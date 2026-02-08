Misterul de pe San Siro: A cântat Mariah Carey live la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026?

Prestația vedetei americane Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a fost amplu comentată. În timp ce unii au fost bucuroși să o vadă pe scenă, alții au început să pună la îndoială faptul că a cântat live.

Câștigătoarea a cinci premii Grammy a interpretat celebrulul cântec italian „Nel Blu Dipinto di Blu”, care este mai cunoscut sub numele de „Volare”, a lui Domenico Modugno, urmată de una dintre propriile sale piese, „Nothing Is Impossible”.

„Este un vis devenit realitate să cânt (în italiană!) la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026”, a scris vedeta americană ulterior într-o postare pe Instagram.

Controversă după interpretarea de la JO 2026

Unii fani au lăudat prestația ei, au numit-o „minunată” și au lăudat calitățile vocale ale artisei. Însă show-ul de vineri seară a stârnit și un val de critici. Confrom AP, unii au remarcat un teleprompter mare cu scrierea fonetică a versurilor în limba italienă, în timp ce alții s-au întrebat dacă a făcut playback.

Și o parte din publicul din România care a urmărit ceremonia pe TVR a suspectat că solista nu cântă live.

În timp ce internetul vuia despre prestația cântăreței cunoscută pentru hitul „All I Want for Christmas is You”, publicul prezent pe stadionul San Siro a aplaudat-o și a ovaționat-o când a realizat că ea interpretează o piesă în limba italiană.

Mai mulți jurnaliști au întrebat a doua zi Comitetul Olimpic Internațional și organizatorii locali despre suspiciunile care planează asupra cântăreței.

Ce spun organizatorii

Organizatorii ceremoniei de deschidere a JO de iarnă 2026 au refuzat să nege speculațiile potrivit cărora diva pop americană a făcut playback, potrivit The Guardian.

Regizoarea spectacolului, Maria Laura Iascone, a confirmat că a existat o înregistrare prealabilă, dar a refuzat să spună dacă aceasta a fost utilizată sau dacă artista americană a cântat live.

„În timpul tuturor ceremoniilor, pentru a fi siguri, înregistrăm întotdeauna”, a spus ea. „Dar aceasta este o practică internațională în cazul evenimentelor cu transmisiuni importante”.

Cu toate acestea, Iasconea insistat că nu are nicio plângere în legătură cu prestația lui Carey. „Prestația de ieri a fost cu adevărat extraordinară”, a spus ea. „A fost fantastică pentru toată lumea și suntem cu toții mulțumiți de rezultatele obținute. Iar imaginile vă pot dovedi acest lucru, pentru că a fost magic.”

Producția cereomoniei, „complexă”

Iascone a confirmat că Carey nu a fost plătită pentru interpretarea de la ceremonie.

Un purtător de cuvânt al organizatorilor a declarat ulterior pentru The Guardian că anumite elemente ale ceremoniei de deschidere au fost preînregistrate „pentru a asigura sincronizarea precisă, calitatea sunetului și o transmisie fără întreruperi”.

„Complexitatea tehnică, logistică și organizațională a unei ceremonii olimpice nu este comparabilă cu o reprezentație live a unui singur artist”, au afirmat aceștia. „Ceremonia implică o coregrafie coordonată între mai mulți artiști, vorbitori, interpreți și muzicieni, care trebuie să se alinieze cu precizie la o transmisie live la nivel global”, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că întregul show a fost o producție complexă.