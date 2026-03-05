Avertisment: Modelul de creștere al Europei se apropie de sfârșit

Modelul economic al Europei, vechi de câteva decenii, care s-a bazat în mare măsură pe o forță de muncă în expansiune, se apropie de sfârșit, a declarat miercuri președintele Eurogrup, Kyriakos Pierrakakis.

La o conferință organizată de Banca Europeană de Investiții, Kyriakos Pierrakakis a spus că economia Europei se confruntă cu serioase probleme demografice și că până în 2040 forța sa de muncă, în prezent de aproximativ 200 de milioane de persoane, s-ar putea reduce cu aproape două milioane de persoane pe an, informează Reuters, citată de Agerpres.

Forul condus de Kyriakos Pierrakakis, Eurogrup, este un organism fondat acum aproape trei decenii, care oferă consultanță economică țărilor UE.

„Creșterea nu se mai poate baza pe extinderea ofertei de forță de muncă. Trebuie să provină dintr-o productivitate mai mare. Iar o productivitate mai mare vine din inovație, investiții și o alocare eficientă a capitalului”, a spus Pierrakakis.

„Modelul de creștere care a susținut prosperitatea europeană timp de decenii își atinge limitele”, a estimat președintele Eurogrupului.

„E singura pârghie”

Pierrakakis a subliniat că sarcina strategică a Uniunii Europene este aceea de a mobiliza capitalul mai eficient pentru a finanța inovația și extinderea. „Aceasta este singura pârghie care poate crește productivitatea, crește veniturile, consolida autonomia strategică și construi reziliență”, a spus Pierrakakis.

Blocul comunitar, format din 27 de state, vrea să integreze diferitele sale piețe de capital într-o piață unică unde capitalul să circule mai liber, astfel încât economiile europenilor în depozite bancare, estimate la aproximativ 10-11 mii de miliarde de euro (12.800 miliarde de dolari), să poată fi utilizate mai productiv pentru a finanța creșterea companiilor inovatoare.

Integrarea piețelor de capital a fost lentă din cauza intereselor naționale și a diferențelor politice, dar schimbările geopolitice din ultimele 12 luni au creat un nou sentiment de urgență.