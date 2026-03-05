Trump: „Pe o scară de la 1 la 10, dau nota 15” unei mișcări la care se uită o lume întreagă – VIDEO

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că războiul contra Iranului este un mare succes, evaluat în aceste prime zile ale conflictului, relatează CNN.

„Ne descurcăm foarte bine pe frontul de război, ca să mă exprim cu blândețe”, a spus Trump în timpul unui eveniment fără legătură cu acest subiect, la Casa Albă. „Aș spune – cineva a întrebat: pe o scară de la 1 la 10, cum ați evalua? Eu am spus că în jur de 15”.

BREAKING: Despite being contradicted on characterization of military action in Iran by his VP, Secretary of State, and Republican Speaker of the House, Trump keeps referring to it as "war."pic.twitter.com/Q8gdcZgT1R — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) March 4, 2026

Evaluarea lui Trump a fost în ton cu cea a altor oficiali din cadrul administrației sale care au oferit actualizări despre conflict în cursul zilei de miercuri.

Președintele SUA a spus că „rachetele Iranului sunt eliminate rapid, iar lansatoarele lor sunt distruse”.

El a menționat atacurile Iranului asupra țărilor vecine, dar nu a insistat asupra acestui lucru.

„Ei își atacă vecinii. Își atacă, în unele cazuri, aliații – sau cei care nu cu mult timp în urmă îi erau aliați. Și, știți, este cu adevărat o națiune care era scăpată de sub control”, a spus Trump.

Președintele american a sugerat din nou că nu are o opinie clară despre cine ar putea conduce Iranul în continuare, după ce liderii săi de rang înalt au fost uciși.

„Conducerea lor dispare rapid”, a remarcat el. „Oricine pare că vrea să devină lider ajunge mort”.

Donald Trump a repetat justificările sale pentru atacul lansat împotriva Iranului, afirmând că Teheranul se afla pe cale să dobândească arme nucleare, notează și AFP.

„Când nebunii au arme nucleare, se întâmplă lucruri rele”, a afirmat Trump la evenimentul de la Casa Albă, care a reunit directori din domeniul tehnologiei.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, afirmase mai devreme, într-un briefing de presă, că „regimul terorist iranian ticălos” este pe punctul de a fi „complet distrus” și că Iranul va „plăti pentru crimele sale”.