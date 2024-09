Miza Partidului DREPT, în care s-au înscris parlamentari de la USR, PNL, AUR și UDMR. Voci din USR și AUR susțin că în spate e Mircea Geoană / Ce spune Vlad Gheorghe

În spatele Partidului DREPT, în care și-au anunțat luni înscrierea 10 parlamentari aleși pe listele USR, PNL, AUR și UDMR, ar fi Mircea Geoană, acuză lideri din USR și AUR. Miza partidului recent înființat este să aibă reprezentanți în secțiile de vot. Unul dintre parlamentarii intrați în noul partid, Daniel Sorin Gheba (ex-AUR), a spus că a făcut acest pas la propunerea fostului europarlamentar USR Vlad Gheorghe, care dezminte și afirmă că nu face parte din acest partid, dar că vrea să formeze „alianța independenților”, în care să poată fi cooptată și această formațiune, iar „singura intenție” este reprezentarea în secțiile de vot la alegeri.

Miza reală a partidului DREPT: reprezentanții în secțiile de vot

Cei 10 parlamentari înscriși în Partidul DREPT au cerut luni Camerei Deputaților să recunoască statutul partidului drept partid parlamentar. Însă fostul președinte al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a spus că cererea a fost respinsă pe motiv că a fost depusă prea târziu.

Dacă partidul ar deveni unul parlamentar, acesta ar avea reprezentanți în secțiile de vot, scrie G4Media.ro.

Legea 208/2015, privind alegerea senatorilor și deputaților, prevede, la Articolul 118^1 că pot avea reprezentanți în secțiile de vot și partidele „care nu au participat la ultimele alegeri parlamentare, dar la data declanșării calendarului electoral pentru alegerile parlamentare au ca membri 7 senatori sau 10 deputați”.

Astfel, dacă Partidul DREPT ar fi fost declarat partid parlamentar până în 2 septembrie (când au depus o cererea) sau până în 3 septembrie, ar fi putut avea reprezentanți în secțiile de vot de la alegerile prezidențiale și parlamentare din acest an.

USR și AUR susțin că în spatele partidului este Mircea Geoană

Deputata USR Cristina Prună spune că a auzit că există „o anumită susținere pentru domnul Mircea Geoană” din partea Partidului DREPT.

„Auzisem că a fost şi domnul Vlad Gheorghe, acolo, că ar exista o anumită susţinere pentru domnul Mircea Geoană. Până la urmă trăim într-o democraţie, e bine să avem mai multe formaţiuni poliice, să nu existe doar câteva, fiecare să îşi expună ideile. E dreptul lor să meargă să convingă românii. Vom vedea la alegeri”, a spus Prună, citată de News.ro.

Preşedintele AUR, deputatul George Simion, a susținut și el, marți, că „Mircea Geoană nu va avea de câştigat, din punct de vedere al simpatiei, dacă ia nişte traseişti notorii”.

„Cum, dar domnul Geoană are partid? Domnul Geoană nu era acel independent venit pe cal alb? Domnul Geoană e fostul preşedinte PSD, nu? Să plece oricine, noi suntem bucuroşi dacă pleacă oameni, că înseamnă că nu meritau să fie alături de noi (n. red.: despre plecările din AUR). N-avem nici cea mai mică problemă. O să-l înving pe Mircea Geoană în turul întâi al alegerilor prezidenţiale. (…) Nu am vorbit şi nici nu mă interesează proiectul politic al lui Mircea Geoană”, a afirmat liderul AUR.

Fost deputat PNL recent intrat în Partidul DREPT: „Ne dorim să fie o platformă pentru independenți”

Fostul parlamentar PNL Gheorghe Pecingină, care a decis să intre în Partidul DREPT, a spus că formațiunea politică nu este a lui Mircea Geoană.

„Ne dorim să fie o platformă pentru independenți, indiferent dacă candidează la alegerile parlamentare sau prezidențiale. Este o platformă care să ajute această categorie de candidați și partidele mici”, a completat acesta la Antena 3.

„Și am să vă lămuresc de ce sau cum putem să ajutăm, cu această platformă, independenții. Știți că marea problemă a acestei categorii de candidați o reprezintă reprezentarea în secțiile de vot. Noi putem acum, prin aderarea celor 10 deputați, putem să asigurăm observatorii secțiilor de vot pentru cele două rânduri de alegeri”, a adăugat Gheorghe Pecingină.

Un alt parlamentar intrat în noul partid, Daniel Sorin Gheba, a spus, întrebat de HotNews.ro dacă formațiunea politică are vreo legătură cu Mircea Geoană, că „momentan nu pot să vă dau detaliile astea”.

„Eu nu m-am întâlnit cu domnul Mircea Geoană. Doar am vorbit despre o nouă construcție cu domnul Vlad Gheorghe”, a adăugat el, care a susținut și că Vlad Gheorghe este și el membru în noul partid, lucru pe care fostul europarlamentar l-a infirmat.

Daniel Sorin Gheba a spus că nu știe câți membri are noul partid, însă s-a declarat convins că în viitor se vor alătura și alți parlamentari noii construcții politice.

„Și-ar dori, probabil, dar încă nu sunt hotărâți. Probabil că așteaptă și ei să vadă pe viitor cum vom proceda și noi și ce vom face. Sunt convins că vor să vină, dar la început sunt sceptici, își pun un semn de întrebare, ca fiecare”, a mai spus Daniel Sorin Gheba.

Vlad Gheorghe: Nu fac parte din Partidul DREPT, dar vreau să îl cooptez într-o viitoare alianță a independenților

Contactat de HotNews.ro, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care recent a anunțat că va candida la alegerile parlamentare, a spus că nu face parte din niciun partid, că este în continuare independent și că vrea să formeze „alianța independenților”: „Vreau să ne strângem mai mulți independenți, vreau să ne strângem oameni din societate civilă, partide mai mici și noi care s-au tot format și să ne aliem pentru a putea participa la alegerile foarte importante care urmează să vină”.

El a spus că Partidul DREPT este una dintre formațiunile politice care ar putea fi cooptată în alianța independenților pe care și-o dorește: „Sunt în discuții cu foști candidați independenți, cu partide mai noi, mai mici (…). Noi, toți independenții, care vrem să facem ceva în afara partidelor, care beneficiază de subvenții și de oameni puși în diverse instituții, noi toți trebuie să ne aliem dacă vrem să schimbăm ceva. Dar nu am făcut niciun pact, nu am niciun anunț de făcut, nu am nicio calitate acolo”.

El a mai spus că îi știe „foarte bine” pe fondatorii partidului și pe cei care sunt în conducerea partidului și că „singura intenție” este ca formațiunea să aibă reprezentanți în secțiile de vot.

„Înțeleg foarte bine nevoia de a exista oameni în secții. Văd, în același timp, și încordarea partidelor clasice și a oamenilor lor de la AEP, că îl avem tot pe Greblă la AEP, care vor să abată atenția de la faptul că în continuare se fură voturi în 2024 în România. Au fost 500.000 de voturi anulate, cel mai mare număr din istorie, la alegeri europarlamentare din 2024. (…) Văd o foarte, foarte mare rezistență a sistemului la ideea că cineva nou ar putea să pătrundă în secțiile de vot să supravegheze votul, văd o rezistență extrem de mare”, a mai declarat Vlad Gheorghe.