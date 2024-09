Nations League: Kosovo vs România – Misiune dificilă pentru „tricolori”

Kosovo – România, meci contând pentru Grupa 2 a Ligii C din Liga Naţiunilor, este programat, vineri, 6 septembrie, de la ora 21:45, pe Stadiumi Fadil Vokrri din Pristina, şi va fi transmis în direct de Antena 1.

Kosovo şi România, adversare în preliminariile pentru Euro 2024, se confruntă din nou, de data aceasta în Grupa 2 a Ligii C din Nations League, din care mai fac parte Cipru şi Lituania.

Kosovo a ratat calificarea la turneul final continental din Germania, iar după finalul preliminariilor a disputat trei partide amicale, 1-0 cu Armenia (d), 0-2 cu Ungaria (d) şi 0-3 cu Norvegia (d).

Reprezentativa antrenată din luna februarie a acestui an de germanul Franco Foda, fost selecţioner al Austriei, ultima oară la Zurich, în Elveţia, îi are în lot pe cei doi ex-rapidişti, Albion Rrahmani şi Ermal Krasniqi, dar şi pe dinamovistul Astrit Selmani (pe lângă vedetele Edon Zhegrova, Amir Rrahmani şi Vedat Muriqi).

Atenţie, Kosovo nu a marcat mai mult de un gol în niciuna din ultimele şase partide!

Kosovo este pe locul 106 în clasamentul FIFA şi participă pentru a doua ediţie la rând în Liga C din Nations League.

România a participat în această vară la Euro 2024, acolo unde a câştigat Grupa E, după 3-0 cu Ucraina, 0-2 cu Belgia şi 1-1 cu Slovacia, fiind eliminată în optimile de finală ale competiţiei, după 0-3 cu Olanda.

După Campionatul European, Edi Iordănescu i-a lăsat postul de selecţioner lui Mircea Lucescu, acesta revenind la echipa naţională după 38 de ani (a mai fost selecţionerul Turciei, iar ultima oară a antrenat-o pe Dinamo Kiev).

Cele mai importante mutări ale lui Mircea Lucescu sunt revenirile la echipa naţională ale lui Alexandru Mitriţă, Alexandru Chipciu şi Iulian Cristea.

Atenţie, victoria cu Ucraina de la Euro 2024, scor 3-0, este singura reuşită de „tricolori” în ultimele opt meciuri, amicale sau oficiale!

România ocupă locul 45 în clasamentul FIFA, iar în ediţia trecută din Liga Naţiunilor a terminat pe locul 4 în Grupa 3 din Liga C, sub Bosnia-Herţegovina, Muntenegru şi Finlanda, retrogradând, astfel, în Liga C.

Cele două echipe naţionale s-au confruntat ultima oară în Grupa I a preliminariilor pentru Euro 2024, când au remizat în tur, în Kosovo, scor 0-0, pentru ca România să se impună, în retur, pe teren propriu cu 2-0.

