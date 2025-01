„Ne-au dat-o ca să moară acasă”. O femeie cu AVC internată la Spitalul Județean Tulcea, găsită cu răni îngrozitoare pe spate. Familia acuză că a fost lăsată să zacă în propria urină și fecale

Tinca Covalencu (89 ani) a făcut accident vascular cerebral (AVC) înainte de sărbători și a ajuns de urgență la Spitalul Județean Tulcea. După 18 zile de spitalizare, femeia, care este imobilizată la pat și nu poate să comunice, avea escare adânci pe spate și pe fese. Familia a descoperit rănile acasă, după ce medicii au externat-o, pentru că „nu mai au ce să-i facă”.

Fiica și ginerele femeii povestesc pentru HotNews că au adus regulat la spital scutece, schimburi, așa cum li s-a cerut și nu au fost informați despre rănile de pe corp.

După 18 zile în spital, medicii le-au spus să o ia acasă, pentru că nu mai au ce să îi facă, povestesc aparținătorii. „Practic ne-a dat-o ca să moară acasă”, spune Florin Candiu, ginerele pacientei.

Când a vrut să o schimbe prima dată, fiica femeii a descoperi rănile îngrozitoare de pe spatele femeii. „Vă dați seama ce dureri a suferit, pentru că ea nu poate să se plângă. Cred că își dorește moartea”, spune ginerele pacientei.

Imaginile cu rănile suferite de femeie sunt șocante, iar HotNews a ales să nu le publice așa cum le-a primit de la familia acesteia, astfel că am blurat una dintre ele.

„Vreau să nu mai treacă nimeni prin așa ceva. Poate ne vine și nouă rândul și nu aș vrea să fim tratați la fel”, spune Florin Candiu.

Înainte de sărbători, pe 21 decembrie, Tinca Covalencu (89 ani) a făcut un accident vascular cerebral. Până la momentul acela, spune ginerele său, femeia ducea o viață normală pentrru vârsta ei înaintată: mânca, se ducea singură la baie, se uita la televizor.

„După ce a făcut AVC-ul, efectiv a paralizat: nu a mai vorbit deloc, iar toată partea stângă nu mai poate s-o miște. În schimb, aude ce se vorbește lângă ea”, spune tulceanul.

Florin Candiu povestește că, pe 21 decembrie, împreună cu soția, a chemat Salvarea și au dus-o pe femeia la Spitalul Județean din Tulcea. A stat internată 18 zile la secția de Neurologie.

„Mergeam zilnic la ea s-o vedem, iar asistentele ne-au spus să-i ducem pamperși și șervețele umede cu care s-o curețe.

„Doar ne strângea din când în când de mână, când îi spuneam câte ceva și voia să ne arate că a înțeles ce i-am zis”

De fiecare dată când ajungeam acolo, asistentele veneau lângă noi, vorbeam și ne spuneau că i-au dat mâncare, că au schimbat-o și așa mai departe. Și noi aduceam în continuare, în fiecare zi, scutece și șervețele umede. Soția a dus, preventiv, și o cremă specială, Sudocrem”, spune Florin Candiu.

Tinca Covalencu nu mai putea să se miște. Tot timpul cât a stat în spitalul din Tulcea a rămas imobilizată în pat, spune familia. Și nici nu putea să comunice cu cei din jur. „Doar ne strângea din când în când de mână, când îi spuneam câte ceva și voia să ne arate că a înțeles ce i-am zis”, zice Florin Candiu.

Ginerele povestește că după 18 zile, medicul care a avut-o în îngrijire, Iosefina Ghimiș, le-a spus că nu are ce să-i facă și ar fi bine s-o ia acasă.

Pe fișa de ieșire din spital, consultată de HotNews, scrie însă că „nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu deoarece nu a fost necesar”.

„Practic ne-a dat-o ca să moară acasă”, mai spune Florin Candiu.

Avea un pampers uscat pus peste unul ud

Adevărata surpriză a venit însă odată cu Salvarea, care a adus-o pe Tinca Covalencu acasă.

„Când am intrat în apartament, mirosea atât de urât încât a trebuit să deschidem geamurile. După ce am urcat-o în pat, soția a vrut s-o schimbe și a descoperit că avea un pampers uscat pus peste unul ud și vechi. Deci ei nu o schimbaseră, doar au pus pe deasupra un scutec curat”.

Când au dezbrăcat-o, Florin Candiu și soția au văzut rănile îngrozitoare de pe șezut și au încremenit: femeia avea pe fese escare în putrefacție, adânci de câțiva centimetri.

„Când am văzut găurile în carne vie, m-am gândit că, probabil, viermii mai lipseau. Vă dați seama prin ce dureri a trecut, pentru că ea nu poate să vorbească, să se plângă. Cred că își dorește moartea”, mai spune ginerele pacientei.

„Pentru că nu a fost schimbată de pamperși, a făcut pe ea, au lăsat-o udă, a ajuns să aibă acele escare îngrozitoare. Sunt efectiv niște răni în carne vie. Toată problema ține de infirmiere, nu știu dacă medicul a fost informat”, spune și soția lui Florin Candiu, Valentina.

Femeia susține că după ce a văzut cât de prost a fost tratată mama lor, au făcut fotografii, iar fratele ei a mers la spital și i-a cerut socoteală doctoriței, Iosefina Ghimiș. Aceasta ar fi rămas „șocată de imagini, dar nu a zis nimic”, mai povestește Valentina.

„Cum să-ți bați așa joc de un bătrân? Eu mergeam la spital s-o văd, dar nu știam că nu e schimbată”, spune revoltată fiica pacientei.

Pentru că nu au mai avut încredere în spital, familia Candiu a apelat la o firmă privată de îngrijire la domiciliu, iar în fiecare zi un asistent medical vine acasă și o îngrijește pe femeie. Cei doi spun că-i costă 100 de lei pe zi, dar măcar sunt mulțumiți că rănile de pe șezut arată mai bine.

„Nu știm câte zile mai are de trăit, dar trebuie să avem grijă de ea până în ultima zi”, mai spune Vali Candiu.

Purtătorul de cuvânt al spitalului: „Familia ar fi trebuit să facă o sesizare scrisă, nu să vorbească cu presa”

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Jorj Cristea, a declarat că „familia ar fi trebuit să facă o sesizare scrisă, nu să vorbească cu presa”. La solicitarea reportului pentru o explicație despre starea în care a fost găsită femeia, acesta a spus că „probabil că a făcut escare datorită afecțiunii dânsei”.

Jorj Cristea ne-a spus să luăm legătura cu managerul spitalului. „Va trebui să înceapă o anchetă, să vadă despre ce e vorba, nu două poze pe care mi le transmiteți dumneavoastră. Managerul o să vă spună dacă o să reveniți să vorbiți cu mine sau nu”, a mai spus acesta.

Spitalul cere copie după buletin ca să răspundă

Contactat de HotNews, managerul Ion Tudor Năstăsescu a cerut reporterului să scriu pe adresa de mail a spitalului și trimită și pozele acolo pentru că deja „a vorbit la spital și se va ocupa cineva”.

Miercuri dimineață, spitalul a cerut pe e-mail copii după actul de identitate și legitimația de presă a reporterului și consimțământul scris al aparținătorului pacientei menționat în foaia de internare.

Ulterior, un reprezentant al spitalului a comunicat că spitalul va face o anchetă și va trimite rezultatele acesteia după finalizare.