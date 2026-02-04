Neplata primei zile de concediu medical afectează și stagiul de cotizare la pensie. Avertismentul dat de un parlamentar din coaliția de guvernare

Măsura ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită afectează și stagiul de cotizare la pensie, a afirmat miercuri senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, care a depus și un amendament ce prevede exceptarea pacienților cu afecțiuni cronice de la această reglementare.

„Am făcut o evaluare a acestui text de lege – OUG 91/2025 – și am văzut că, de fapt, noi nu îi sancționăm pe cei care își iau concediu medical doar prin neplata primei zile. Îi sancționăm și prin faptul că pensia lor este afectată”, spune Nicoleta Pauliuc, parlamentar PNL, partid care face parte din coaliția de Guvernare și care dă premierul.

„Dacă o persoană are 20 de zile neplătite de concediu medical pe an, vârsta de pensionare se amână corespunzător cu numărul de zile de concediu medical neplătite, iar cuantumul pensiei scade și el corespunzător. O persoană care are o zi neplătită de concediu medical nu are nici stagiu de cotizare la pensie pentru ziua respectivă”, a explicat miercuri Nicoleta Pauliuc, la un eveniment dedicat Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului.

Nicoleta Pauliuc, Foto: Inquam Photos / George Călin

Amendament cu excepții la legea care nu mai plătește prima zi de concediu medical

Senatoarea PNL, care este supraviețuitoare a cancerului, a anunțat că a depus, miercuri dimineață, la Parlament, un amendament ce prevede exceptarea persoanelor care suferă de afecțiuni cronice de la neplata primei zile de concediu medical – măsură adoptată de Guvern la finalul anului trecut, care a intrat în vigoare la 1 februarie.

„Am depus astăzi, cu gândul la cei aproape 100.000 de români care au primit acest diagnostic anul trecut și la cei 500.000 aflați în tratament, un amendament care vine să îndrepte o eroare, din punctul meu de vedere, și anume că prima zi de concediu medical este neplătită.”

Nicoleta Pauliuc mai spune că „În orice țară din Uniunea Europeană, atunci când vorbim despre bolile cronice – boli care sunt despre o lungă durată în sistemul de sănătate – aceste zile sunt plătite.”

„M-au sunat foarte mulți colegi care susțin amendamentul”, mai spune senatoarea PNL. „Bolnavii cronici – fie că vorbim de pacienții oncologici, de cei care au diabet, boli urologice, neurologice etc. – vor beneficia de un tratament corect, spun eu, și anume, prima zi de concediu medical se va plăti, după ce acest amendament va fi adoptat.”

În acest moment, Ordonanța de Urgență care reglementează plata concediilor medicale prevede că:

(1) Pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (…) se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi.

Amendamentul depus de Nicoleta Pauliuc prevede că: