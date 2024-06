Mircea Cărtărescu a câștigat premiul International Dublin Literary Award pentru romanul „Solenoid”. Ce scriitori importanți au mai primit acest premiu

Scriitorul român Mircea Cărtărescu și traducătorul său, Sean Cotter, au câștigat joi premiul International Dublin Literary Award din acest an pentru romanul „Solenoid”, anunță The Irish Times și Radio România.

Sponsorizat de Consiliul Local Dublin, premiul are o valoare de 100.000 de euro. „Solenoid” se bazează pe experiența proprie a autorului ca profesor și este plasat în realitatea României comuniste de la sfârșitul anilor ’70 și începutul anilor ’80, notează Radio România Cultural.

Combinând ficțiunea cu autobiografia, romanul a fost considerat una dintre cele mai bune cărți din 2022 de către The New Yorker și Financial Times.

The Los Angeles Times a declarat-o chiar cartea de ficțiune a anului 2022 în Statele Unite.

„Solenoid” a apărut la Editura Deep Vellum, cu sprijinul ICR, prin programul de susţinere a traducerilor TPS şi a făcut obiectul unei intense campanii de promovare, realizată de ICR New York şi Deep Vellum alături de mai mulţi parteneri americani.

Între 3 şi 14 aprilie, într-un veritabil maraton de evenimente cu casa închisă, Mircea Cărtărescu s-a întâlnit cu cititorii americani în San Francisco, Seattle, Dallas, Houston şi New York. Solenoid este cel mai mare succes de critică şi de public al lui Mircea Cărtărescu în spaţiul anglo-saxon.

„Solenoid” este al 12-lea roman tradus care câștigă premiul International Dublin Literary Award.

Pe lista numelor mari care au câștigat în trecut acest premiu se află scriitorul turc Orhan Pamuk cu romanul „Mă numesc Roșu”, francezul Michel Houllebecq, scriitoarea româno-germană, Herta Muller (care a și luat Nobelul pentru Literatură în 2009), sau irlandezul Colm Tóibín.

Scriitoarea Ioana Nicolaie, soția lui Mircea Cărtărescu, a distribuit pe rețelele de socializare mai multe fotografii de la ceremonia de premiere:

Mircea Cărtărescu vorbește de una dintre cele mai mari realizări din cariera sa literară

„Pe rând nebunesc de inventivă, filosofică și lirică, cu pasaje de mare frumusețe, Solenoid este opera unui scriitor european major care încă este relativ puțin cunoscut cititorilor de limba engleză”, a notat juriul care a decis câștigătorul premiului.

„Câștigarea Premiului Literar Dublin este una dintre cele mai semnificative realizări din întreaga mea carieră literară și o mare onoare pentru mine”, a declarat Mircea Cărtărescu.

Cartea a apărut inițial în România, la editura Humanitas.

Mircea Cărtărescu a fost recompensat cu International Dublin Literary Award în aceeași zi în care poetei Ana Blandiana i-a fost decernat Premiul Prinţesa de Asturia pentru Literatură pentru anul 2024.

Acest premiu a fost decernat anul trecut scriitorului japonez Haruki Murakami.