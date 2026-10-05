Noi detalii despre copilotul avionului Flydubai. Unde intenționa să prăbușească aeronava

Tot mai multe detalii ies la iveală despre copilotul zborului Flydubai, în timp ce acesta este interogat în Emiratele Arabe Unite, fiind dezvăluite informații inclusiv despre locul în care bărbatul voia să prăbușească aeronava care avea la bord 180 de pasageri.

Potrivit informațiilor de până acum, copilotul, cetățean omanez, identificat drept Hamam al-Hammami, era un extremist care acționa ca „lup singuratic”, scrie BBC.

Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a declarat că pilotul secund a încercat să comită un „act terorist” la bordul cursei FZ1073, care a decolat de la Dubai cu destinația Tel Aviv, miercurea trecută. El l-a atacat și rănit grav pe comandantul aeronavei, cu toporul de urgență în caz de accidente, păstrat în cabina de pilotaj. Copilotul a fost imobilizat de pasageri, în timp ce un alt membru al echipajului aflat la bord a reușit să aterizeze avionul în Arabia Saudită.

Unde voia copilotul să prăbușească avionul Flydubai

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că pilotul secund a fost supus unei „îndoctrinări radicale islamiste”, iar comandantul, pasagerii și cel de-al doilea echipaj au împiedicat „o catastrofă de tip 11 septembrie”.

Mai multe detalii despre copilotul zborului Flydubai – pe care mai multe publicații l-au identificat drept Hamam al-Hammami – au ieșit la iveală în weekend, în timp ce acesta continua să fie interogat în Emiratele Arabe Unite, iar reprezentanții israelieni erau informați cu privire la evoluția anchetei. Fotografii neconfirmate cu acesta au început să circule pe rețelele de socializare.

Presa israeliană a citat surse familiarizate cu ancheta, potrivit cărora copilotul le-a spus investigatorilor că, după ce l-a atacat pe comandantul Smit Machchhar, intenționa să continue să piloteze avionul în mod normal în spațiul aerian israelian și să primească aprobarea pentru aterizare din partea aeroportului Ben Gurion.

Smit Machchhar, comandantul indian al zborului 1073 al companiei flydubai. Foto: X /

Israel Foreign Ministry

Copilotul din Oman intenționa să prăbușească avionul Boeing 737 MAX – cu peste 180 de pasageri la bord – în aeroport sau într-un bloc-turn din centrul orașului Tel Aviv, după modelul atacurilor comise de al-Qaeda în Statele Unite la 11 septembrie 2001, potrivit informațiilor publicate de presa din Israel și SUA.

Sursele citate de presă afirmă că este foarte probabil să fi acționat singur, și nu în numele unei organizații radicale sau al unui guvern străin.

Bărbatul ar fi vrut să deturneze și un alt avion, dar s-a răzgândit

De asemenea, copilotul le-ar fi spus anchetatorilor că intenționase să deturneze și să prăbușească un zbor anterior către Tel Aviv, dar s-a răzgândit deoarece știa pe cineva aflat la bord.

Hamad al-Shamsi, procurorul general al Emiratelor Arabe Unite, a declarat sâmbătă că ancheta țării sale va stabili circumstanțele complete, motivele și eventualele legături asociate incidentului și că rezultatele vor fi făcute publice după finalizarea acesteia.

Numeroase semne de întrebare planează în continuare asupra lacunelor de securitate care au făcut posibil incidentul, inclusiv în legătură cu modul în care atacatorul a fost angajat de Flydubai și a primit autorizația de a pilota un avion plin cu israelieni către Tel Aviv.

Oficiali regionali au declarat că pilotului secund îi fusese interzis să mai zboare de către Oman Air, compania aeriană națională a Omanului, și că fusese mutat într-o funcție administrativă din cauza îngrijorărilor legate de opiniile sale extremiste.

Ulterior, acesta a fost angajat de Flydubai, companie cu sediul în Emiratele Arabe Unite, după ce a trecut prin verificările standard de securitate, care însă nu i-au analizat trecutul pentru a identifica eventuale semne de radicalizare, potrivit oficialilor.

Incidentul de la bordul avionului Flydubai a declanșat un scandal politic în Israel

Reglementările israeliene privind aviația prevăd că piloții care sunt cetățeni ai unor țări ce nu au relații diplomatice oficiale cu Israelul, precum Omanul, nu au voie să opereze zboruri către această țară.

Oficiali regionali au declarat duminică pentru Associated Press că autoritățile emirateze au transmis Israelului o listă cu pasagerii și membrii echipajului înainte de plecarea zborului FZ1073.

Agenția israeliană de securitate internă Shin Bet a declarat că Ministerul Transporturilor era responsabil pentru verificarea unor astfel de liste provenite de la companiile aeriene străine.

Însă Miri Regev, ministrul israelian al transporturilor, a declarat că ministerul său nu a primit listele cu pasagerii și membrii echipajului și că supravegherea securității pentru zborurile operate de companii aeriene străine revenea Shin Bet și Mossad, agenția israeliană de informații externe.

Premierul Netanyahu a declarat că i-a cerut șefului Consiliului Național de Securitate să analizeze „toate aspectele de securitate referitoare la aviația civilă străină către Israel”.