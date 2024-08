O campioană olimpică de la Paris s-a oprit la Adjud pentru a încărca mașina electrică primită de la Ion Țiriac și a reacționat: „În showroom a durat doar 20 de minute”

Ancuța Bodnar a câștigat aurul olimpic la Paris cu barca de 8+1 și argintul la dublu vâsle, iar zilele astea se bucură din plin de una dintre mașinile oferite cadou de Ion Țiriac.

Bodnar (foto, dreapta, n.red.) a mers acasă, la Suceava și a povestit, potrivit site-ului Suceavalive.ro, citat de Digisport, primele impresii despre automobilele primite.

„Sunt două mașini la care țin foarte mult, niciodată nu le voi înstrăina. Sunt oferite ca urmare a muncii și a rezultatelor mele! Țin să-i mulțumesc și eu domnului Țiriac pentru acest gest pe care l-a făcut, atât față de mine, cât și față de ceilalți medaliați olimpici.

Pentru că este o mașină electrică, am rămas plăcut surprinsă să văd cât de repede se încarcă. Prima dată am încărcat-o la showroom-ul domnului Țiriac și a durat 20 de minute. După care am mai încărcat-o la Adjud, a trebuit să stau undeva la 40 de minute pentru a fi full.

Sunt bucuroasă că sunt acasă, la ai mei, ăsta este locul în care eu îmi încarc bateriile de fiecare dată când mă simt obosită.”, a declarat Ancuța Bodnar, potrivit surselor citate.