Negocierile secrete dintre SUA și succesoarea lui Nicolas Maduro, vicepreședinta Delcy Rodriguez

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro (dreapta), și prima doamnă, Cilia Flores, salută alături de vicepreședinta Delcy Rodriguez (stânga) la sosirea la Capitolio – sediul Adunării Naționale – pentru inaugurarea prezidențială, la Caracas, pe 10 ianuarie 2025. Credit line: Federico PARRA / AFP / Profimedia

O investigație jurnalistică publicată de presa din Statele Unite încă din octombrie anul trecut, a dezvăluit că, începând cu aprilie 2025, actualul președinte interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a purtat negocieri cu administrația Trump, relatează The Havana Times.

Probabil una dintre cele mai frapante declarații făcute de președintele Donald Trump la conferința de presă pe care a susținut-o sâmbătă, după operațiunea militară care a dus la capturarea și aducerea în SUA a lui Nicolas Maduro, a fost cea referitoare la Delcy Rodriguez.

Trump a afirmat că aceasta a purtat discuții îndelungate cu secretarul de stat Marco Rubio și că i-ar fi spus: „vom face orice aveți nevoie”, sugerând subordonarea totală a succesoarei lui Maduro, deși aceasta era o aliată apropiată a sa de ani de zile.

Însă la câteva ore după aceea Rodriguez a apărut la televiziune și a cerut eliberarea lui Nicolas Maduro, pe care l-a descris drept „singurul președinte al Venezuelei”. Ea a spus că acesta a fost răpit și că țara sa a fost „atacată cu sălbăticie”.

Trump a părut să răspundă acestor declarații, afirmând într-un interviu acordat duminică revistei The Atlantic că, dacă ea nu face ceea ce se așteaptă de la ea, va „plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”.

Delcy și Jorge Rodriguez, fratele său, fotografiați pe 4 decembrie 2025 la Caracas, FOTO: Pedro Mattey / AFP / Profimedia Images

Două întâlniri între oficiali americani și venezueleni

O serie de articole publicate de The Miami Herald, în special unul din 16 octombrie anul trecut, sugerează însă că toate aceste declarații ar fi menite să mascheze negocieri purtate de actualul șef al statului venezuelean cu Statele Unite încă din aprilie anul trecut. Discuțiile au avut loc cu ajutorul medierii unei mici țări din Orientul Mijlociu, care se bucură de o calitate rară: menține relații la fel de prietenoase atât cu Statele Unite, cât și cu Venezuela.

Investigația semnată de jurnalistul Antonio María Delgado, specialist în afacerile venezuelene și este intitulată: „Liderii Venezuelei oferă Statelor Unite o cale pentru a rămâne la putere”.

Articolul începe prin a remarca faptul că atât Delcy Rodriguez, cât și fratele ei Jorge (președintele Adunării Naționale, parlamentul unicameral al Venezuelei) „au promovat discret, în ultimele luni, o serie de inițiative menite să se prezinte Washingtonului drept o alternativă «mai acceptabilă» la regimul lui Nicolas Maduro, potrivit unor persoane cu cunoaștere directă a conversațiilor”.

Un punct în favoarea celor doi frați este faptul că niciunul dintre ei nu apare inculpat în cele două capete de acuzare formale aflate pe rol împotriva lui Nicolas Maduro, nici în celelalte dosare deschise în instanțele americane împotriva unor figuri apropiate de dictatura lui Maduro, precum ministrul apărării Vladimir Padrino – în pofida existenței unor suspiciuni privind activități criminale desfășurate de frații Rodríguez.

Potrivit investigației, frații au propus implementarea unui „madurism fără Maduro”, care „ar putea permite o tranziție pașnică în Venezuela, păstrând stabilitatea politică fără a demantela aparatul de guvernare”.

În acest scop, ei s-au întâlnit de două ori în Qatar cu reprezentanți americani, în aprilie și septembrie. Cu acele ocazii, s-a convenit și ca generalul în rezervă Miguel Rodriguez (care nu este înrudit cu Delcy și Jorge), aflat în prezent în exil în Spania, să poată prelua, eventual, conducerea unui guvern de tranziție. Ceea ce este frapant – adaugă reportajul publicat în octombrie – este faptul că aceste negocieri erau cunoscute de Maduro, despre care Trump susține că a primit mai multe opțiuni de a pleca în exil înainte de a se decide răsturnarea sa prin forță.

Rolul Qatarului în negocierile dintre apropiații lui Maduro și SUA

Reportajul din The Miami Herald explică faptul că „toate propunerile au fost transmise prin capitala sa, Doha, unde, potrivit surselor, Delcy Rodriguez menține «o relație semnificativă» cu membri ai familiei regale qatareze și își ascunde o parte din active. În timpul unei întâlniri la Doha, un membru de rang înalt al familiei regale ar fi recunoscut că a acționat ca punte de legătură între Caracas și Washington în chestiuni de cooperare în domeniul informațiilor și al economiei”.

Cheia celor întâmplate sâmbătă pare să se afle în faptul că „propunerile au fost prezentate Casei Albe și Departamentului de Stat de trimisul special al SUA, Richard Grenell, care mai devreme în cursul acestui an s-a întâlnit cu Maduro la Palatul Miraflores din Caracas și a contribuit la obținerea eliberării mai multor cetățeni americani”.

