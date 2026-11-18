„Problema celor 3 corpuri” (3 Body Problem), serialul S.F. pentru care Netflix a cheltuit peste 200 de milioane de dolari doar pentru primul sezon, urmează să își continue povestea peste doar două luni, relatează Variety.

Serialul, o adaptare inspirată de trilogia de romane „Amintiri din trecutului Terrei” a autorului chinez Liu Cixin, se va întoarce cu al doilea său sezon în 14 ianuarie 2027.

Povestea urmărește un grup de oameni de știință care colaborează cu un detectiv pentru a înfrunta o amenințare existențială la adresa Pământului, pornită involuntar în urma Revoluției Culturale din China, din anii 1960.

„Invazia extraterestră se apropie, iar omenirea se pregătește să le facă față – atât pe Pământ, cât și dincolo de acesta. În timp ce o flotă spațială pornește într-o misiune care se întinde pe parcursul mai multor secole, un secret ascuns în mintea unui singur om ar putea reprezenta singura speranță de supraviețuire a omenirii”, afirmă descrierea oficială publicată de Netflix pentru următorul sezon.

În sezonul 2, forțelor umane li se vor alătura noi recruți: actrița australiană Claudia Doumit (cunoscută pentru producțiile „SOULM8TE”, „The Boys”) și actrița britanico-olandeză Ellie de Lange („Run Away”, „Wolf Hall”, „The Serpent”).

Platforma de streaming a publicat și un prim trailer „teaser” pentru următorul sezon:

They haven’t flown 24 trillion miles to negotiate. The Emmy-nominated blockbuster 3 BODY PROBLEM returns January 14. https://t.co/3OMFD68hzP — Netflix (@netflix) November 17, 2026

Bugetul uriaș alocat de Netflix serialului „Problema celor 3 corpuri”

Serialul S.F. este creat și produs de David Benioff și D.B. Weiss, perechea creativă din spatele „Game of Thrones”, alături de Alexander Woo („True Blood”, „Manhattan”, „The Terror”).

Primul sezon a fost lansat în martie 2024, numele serialului venind de la primul volum al trilogiei publicate de Liu Cixin între 2006 și 2010. Romanul „Problema celor 3 corpuri” i-a adus lui Liu Cixin prestigiosul Premiu Hugo, decernat anual pentru cele mai bune romane sci-fi sau fantasy. Printre câștigătorii anteriori ai premiului se numără Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Frank Herbert, Orson Scott Card sau Neil Gaiman.

Autorul chinez acum în vârstă de 63 de ani a devenit în 2015 primul scriitor din Asia care a câștigat Premiul Hugo pentru cel mai bun roman.

Având în vedere numele mari asociate proiectului, Netflix a cheltuit 233,1 milioane de dolari pentru realizarea primului sezon al serialului „Problema celor 3 corpuri”, după cum dezvăluia Forbes la începutul anului trecut.

Acest lucru înseamnă că fiecare episod al sezonului a costat în medie 29,1 milioane de dolari, o valoare cu 45,7% mai mare decât estimările inițiale ale unor publicații precum The New York Times, Los Angeles Times, The Hollywood Reporter și numeroase altele. Suma reală a fost descoperită de jurnaliștii de la Forbes în documentele financiare depuse ulterior de Netflix în Marea Britanie, unde au avut loc filmările.

Deocamdată nu este clar cât a costat al doilea sezon.

Alexander Woo, D.B. Weiss, și David Benioff, FOTO: CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un serial Netflix cu buget de film „blockbuster”

Serialul a fost conceput ca o producție-fanion prin intermediul căreia Netflix speră să concureze cu seria „The Rings of Power” produsă de Amazon Prime și noile seriale HBO din universul „Game of Thrones”. În distribuție se regăsesc chiar și mai mulți actori din „Game of Thrones”, printre care Liam Cunningham, Jonathan Pryce și John Bradley.

Bugetul de 233,1 milioane de dolari face „Problema celor 3 corpuri” să fie unul dintre cele mai costisitoare seriale produse de Netflix și cea mai scumpă serie S.F. pură.

Suma totală cheltuită de Netflix pentru primul sezon al serialului S.F. este aproape egală cu bugetul de producție mediu pe care marile studiouri de film o alocă lungmetrajelor cu pretenții la titlul de „blockbuster” – în prezent în jur de 250 de milioane de dolari.

Dintre filmele apărute în cinematografe anul acesta, „Spider-Man: Brand New Day” a costat 225 de milioane de dolari, „Odiseea” lui Christopher Nolan 250 de milioane, „Toy Story 5” 250 de milioane, „Michael” 155-200 de milioane, și „The Super Mario Galaxy Movie” 110 milioane.

Acestea au fost până acum cele mai mari 5 filme lansate în 2026, raportat la vânzările de bilete, ele obținând încasări situate între 1 și 2,5 miliarde de dolari.

Netflix va lansa toate cele 6 episoade pe care le va avea sezonul 2 al serialului „Problema celor 3 corpuri” în data de 14 ianuarie, conform metodei sale tradiționale care a dat naștere termenului de „bingewatching”.