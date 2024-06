„O practică normală pentru o putere maritimă atât de mare”. Mesajul transmis SUA de la Kremlin, după desantul navelor rusești pe coastele Cubei

Kremlinul a transmis joi că nu există niciun motiv pentru ca vreo țară, inclusiv Statele Unite, să fie îngrijorată de prezența navelor de război rusești în Cuba, în cadrul unui exercițiu, informează Reuters.

O fregată a marinei ruse și un submarin cu propulsie nucleară au intrat miercuri în portul Havana, o escală despre care SUA și Cuba au spus că nu reprezintă o amenințare, dar care a fost considerată pe scară largă ca o demonstrație de forță a Rusiei, în contextul creșterii tensiunilor legate de războiul din Ucraina.

Consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan, a declarat că nu există nicio dovadă că Rusia a transferat vreo rachetă în Cuba, dar că SUA vor rămâne vigilente.

Întrebat despre presupusa nervozitate de la Washington în legătură cu teama că Rusia ar putea transfera personal militar în Cuba sau chiar crea o bază militară pe insulă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că astfel de exerciții sunt o practică obișnuită.

„Aceasta este o practică normală pentru toate statele, inclusiv pentru o putere maritimă atât de mare precum Rusia”, a declarat Peskov, în fața reporterilor.

„Așa că nu vedem niciun motiv de îngrijorare în acest caz”, a precizat Peskov.

Fregata Amiral Gorșkov și submarinul cu propulsie nucleară Kazan au navigat miercuri spre Cuba, după ce au efectuat antrenamente cu „rachete de înaltă precizie” în Oceanul Atlantic.

Ministerul cubanez de Externe a transmis că navele nu au arme nucleare la bord, o afirmație reluată de oficialii americani.

Marina SUA a folosit și drone maritime pentru a urmări navele rusești pe măsură ce se apropiau de Cuba, conform CBS. Navele de război rusești au intrat în golful Havana, flancate de nave de sprijin mai mici, întâmpinate cu un salut de 21 de salve de tun.

🇷🇺🇨🇺RUSSIA NUCLEAR SHIPS REACH PORT OF HAVANA



After coming within a mere 25 miles of Florida, the Russian frigate "Admiral Gorshkov" entered the port of Havana, Cuba.



The U.S "welcomed" the Russian ships with several Naval Destroyers that tailed them on their way to port.



The… https://t.co/ts5NQtlzQA pic.twitter.com/ol3cZWIrWy