„Nu ar ajuta pe nimeni”. Mari producători de alimente, apel către Bruxelles înaintea discuțiilor privind termenii de „cârnați” și burgeri”

Peste zece companii din industria alimentară au solicitat Comisiei Europene să nu interzică utilizarea termenilor „cârnați” și „burger” pentru produsele care nu conțin carne, scrie The Guardian.

Companii precum Linda McCarney Foods, Quorn și THIS au semnat o scrisoare comună în care solicită comisarilor să „devină raționali” înaintea dezbaterii privind propunerea de interdicție, care, potrivit acestora, ar crea „confuzie inutilă” pentru clienți „fără a ajuta pe nimeni”.

O interdicție ar însemna, de exemplu, că burgerii din fasole vânduți în Europa ar trebui să fie redenumiți drept „discuri”, de exemplu, în timp ce cârnații Glamorgan, un produs de bază al micului dejun galez, făcuți din brânză și praz, ar deveni probabil „tuburi” Glamorgan.

Scrisoarea, organizată de Vegetarian Society și trimisă reprezentanților Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene, vine după o cerere similară din decembrie din partea lui Paul McCartney și a opt eurodeputați, în care muzicianul a afirmat că etichetarea cârnaților vegetarieni ca atare „ar trebui să fie suficientă pentru ca oamenii sensibili să înțeleagă ce mănâncă”.

„Consumatorii sunt deștepți! Nu au nevoie de etichete”

Supermarketurile Aldi și Lidl, cu sediul în Germania, cea mai mare piață pentru produse pe bază de plante din Europa, se opun, de asemenea, interdicției propuse.

Paul Garner, directorul comercial al Suma Wholefoods, unul dintre cei mai vechi producători de alimente pe bază de plante, a declarat: „Susținem alimentele vegetariene și pe bază de plante încă din 1977 și am asistat la numeroase inovații – și la inevitabila reacție negativă care a urmat.

„Uite care e treaba: consumatorii sunt deștepți! Nu au nevoie de etichete care să controleze cuvinte precum „burger” sau „cârnați” pentru a ști ce cumpără. Sunt suficiente liste clare de ingrediente și puțin bun simț. Interzicerea termenilor familiari doar îngreunează viața cumpărătorilor și a producătorilor mai mici, fără a ajuta pe nimeni”, a mai spus acesta, potrivit The Guardian.

