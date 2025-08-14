Ministerul Finanțelor listează la Bursa de Valori București titluri de stat în valoare de 1,53 miliarde de lei

Ministerul Finanțelor (MF) a atras 552,3 milioane de lei și peste 195 milioane de euro prin cea de-a șaptea ofertă publică de vânzare de titluri de stat Fidelis derulată în 2025 pe piața de capital, formată din opt emisiuni – patru în lei și patru în euro.

Titlurile de stat emise în august au intrat la tranzacționare joi, 14 august, la Bursa de Valori București. Este prima ofertă în care Ministerul Finanțelor a lansat titluri de stat Fidelis în euro cu maturitate de 10 ani.

Prin cele 27 de oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanțelor a atras de la populație 54,9 miliarde de lei (10,9 miliarde de euro), sumă din care 13,9 miliarde de lei (2,7 miliarde de euro) au fost atrase în acest an.

Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă în prima parte a lunii septembrie.

”Rezultatele de până acum confirmă că titlurile de stat FIDELIS rămân un instrument de economisire sigur și atractiv, printr-un număr de 17.293 de ordine de subscriere românii devenind astfel investitori ai statului. Peste 1,5 miliarde de lei au fost investiți în doar câteva zile, ceea ce arată nu doar încrederea în statul român, ci și interesul crescut pentru planificare financiară pe termen mediu și lung. Ne bucură să vedem că tranșa dedicată donatorilor de sânge atrage, în continuare, o participare semnificativă — o dovadă că solidaritatea și investiția pot merge mână în mână. De asemenea, este de remarcat interesul foarte mare pentru premiera din această ediție, cea mai lungă scadență, de 10 ani în EUR, aproape o treime din cerere fiind pentru această tranșă. Asta denotă încredere și subliniază încă o dată faptul că Fidelis a devenit un brand, un instrument foarte la îndemână, care poate fi tranzacționat pe piață, în condiții transparente de preț, atrăgând interes chiar și pe scadențe lungi”, spune Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor.

”Prin ofertele de vânzare de titluri de stat Fidelis, tot mai mulți români fac primul pas în sfera investițiilor și încep să cunoască mai bine piața de capital. Programul Fidelis înregistrează succese la fiecare ediție, încă de la reluarea acestuia în 2020 și până în prezent, cu o valoare totală atrasă de 54,9 miliarde de lei, ceea ce arată un parteneriat solid și trainic între statul român și actorii de pe piața de capital. Împreună, continuăm această colaborare menită să le ofere acces românilor la o metodă facilă de a obține dobânzi avantajoase pentru economiile lor. Mai mult, cumpărarea de titluri de stat Fidelis se dovedește a fi un start excelent pentru investitorii de retail, care devin mai curioși, se documentează și aleg și alte modalități de investiție la Bursa de Valori București”, a menționat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB.

Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager), Alpha Bank România, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale și TradeVille (Sindicat de intermediere) și Banca Transilvania, Libra Internet Bank (Grup de distribuție).

„De peste trei decenii, TradeVille a deschis larg ușile pieței de capital pentru investitorii de retail, schimbând modul în care românii privesc bursa și oportunitățile ei. FIDELIS continuă această poveste: o alternativă solidă la depozitele bancare, cu dobânzi atractive, neimpozabile și cu garanția statului român. În plus, oferă libertatea de a intra și ieși oricând din investiție, fără blocaje inutile. Fiecare emisiune atrage tot mai mulți români către piața de capital și întărește un parteneriat rar – cel dintre Stat și micii investitori; bazat pe transparență, încredere și beneficii reale. Interesul tot mai mare pentru FIDELIS arată că românii nu mai vor doar să economisească, ci să participe activ la creșterea economiei”, a declarat Miriam Andrei, CEO TradeVille.

În cadrul acestei oferte, derulată în perioada 1 – 8 august, românii au plasat 17.293 de ordine de subscriere, atât pentru titlurile de stat denominate în lei, cât și pentru cele în euro.

Caracteristicile titlurilor:

Veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital nu sunt impozabile.

În emisiunea de titluri de stat Fidelis au putut investi persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.

Informații utile despre titlurile de stat FIDELIS – întrebări și răspunsuri

Unde găsesc titlurile pe care le-am cumpărat în ofertă?

Dacă au fost subscrise printr-o bancă sau societate de brokeraj, fără a semna un contract de prestări servicii de investiții financiare, titlurile de stat sunt înregistrate în evidențele Depozitarului Central în numele deținătorului. În cazul în care titlurile de stat au fost cumpărate în baza unui contract de prestări servicii de investiții financiare, printr-o bancă sau societate de brokeraj autorizată să tranzacționeze la Bursa de Valori București, titlurile de stat sunt în contul de tranzacționare al deținătorului.

Ce fac cu titlurile de stat?

Acestea pot fi păstrate până la maturitate sau deținătorii le pot vinde sau pot să cumpere și altele în orice ședință de tranzacționare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizați (bancă sau societate de brokeraj) să tranzacționeze la BVB.

Dacă deținătorii doresc să păstreze titlurile de stat, aceștia au două opțiuni:

Vor primi dobânda anual, iar la maturitate li se va returna principalul într-un cont bancar transmis Depozitarului Central, în cazul în care subscrierea a fost făcută printr-o bancă sau societate de brokeraj, fără a semna un contract de prestări servicii de investiții financiare.

Pot deschide un cont de tranzacționare la o bancă sau societate de brokeraj, prin semnarea unui contract de prestări servicii de investiții financiare și pot transfera titlurile de stat de la Depozitarul Central în acest cont de tranzacționare. În acest caz deținătorii vor avea titlurile de stat în contul de investiții în care vor primi cuponul anual, iar la maturitate li se va returna principalul.

Cum pot să vând sau să mai cumpăr titluri de stat după ce oferta s-a încheiat?

Tranzacțiile la BVB au loc între cumpărători și vânzători prin intermediul platformei de tranzacționare. Pentru a putea cumpăra sau vinde, investitorii trebuie să aibă un cont de tranzacționare la o bancă sau societate de brokeraj. Lista intermediarilor autorizați să tranzacționeze la BVB este disponibilă AICI.

Unde pot vedea prețul curent al titlurilor?

Prețul poate fi verificat în orice moment pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, introducând simbolurile de mai jos în căsuța de [ Căutare ] de pe pagina principală:

R2708B – pentru titlurile de stat pentru donatori, în lei și cu maturitate de 2 ani

R2708BE – pentru titlurile de stat pentru donatori, în euro și cu maturitate de 2 ani

R2708A – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 2 ani

R2908C – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 4 ani

R3108A – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 6 ani

R2708AE – pentru titlurile de stat în euro cu maturitate de 2 ani

R3008AE – pentru titlurile de stat în euro cu maturitate de 5 ani

R3508AE – pentru titlurile de stat în euro cu maturitate de 10 ani.