Noul șef al NATO, în vizită la Kiev. Rutte: Prioritatea este ca Ucraina să câștige în fața Rusiei / Zelenski îi cere să ia „o decizie dificilă”

Noul secretar general al NATO, Mark Rutte, a sosit la Kiev joi, la nici două zile după ce şi-a preluat funcţia, pentru a asigura încă o dată Ucraina de sprijinul Occidentului, în contextul în care forţele ucrainene se află în dificultate pe front, scriu agențiile AFP şi DPA.

Fostul premier olandez a avut la Kiev o întrevedere cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Mark Rutte’s first visit as NATO Secretary General @SecGenNATO is to Ukraine, and this is truly significant. It immediately and clearly outlines the priorities, highlighting where the shared values of the entire Euro-Atlantic region are being defended right now. It also… pic.twitter.com/cknjtn7SsY