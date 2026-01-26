O doctoriță din București a fost găsită moartă în casă

O femeie în vârstă de 39 de ani, medic radiolog, a fost găsită pe 24 ianuarie fără suflare într-o locuință din Sectorul 1 al Capitalei, anunță Poliția Capitalei.

„La data de 24 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani”, a transmis Poliția Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, femeia găsită moartă era medic radiolog.

„În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, a transmis Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc tragicul eveniment și dispunerea măsurilor legale care se impun.