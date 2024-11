MoMA corectează trecutul: Femeile au fost cele care au creat muzeul

Muzeul de Artă Contemporană (MoMA) găzduiește din 17 noiembrie expoziția „Lillie P. Bliss and the Birth of the Modern”, care își dorește să sublinieze că femeile au fost cele care au creat muzeul, dar și alte instituții de artă importante.

Expoziția curatoriată de Ann Temkin și Romy Silver-Kohn este însoțită de un album intitulat „Inventing the Modern: Untold Stories of the Women Who Shaped The Museum of Modern Art”. Cartea pune în prim-plan 14 femei a căror muncă a fost esențială pentru muzeul care, de-a lungul anilor, a devenit unul dintre cele mai prestigioase din lume.

