„Nu poți să mergi la tejgheaua din față și să arăți cu degetul spre telefonul tău și să spui personalului: „Unde este asta?” / Cum au ajuns mai mulți curieri români să fie discriminați în Irlanda de Nord

Reprezentanții unui McDonald’s din Irlanda de Nord au intimidat, discriminat și exploatat curierii Uber Eats, printre care și români, conform unui raport al grupului de activism Worker Info Exchange.

Managerului unei filiale McDonald’s din Ballymena, un oraș din Irlanda de Nord, a ridicat probleme legate de cunoștințele de limba engleză ale curierilor români în timpul unei ședințe înregistrate și postate pe un grup de Facebook.

„Nu poți să mergi la tejgheaua din față cu telefonul și să arăți cu degetul spre telefonul tău și să spui personalului: „Unde este asta?””, a spus managerul în înregistrare. Acesta a adăugat că personalul restaurantului se plânge pentru că „ei cred că sunteți duri sau abrupți, dar voi doar vorbiți normal, așa cum ați face-o în România. Engleza este un pic mai delicată.”

Curierii sunt angajați McDelivery, un serviciu externalizat de McDonald’s către Uber, care gestionează angajații.

Deși prin lege sunt angajați independenți și nu fac parte din umbrela McDonald’s, șoferii alocați de către Uber la restaurantul din Antrim au fost chemați de conducerea restaurantului la o ședință în Martie 2023.

Înregistrarea ședinței a fost postată alături de codul de conduită Uber în Octombrie 2024 pe un grup de Facebook privat creat cu câteva zile înainte de conducere numit ‘McDonald’s Ballymena Delivery Partners’.

În ședință, managerul le-a spus curierilor că au responsabilitatea de a învăța limba engleză și de a-și îmbunătăți comunicarea în timpul lor liber. În continuare, a spus că are un angajat român care va traduce punctele cheie, „ca să înțeleagă băieții”[so the boys will understand]. Pe toată durata înregistrării, mai mulți curieri au vorbit în română cu angajatul, care le-a tradus discursul managerului.

Jim Moore, consultant în relații cu angajații la firma de consultanță în resurse umane Hamilton Nash, a explicat pentru revista HR: „Este vital ca angajatorii să abordeze barierele lingvistice cu sensibilitate și profesionalism. A le spune lucrătorilor că este „responsabilitatea lor” să învețe limba engleză în timpul lor liber este nepotrivit și potențial discriminatoriu.”

„În echipele multinaționale, lucrătorii care nu sunt vorbitori nativi de limba engleză pot comunica între ei în propria lor limbă. Tribunalele de muncă au constatat anterior că instruirea lucrătorilor de a nu vorbi în propria lor limbă la locul de muncă ar putea fi discriminatorie.”

În 2021 erau 7056 de români rezidenți în Irlanda de Nord și 539.000 în Anglia și Țara Galilor.

În continuare, managerul le spune că nu ar trebui să indice numărul comenzii atunci când se prezintă personalului de la restauant, ci ar trebui să poată vorbi cu ei despre detaliile comenzii. Aplicația Deliveroo are o caracteristică în care lucrătorii pot afișa numărul comenzii în caractere mari pe ecran exact în acest scop.

Raportul Worker Info Exchange(WIE) a acuzat managementul restaurantului de încălcarea codului de conduită al Uber, care interzice discriminarea pe bază de trăsături precum „vârstă, rasă, dizabilitate, identitate de gen, stare civilă, naționalitate, religie, sex, orientare sexuală, sau orice altă trăsătură protejată prin lege.” Penalizarea poate fi suspendarea contului Uber.

Managerul i-a amenințat pe șoferi că îi poate concedia pentru greșeli minore, deși acesta are doar puterea de a îl raporta pe șofer la Uber, care are prerogativul să îi interzică lucrătorului accesul la platformă. A spus că deja a concediat doi șoferi, unul pentru că a fost „obraznic”[cheeky] și celălalt pentru că „nu lucra bine în echipă.”

Acesta a recunoscut că a condus un experiment, generând comenzi false cu scopul de a vedea ce șoferi din apropiere vor lua comanda. WIE a spus că acest comportament este nu numai o încălcare a codului de conduită Uber, ci rănește angajații care acceptă o comandă falsă, neplătită.

Un șofer anonim a declarat pentru WIE: “Forța de muncă din Ballymena care se ocupă de livrări a ajuns la un moment critic cu McDonald’s și Uber.

„Salariile au scăzut constant în ultimele douăsprezece luni, pe măsură ce Uber a implementat sisteme dinamice de salarizare și alocare a muncii.

„Ca urmare, Uber și McDonald’s sunt mai profitabile ca niciodată, în timp ce noi muncim mai multe ore pentru mai puțini bani.

„Conducerea McDonald’s locală devine din ce în ce mai agresivă, știind că Uber le va face pe plac și îi va concedia automat pe toți cei care se plâng.”

Un purtător de cuvânt de la Uber Eats a declarat pentru The Guardian: „Convocarea unei întâlniri de această natură nu este un lucru pe care Uber l-a tolerat sau la care a participat. Suntem în curs de investigare și am contactat direct McDonald’s cu privire la această chestiune.”

Un purtător de cuvânt al McDonald’s a declarat că „relațiile de lucru respectuoase cu curierii” sunt esențiale.

„Încurajăm toate restaurantele și francizele noastre să promoveze în mod activ aceste relații, la fel cum fac și partenerii noștri de livrare cu curierii lor”, au declarat aceștia. „Credem că clienții noștri primesc cele mai bune servicii atunci când echipele noastre lucrează în colaborare cu curierii și creează un mediu în care aceștia își fac treaba cât mai eficient.

