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Actualitate

Noi detalii despre copilotul avionului Flydubai. Unde intenționa să prăbușească aeronava

Sebastian Jucan
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Tot mai multe detalii ies la iveală despre copilotul zborului Flydubai, în timp ce acesta este interogat în Emiratele Arabe Unite, fiind dezvăluite informații inclusiv despre locul în care bărbatul voia să prăbușească aeronava care avea la bord 180 de pasageri.

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