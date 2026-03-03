Nicușor Dan a semnat decretul de numire a noului ministru al Educației. Când va depune Dimian jurământul

Mihai Dimian va depune astăzi, de la ora 16.00, jurământul de învestitură în funcția de ministru al Educației, a anunțat Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul de numire a lui Mihai Dimian, după ce acesta a fost desemnat de către PNL pentru a ocupa postul vacant după demisia lui Daniel David, la finalul lui decembrie. După demisie, funcția a fost ocupată interimar de premierul Ilie Bolojan.

Numit la propunerea lui Bolojan

Liberalii au decis, într-o ședință online care a avut loc luni seara, să îl susțină pe Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației.

Propunerea a venit din partea liderului PNL, premierul Ilie Bolojan, și a primit susținerea partidului, potrivit surselor HotNews.

Conform protocolului coaliției de guvernare, portofoliul Educației revine liberalilor. În ședința de luni a liberalilor, Ilie Bolojan a mers cu o singură propunere: Mihai Dimian.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian este licenţiat în matematică şi fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi are un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA. Din 2024 este rectorul Universităţii din Suceava. El a predat până în 2016 în SUA, la Universitatea Howard din Washington D.C.

Dimian a studiat şi a fost asistent de cercetare în Franţa, la Universitatea din Versailles. El fost cercetător la Institutul Max Planck din Germania şi profesor asistent, ulterior profesor asociat şi conducător de doctorat în inginerie electrică şi electronică la Universitatea Howard din Washington DC, SUA.