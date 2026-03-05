Metaloglobus a anunțat numele noului său antrenor principal

Echipa de fotbal Metaloglobus București a anunțat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook, numirea tehnicianului Florin Bratu în funcția de antrenor principal, lăsată liberă după despărțirea de Mihai Teja.

Bratu are ca obiectiv principal salvarea de la retrogradare a echipei aflate pe ultimul loc în clasamentul Superligii, scrie Agerpres.

„Bun venit în familia Metaloglobus, Florin Bratu! Clubul nostru are plăcerea de a anunța numirea lui Florin Bratu în funcția de antrenor principal. Florin Bratu, supranumit ‘Mitraliera’ în perioada în care făcea spectacol în atacul unor echipe precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Nantes sau Valenciennes, aduce la Metaloglobus un bagaj vast de cunoștințe tactice și o mentalitate de învingător. Tehnicianul în vârstă de 46 de ani, aflat ultima oară pe banca celor de la CS Dinamo, vine pentru a ne ajuta să ne atingem obiectivul vital al acestui sezon: salvarea de la retrogradare. Mult succes, Florin! Luptăm până la capăt!”, precizează comunicatul echipei Metaloglobus.

În cariera lui de antrenor, Florin Bratu a antrenat echipe precum CS Tunari, FC Dinamo, selecționata U18 a României, selecționata U21 a României, Concordia Chiajna sau Karmiotissa (Cipru).

Ultima echipă antrenată de Bratu a fost CS Dinamo, în Liga a II-a, de care s-a despărțit marți.

FC Metaloglobus București și antrenorul Mihai Teja au ajuns, luni, la un acord privind încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale.

Metaloglobus a promovat surprinzător în Superligă, la finalul sezonului trecut, după un baraj cu Poli Iași, fiind condusă de pe banca tehnică de Ianis Zicu.

Mihai Teja a preluat apoi echipa și a obținut doar 11 puncte în 29 de etape, între care victorii cu FCSB și Farul și egaluri cu Universitatea Craiova și CFR Cluj.

În ultima etapă a sezonului regulat, Metaloglobus va juca acasă cu UTA.