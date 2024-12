[P] Milan – Roma, ultimul derby al anului în Serie A

Duminică, 29 decembrie, Serie A programează duelul dintre AC Milan și AS Roma, ultimul meci mare al campionatului italian în 2024. Pe Betano, cu Bet Builder activat, pot fi combinate mai multe piețe de pariere din meciul de la Milano pentru o singură cotă, pe același bilet, după cum vom vedea în continuare.

Ce este Bet Builder?

Cu opțiunea de pariere Bet Builder pot fi combinate mai multe pariuri din același meci, minimum două și maximum șapte, sau din mai multe meciuri, pe același bilet de pariere. Astfel se obține o cotă mai mare cu pariuri din același meci. Pentru a paria cu trebuie bifat butonul Bet Builder din partea dreapta sus a ecranului în interiorul meciului dorit, iar când acesta s-a făcut albastru se trece la alegerea pariurilor.

AC Milan – AS Roma (duminică, 29 decembrie, ora 21:45)

Din oferta Betano de duminică, 29 decembrie, am ales meciul AC Milan – AS Roma din Serie A și, cu Bet Builder activat, am mizat pe un total de cinci piețe diferite de pariere pe același bilet pentru o cotă cumulată de 13.00 pe care am mizat 50 de lei, posibilul câștig fiind de 650 de lei.

Total goluri – Sub 2.5 (cota 1.93)

Ambele echipe înscriu – Nu (cota 2.07)

Rezultat prima repriză – Egal (cota 2.12)

Cornere – Sub 9.5 (cota 1.72)

Total cartonașe – Peste 4.5 (cota 1.87)

Cotele prezentate în acest material sunt informative și pot suferi modificări până la ora meciului. De asemenea, alegerile făcute au un caracter demonstrativ, fiecare jucător având libertatea de a-și construi biletul după propria pricepere și inspirație.

Forma de moment

Un meci între două echipe care au dezamăgit în primele 17 etape din Serie A și care se află în afara locurilor care asigură prezența în cupele europene. Milan ocupă locul opt (26 puncte), în timp ce Roma se află pe zece (19 puncte).

Ambele echipe vin după victorii obținute în etapa de dinaintea Crăciunului. Milan a câștigat în deplasare cu Hellas Verona (1-0), Roma zdrobind Parma pe Olimpico (5-0).

Milan a câștigat un singur meci din precedentele trei disputate pe teren propriu și are o singură înfrângere sezonul acesta pe San Siro în opt meciuri (0-2 cu Napoli).

Un singur meci din cele opt jucate de Milan pe teren propriu sezonul acesta a avut goluri de ambele părți (GG). Este vorba chiar de prima confruntare încheiată la egalitate (2-2) cu Torino.

Roma ocupă locul 18 din 20 de echipe când vine vorba de meciurile în deplasare sezonul acesta în Serie A. Doar patru puncte a obținut echipa din capitala Italiei în cele opt deplasări, fiind fără victorie pe teren străin sezonul actual. După patru remize consecutive în primele patru deplasări, pentru Roma au urmat nu mai puțin de patru înfrângeri.

Meciuri directe

Cele două echipe s-au mai întâlnit de trei ori în 2024, un meci în Serie A și două partide în sferturile de finală din Europa League. Roma a triumfat în ultimele două meciuri contra celor de la AC Milan, 1-0 pe San Siro și 2-1 pe Olimpico, partide în urma cărora echipa giallorossa obținea calificarea în semifinalele Europa League.

Milan s-a impus în precedentele două meciuri jucate în Serie A. A fost un 3-1 pe teren propriu pe 14 ianuarie 2024, după ce rossonerii câștigaseră și pe Olimpico în turul ediției precedente de campionat, cu 2-1.

Ai și MegaCote

Mega Cotele Betano sunt cote de pariuri sportive care se aplică doar la pariurile simple (victorie gazde 1, egalitate X, victorie oaspeți 2) plasate înainte de începutul unei partide. Mega Cotele sunt oferite de Betano pentru aproximativ trei meciuri de fotbal pe zi și oferă cele mai mari cote de pe piață. Ele îți oferă un câștig maxim, fiind special create de Betano cu gândul doar la profitul maxim al jucătorilor, cu 0% câștig pentru casa de pariuri. Le descoperi mai ușor în ofertă prin iconița MC din dreptul meciului selectat.