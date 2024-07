Ministrul Grindeanu exclude ca lucrările pe Valea Oltului să se facă noaptea: „I-am explicat premierului și a înțeles”

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat, la Digi24, că este exclusă varianta ca lucrările pe Valea Oltului să se facă pe timpul nopții astfel încât circulația să fie deschisă pe timpul zilei. Ministrul a precizat că nimeni nu-și asumă să facă lucrări de defrișare a unei păduri pe durata nopții.

Sorin Grindeanu a precizat că varianta ca lucrările de pe Valea Oltului, de pregătire a autostrăzii Pitești-Sibiu, să se desfășoare pe timpul nopții nu este una realizabilă.

„Decizia nu s-a luat peste noapte. Au fost nenumărate consultări, cu poliția rutieră, cu Romsilva, cu firme care fac astel de lucrări…Nimeni nu-și asumă să facă defrișări noapte în pădure, că nu pică pomi sau pietre care să pună în pericol viața oamenilor”, a declarat Grindeanu.

El a făcut precizarea după ce premierul Marcel Ciolacu a invocat, luni, posibilitatea ca măcar o parte din lucrări să aibă loc noaptea astfel încât traficul să nu fie perturbat. „Nu poți să lucrezi noaptea în pădure la 100 de metri deasupra șoselei. I-am explicat premierului și a înțeles”, a spus ministrul.

De asemenea, Grindeanu a spus că nu putea fi evitată nici perioada verii pentru aceste lucrări, cu toate că se suprapune pe perioada concediilor.

„Următoarea fereastră de oportunitate este mai-iunie anul viitor. Vorbim de o zonă muntoasă, în care în iulie-august se lucrează 14 ore, că-i ziua lungă. Din septembrie-octombrie începe sezonul ploios și atunci încep alunecările care apar și fără lucrări”, a explicat Sorin Grindeanu.

În plus, ar fi trebuit plătite despăgubiri pentru amânare firmei care face lucrările. „Firma care a câștigat contractul are proiectare plus execuție. Noi le-am cerut să facă defrișările pe o suprafață mai largă ca să nu mai venim cu alte restricții. Sunt 36 ha, din care 10 pun în pericol siguranța circulației, pe o lungime de 8 km”, a detaliat ministrul Transporturilor.

Acesta a adăugat că sunt cam 20.000 de copaci ce trebuie tăiați, iar în primele două zile s-a ajuns la vreo 1.500, majoritatea pentru crearea căilor de acces pe creastă.

„Sunt opt puncte de lucru, iar pe drumul de acces pe creasta muntelui nu poți intra în paralel. Mobilizarea este bună, îi vom monitoriza până la final”, a spus ministrul.

Grindeanu susține că Ministerului Transporturilor nu i s-au propus alternative realizabile la închiderea circulației. „Am și colegi de partid care mi-au zis ‘dom’le te-ai trezit în an electoral să faci lucrări’. Construcția de autostrăzi nu o negociez cu nimeni”, a spus ministrul.

El a menționat că tronsonul Pitești – Curtea de Argeș ar putea fi dat în circulației chiar înainte de termenul de 2025. „E asfalt pe vreo 90% din lungime, dacă depășesc câteva puncte critice, putem să-i dăm drumul până la finele anului”, a estimat Sorin Grindeanu.