat în ultimii 15 ani în centrul orașului Barcelona i-au spus că trebuie să elibereze locul. Proprietarii îl renovează și măresc prețul.

„Chiar și privind pe o rază de 20 sau 30 de kilometri în afara orașului, nici măcar nu găsesc nimic în intervalul de preț pe care mi-l pot permite”, a spus el pentru The Associated Press. „Și mă consider o persoană foarte norocoasă, pentru că câștig un salariu decent. Și chiar și în cazul meu, s-ar putea să fiu forțat să părăsesc orașul.”