O româncă a băut ayahuasca de peste 100 de ori și povestește cum e: „Îți dai seama că raiul e pe pământ, nu e nicăieri în altă parte, dar trebuie să ți-l faci tu”

Alexandra* are 38 de ani. Acum stă în București, după ce a locuit cinci ani în Columbia. Acolo, a băut ayahuasca – un amestec de plante cu efect halucinogen care se ia în cadru ritualic – de peste 100 de ori și spune că a ajutat-o să-și depășească multe traume și blocaje. Acum, povestește cum a fost.

*Din motive care țin de protejarea identității, numele folosit în acest articol nu este cel real.

„A fost prin 2009, aveam 25 de ani. Eu și prietenul meu de atunci mai făcuserăm niște experiențe spirituale în Egipt. Auziserăm despre ayahuasca, iar el avea un prieten foarte bun în Venezuela care avusese o experiență. Și ne ducem noi în Amazon la o fermă, unde am băut ayahuasca două săptămâni, în fiecare zi. Eram doar noi trei, iar sâmbăta sau duminica mai veneau grupuri de persoane”, începe Alexandra să povesteasă despre cum a băut ayahuasca prima dată.

S-a întors de șapte ani în România, după cinci ani în care a stat în Columbia. Cât a stat acolo, i-a fost la îndemână să participe la ritualuri cu ayahuasca și spune că, datorită lor, a avut parte de tot felul de eliberări, de conștientizări, de iertări.

„Poți ajunge să-ți ierți familia și să elimini toată ura din tine. Cu liniște poți să faci multe lucruri frumoase în jurul tău, și-atunci nu mai creezi haos. De fapt, asta îți aduce ayahuasca pe parcurs”, spune ea.

Prima experiență – 14 zile de băut ayahuasca

În Columbia, fostul ei partener lucra în IT, iar ea a început să joace în telenovele. „Și aveam toate nu-urile în cap: că nu pot să fiu actriță, că sunt grasă, că am acnee, tot felul de chestii care îți consumă mintea. Aveam foarte multe nu-uri. Nu pot. Și de-asta e foarte bine că am băut ayahuasca”, spune ea.

