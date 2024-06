O ceartă între două profesoare din Suceava s-a încheiat la spital: „S-a izbit pe jos ca și cum aș fi împins-o eu”

Două profesoare de la Școala Gimnazială Zamostea din Suceava se acuză reciproc de loviri. Conflictul ar fi pornit după ce una dintre ele, care este directoarea școlii, nu ar fi lăsat-o pe colega sa să semneze condica, relatează Monitorul de Suceava.

Update: Contactați de HotNews.ro, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava au transmis că, până în acest moment, cele două profesoare nu au fost sancționate în niciun fel.

„A fost discutat cazul în Consiliul de Administrație al Consiliului Școlar, a fost constituită o comisie de anchetă care va analiza incidentul”, a spus, pentru HotNews.ro, inspectorul Cezar Anuței.

El a admis că și în trecut au mai fost sesizări făcute de profesoara care susține că a fost lovită.

„Au mai fost sesizări din partea doamnei profesoare la inspectorat și la minister. Noi am mai investigat acele sesizări. La momentul respectiv, am făcut o recomandare școlii ca să constituie o comisie de cercetare pentru doamna profesor”, a mai declarat Anuței.

Conflictul a avut loc joi, 13 iunie, iar la școală a fost chemată Poliția și un echipaj de la Ambulanță.

„S-a izbit pe jos ca și cum aș fi împins-o eu”

Una dintre profesoarele implicate în conflict, Ioana Cojocariu, spune că a vrut să semneze condica de dimineață, însă directoarea școlii, Aurelia Ursaciuc, nu ar fi lăsat-o.

„De asemenea, am întrebat-o de ce a organizat ședința în timpul orelor de curs, colegii nu trebuiau să fie la ore, așa cum m-a trimis ea pe mine? Țipa, amenința și am vrut să o filmez, moment în care s-a năpustit asupra mea. A vrut să-mi smulgă telefonul, apoi s-a izbit pe jos ca și cum aș fi împins-o eu. Eu nu am atins-o”, a declarat Cojocariu jurnaliștilor de la Monitorul de Suceava.

„Am țipat cât am putut de tare pentru a fi auzită”

Profesoara susține că a fost zgâriată pe piept și că a decis să cheme ambulanța. Medicul de pe ambulanță i-a spus că are contuzie toracică și i-a recomandat să meargă la medicul legist, explică profesoara, care a chemat și Poliția.

„Ea m-a îmbrancit, eu nu am atins-o. M-a bătut cu pumnul și cu mâinile. S-a ridicat de la catedră, s-a năpustit asupra mea, m-a luat de mâini, m-a lovit la mâini si în piept, dorind să îmi ia telefonul care este bun personal. Am țipat cât am putut de tare pentru a fi auzită.

Am reușit să scap din mâinile ei și am fugit spre ușa de la ieșire. Am contuzii toracice și lovituri/ zgârieturi pe mână. Doresc să ridice imaginile de pe camere. D-na Ursaciuc a fugit de la locul faptei. Trebuia să anunțe politia, ambulanță. A fugit ca un infractor. În trecut, am sesizat de nenumărate ori IȘJ, minister, Biroul de siguranță școlară, poliție, 112, parchet. Răspunsul a fost același. «Dacă nu te-a bătut, e bine». Acum m-a bătut. Apoi a plecat din școală.

Conducătorul instituției este cel care trebuie să gestioneze situația și să nu fuga ca un infractor. Eu am rămas pe tot parcursul evenimentului în incinta școlii”, a mai spus profesoara.

Directoarea școlii nu a vrut să comenteze situația, însă a precizat că se află la spital.

Reprezentanții poliției au transmis că se fac cercetări pentru „lovire și alte violențe” la Școala Gimnazială Zamostea, conform sursei citate anterior.

În ultimii ani, școala din Zamostea a fost în centrul a numeroase conflicte între profesori. Schimbările de la vârful instituției nu au făcut decât să alimenteze starea de încordare din școală, notează Monitorul de Suceava.