La Washington, de altfel, grupul negociatorilor venezueleni era cunoscut sub numele de „cartelul light” (o referire la Cartelul Soarelui, din care Maduro este acuzat că ar face parte). Articolul adaugă că, deși frații Rodriguez nu sunt inculpați oficial în dosare aflate pe rolul instanțelor americane, există suspiciuni că ambii ar fi sprijinit operațiuni logistice legate de traficul de droguri și spălarea de bani.

Prima propunere de tranziție, din aprilie, presupunea ca Delcy Rodriguez să își asume președinția – așa cum s-a și întâmplat în cele din urmă – iar Maduro să „rămână în Venezuela cu garanții pentru securitatea sa și să negocieze un acord care să acorde companiilor americane acces la industria petrolieră și cea minieră. În schimb, se sugera ca procurorii americani să renunțe la acuzațiile penale împotriva lui Maduro”.

Deși acest acord a fost negociat timp de mai multe luni, poziția dură a Casei Albe, condusă de Rubio, a prevalat în cele din urmă, ducând la respingerea ideii.

Ideea ca Maduro să fie trimis în exil

Propunerea din septembrie, prevedea menținerea lui Delcy Rodriguez ca președinte, urmată de transferul puterii către Miguel Rodriguez, în timp ce Maduro ar fi fost trimis în exil în Turcia sau Qatar. Abia în acest punct este menționată laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, raportul precizând că aceasta „nu a fost inclusă în plan, deoarece oficialii chaviști o consideră prea fermă în principii și prea inflexibilă pentru a participa la un asemenea aranjament”.

Acest lucru ar putea explica și comentariul lui Trump de sâmbătă, când a fost întrebat dacă a avut vreun contact cu Machado, la care a răspuns negativ, la fel cum a procedat și atunci când a fost întrebat dacă lidera opoziției ar urma să facă parte din guvernul de tranziție al Venezuelei: „Cred că ar fi foarte dificil pentru ea să conducă țara. Nu are sprijin sau respect în interiorul propriei țări. Este o femeie foarte amabilă, dar nu inspiră respect”, a spus el.

Investigația The Miami Herald se încheie notând că „în ciuda imaginii lor de tehnocrați disciplinați, persistă acuzații de lungă durată privind implicarea fraților Rodriguez în Cartelul Soarelui. Surse familiarizate cu investigațiile americane au declarat că frații au participat la reuniuni de coordonare pentru transporturi de droguri alături de oficiali de rang înalt precum Diosdado Cabello (n.r. ministrul de interne al Venezuelei). Potrivit acelorași surse, frații Rodriguez acționează în prezent ca administratori financiari ai cartelului: «Ei sunt cei care controlează banii»”.

A doua propunere, respinsă

Generalul Miguel Rodriguez Torres a fost fondatorul Serviciului Bolivarian de Informații (SEBIN), care, alături de Direcția Generală de Contrainformații Militare (DGCIM), este unul dintre principalele organisme responsabile pentru încălcările masive ale drepturilor omului comise în Venezuela în ultimele decenii, așa cum sunt documentate în rapoarte ale Națiunilor Unite, Human Rights Watch și ale altor organizații. Acesta, de altfel, ar fi fost unul dintre factorii care au influențat respingerea finală a celei de-a doua propuneri în octombrie.

Cu toate acestea, în lumina evenimentelor ulterioare, totul indică faptul că negocierile au continuat. Cotidianul britanic The Telegraph susține că „un membru de rang înalt al familiei regale britanice acționa ca punte de legătură între regimul (venezuelean) și Donald Trump” și afirmă de asemenea că, spre deosebire de ceea ce a relatat ziarul american, negocierile s-au desfășurat pe la spatele lui Maduro.

Trebuie menționat că, așa cum reiese de pe site-ul oficial al guvernului Qatarului, pe 11 octombrie anul trecut (adică după ce a doua propunere Rodriguez fusese deja respinsă), Delcy Rodriguez s-a întâlnit cu ambasadorul Qatarului la Caracas, Rashid bin Mohsen Fetais. Potrivit aceluiași comunicat, „întâlnirea a abordat aspecte ale cooperării bilaterale dintre cele două țări”.

Între timp, în decembrie, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed al-Ansari, a declarat că țara sa „așteaptă ca părțile sau alte state să solicite Doha să acționeze ca mediator între Statele Unite și Venezuela”.

În aceeași lună, Delcy Rodriguez – care, pe lângă funcția de vicepreședinte, o exercita și pe cea de ministru al hidrocarburilor la acea vreme – le-a spus angajaților companiei petrochimice Pequiven că „acesta este momentul de a apăra și de a nu amâna pentru viitor această dispută privind resursele energetice ale Venezuelei”.

„Dacă este ceva ce trebuie să le lăsăm fiilor și fiicelor noastre, acesta este moștenirea unei țări libere, independente și suverane. Niciodată o colonie energetică a vreunei puteri străine”, a mai spus ea, potrivit Swissinfo.