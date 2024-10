Momentul în care zeci de soldați ruși sunt loviți de o bombă cu dispersie la o bază de antrenament. VIDEO

Forțele de Apărare de Sud ale Ucrainei au anunțat că au lovit o bază de antrenament militară a trupelor ruse, publicând imagini ale atacului, scrie The Kyiv Independent.

„La momentul atacului, erau aproximativ 20 de soldați în zonă”, a spus armata pe Facebook, conform The Kyiv Independent .

Forțele ucrainene nu au precizat locația, ce armament au folosit și nici câte victime au fost.

