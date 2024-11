Noua Zeelandă: Marș de amploare spre capitală după ce în Parlament a apărut un proiect care ar reinterpreta tratatul semnat în 1840 cu căpeteniile maori

Sute de persoane au pornit luni într-un marș de nouă zile spre Wellington, capitala Noii Zeelande, în semn de protest față de legislația care ar da o nouă interpretare tratatului aflat în centrul relațiilor interetnice din țară, transmite Reuters.

Convoaiele de mașini și participanții la marș au pornit după o ceremonie ținută în zori la Cape Reinga, în nordul îndepărtat al țării, și vor organiza mitinguri în orașele de pe traseul lor spre sud, potrivit lui Eru Kapa Kingi, purtător de cuvânt al Toitu Te Tiriti (Onoarea Tratatului).

From the misty peaks of Cape Reinga to the rain-soaked streets of Kawakawa, the national hīkoi mō Te Tiriti Monday rolled through the north and will soon arrive in Whangārei.https://t.co/wteARIqB8O