Nicușor Dan despre invitația lansată de Ciolacu pentru a vorbi despre probleme cu apa caldă din Capitală: Asta nu şterge faptul că atunci când am avut nevoie de bani, am tot cerut

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, spus că a acceptat invitația premierului Marcel Ciolacu de a se întâlni pentru găsirea unor soluții la avariile rețelei de termoficare din București. „Asta nu şterge din memoria noastră faptul că atunci când am avut nevoie de bani, am tot cerut”.

Nicuşor Dan a fost întrebat, duminică seară, la B1 Tv, cum a fost discuţia pe care a avut-o cu premierul Marcel Ciolacu.

„Am vorbit un minut şi jumătate. La telefon. A spus că ar dori să avem o întâlnire. I-am spus că da, eu sunt un om politicos. Asta nu şterge din memoria noastră faptul că atunci când am avut nevoie de bani, am tot cerut, am tot cerut… “, a afirmat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

El a fost întrebat dacă este începutul unei frumoase prietenii.

”Eu sunt un om politicos, sunt primarul Bucureştiului, sunt obligat să discut cu primul ministru, cu toată lumea. Sunt de bună credinţă”, a explicat primarul Capitalei.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a referit, miercuri, în şedinţa de Guvern, la ceea ce a numit ”situaţia gravă” a reţelei de termoficare din Bucureşti, în acest context anunţând că a vorbit cu primarul Capitalei, Nicuşor Dan, să discute şi cu ministrul Energiei pentru a găsi împreună soluţii. ”Nu contează culoarea politică, iar pasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluţie”, a subliniat el.