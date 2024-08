O democrată din Congresul SUA, învinsă în alegerile primare după ce grupurile pro-Israel au cheltuit milioane de dolari în campania împotriva sa

Cori Bush, o congresmenă progresistă din St Louis, Missouri, a devenit ținta grupurilor de presiune pro-israeliene precum AIPAC din cauza pozițiilor sale care criticau războiul Israelului din Gaza și susțineau cauza palestiniană. În timpul campaniei pentru alegerile primare, grupurile pro-israeliene au împânzit orașul cu panouri publicitare ostile lui Bush, deși războiul din Gaza a fost rareori menționat, scriu New York Times și The Guardian.

O membră proeminentă a grupului progresist din Congresul SUA încă din 2020, Cori Bush a pierdut marți alegerile primare democrate din St Louis, după ce grupurile de presiune pro-Israel au cheltuit milioane de dolari pentru a face campanie împotriva ei, ca urmare a criticilor sale la adresa războiului Israelului din Gaza.

Procurorul democrat din St Louis Wesley Bell este cel care a învins-o pe Bush cu aproximativ 51% din voturi, în lupta pentru districtul din Missouri. Bush a obținut în jur de 46%, potrivit The Guardian.

Este a doua victorie majoră pentru puternicul grup American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), acesta jucând un rol major în înfrângerea congresmenului Jamaal Bowman din New York în cadrul alegerilor primare din iunie, un alt democrat progresist care a criticat numărul mare de morți în rândul civililor palestinieni în Gaza.

AIPAC a injectat 8,5 milioane de dolari în cursa pentru districtul din Missouri, cu scopul de a-l sprijini pe Bell prin intermediul filialei sale de finanțare a campaniei, United Democracy Project (UDP).

Asta după ce Bush a provocat furia unor grupuri pro-Israel, fiind unul dintre primii membri ai Congresului care a cerut încetarea focului după atacul terorist al Hamas din 7 octombrie asupra Israelului.

O mare parte din banii UDP provin de la miliardari care finanțează cauze pro-Israel și politicieni republicani în diferite curse electorale, inclusiv unii care au contribuit la campania lui Donald Trump.

Războiul din Gaza, rar menționat în campanie

Bush a condamnat Hamas pentru uciderea a 1.139 de persoane, majoritatea israelieni, și pentru răpirea a sute de alte persoane în octombrie. Dar ea a înfuriat, de asemenea, unele grupuri evreiești și pro-Israel descriind atacul ulterior al Israelului asupra Gazei drept o „pedeapsă colectivă împotriva palestinienilor” și o crimă de război.

În timpul campaniei, UDP a împânzit St Louis cu panouri publicitare ostile lui Bush – deși, la fel ca în alte curse pentru Congres vizate de grupurile pro-Israel, războiul din Gaza a fost rareori menționat.

În schimb, campania s-a axat pe voturile lui Bush în Congres, în special pe faptul că nu a sprijinit proiectul de lege al lui Joe Biden privind infrastructura în valoare de un trilion de dolari în 2021 și pe susținerea campaniei „defund the police” – care vizează reforma forțelor de aplicare a legii.

Bush a susținut că UDP denaturează ambele situații, dar nu pare să fi reușit să convingă suficienți alegători.

Majoritatea alegătorilor din St Louis, un oraș dominat de democrați dintr-un stat republican, nu vorbesc nici ei despre războiul Israelului împotriva Hamas, scrie New York Times.

Avortul este ilegal aici, criminalitatea este ridicată, iar centrul orașului suferă, martore fiind magazinele închise. „(Războiul) nu este neapărat o prioritate pentru districtul meu”, a recunoscut ea, vorbind despre opiniile pro-palestiniene.

Ce a spus Bush despre Israel, Gaza și Hamas

Cu toate acestea, poziția lui Bush cu privire la războiul dintre Israel și Gaza este cea care a influențat cursa.

Bush a fost unul dintre cei doi democrați care au votat în ianuarie împotriva unei rezoluții care să interzică accesul în Statele Unite al membrilor Hamas și al oricărei persoane care a participat la atacurile împotriva Israelului din 7 octombrie.

Ea a declarat pentru New York Times că votul a fost un act de sfidare în fața eforturilor de intimidare a sa și a altor legiuitori care și-au exprimat opiniile pro-palestiniene.

Bush a declarat de asemenea că este reticentă în a clasifica Hamas drept grup terorist, având în vedere cât de puțin știe despre organizație.

„S-ar califica din punctul meu de vedere ca organizație teroristă? Da. Dar știu eu asta? Categoric nu”, a declarat Bush.

„Nu am nicio comunicare cu ei. Tot ce știu este că am fost considerați teroriști, am fost considerați extremiști și tot ce făceam era să încercăm să obținem pacea. Nu încerc să ne compar, dar asta m-a învățat să fiu atentă la etichetări dacă nu am informații”, a spus ea.

Mai târziu, o purtătoare de cuvânt a lui Bush a nuanțat comentariile. „Ea știe că Hamas este o organizație teroristă”, a declarat purtătoarea de cuvânt, Marina Chafa, pentru New York Times. Problema, a adăugat ea, a fost că termenul a fost „folosit de extrema dreaptă în mod constant pentru a justifica violența și, în acest caz, pedepsirea colectivă a civililor palestinieni din Gaza”.

Marshall Wittmann, un purtător de cuvânt al AIPAC, a spus că Bush este o legiuitoare „aliniată cu extremiștii anti-Israel”, observând că aceasta a fost unul dintre cei 10 membri ai Congresului care au votat împotriva unei rezoluții ce exprima solidaritatea și promitea sprijinul SUA pentru Israel și condamna acțiunile Hamas la câteva zile după ce grupul a atacat Israelul pe 7 octombrie.

Mark Mellman, un strateg democrat și președintele Democratic Majority for Israel, a declarat că Bush a fost o țintă de ani de zile din cauza poziției sale față de Israel, dar că voturile împotriva inițiativelor democrate populare au făcut-o mai vulnerabilă în acest ciclu.

„Profităm de acest lucru”, a spus el. Și chiar dacă războiul dintre Israel și Hamas nu este o preocupare centrală în St. Louis, Mellman a spus că progresiștii precum Bush „au ales să facă din această problemă una centrală pentru ei”.

„Aceasta este o alegere pe care au făcut-o”, a spus el. „Este esențială pentru ceea ce sunt ei”, a adăugat Mellman.

Un loc sigur pentru democrați

Bell, câștigătorul primarelor democrate din St Louis, a negat că ar fi fost recrutat de grupurile pro-israeliene pentru a candida împotriva lui Bush.

Dar, scrie The Guardian, suspiciunile au persistat după ce acesta a renunțat la o candidatură pentru Senatul SUA și a intrat în cursa pentru Congres la scurt timp după ce organizațiile evreiești din St Louis au început să caute un candidat care să o înfrunte pe Bush, pe care au acuzat-o de „alimentarea intenționată a antisemitismului”.

El a subliniat că nu a atacat-o pe Bush pe tema războiului din Gaza, ci a spus că este ineficientă, că acordă prioritate faimei sale de progresistă din Congres, în detrimentul rezultatelor locale, și că a greșit atunci când a votat împotriva legii privind infrastructura a președintelui Biden.

Este de așteptat ca Bell să câștige districtul, unul dintre cele mai sigure mandate democrate din Congres, în alegerile generale din noiembrie.