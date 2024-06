Oamenii de la PROFI susțin succesul la puterea feminin

In luna Diversității, noi, #OameniiDeLaProfi, celebrăm succesul la puterea feminin sub umbrela “Women Empowerment”, apreciind contribuția și impactul remarcabil pe care femeile îl au în cadrul companiei noastre și lansând cu mândrie campania Oamenii de la Profi susțin Diversitatea.

Profi, cel mai mare angajator privat din România, recunoaște puterea și importanța diversității și creează un mediu de lucru egal pentru toți colegii, un mediu de lucru favorabil incluziunii, bazat pe echitate, deschidere și încredere.

Profesionalismul conteaza, si nu genul. La PROFI, credem că una din puterile noastre este diversitatea și că femeile sunt motorul schimbării. Împreună, suntem mai puternici și mai capabili să realizăm lucruri extraordinare. Acum celebrăm împreună poveștile noastre de succes și ne inspirăm următoarea generație de lideri!

Acestea nu sunt simple cuvinte. Formată în proporție de 70% din femei, echipa Profi dovedește fără dubiu angajamentul față de egalitatea de gen și susținerea femeilor în toate aspectele vieții profesionale. Femeile de la Profi ocupă poziții de management în număr semnificativ, deținând roluri cheie în magazine, depozite și sedii, contribuind la fiecare aspect al acestei companii. Iata doar câteva cifre edificatoare: 81% dintre managerii de magazine și șefii de tura sunt femei, 39% dintre membrii echipelor de top si middle management sunt femei, 27% dintre colegii angajați în centre logistice sunt femei.

Cultura organizațională Profi se bazează pe diversitate, egalitate și incluziune (DE&I). Fiecare coleg din Profi are dreptul la aceleași oportunități și la tratament nediscriminatoriu, indiferent de gen, orientare sexuală, etnie sau orice altă caracteristică personală. Profi promovează și susține femeile în poziții de conducere, oferind programe de mentorat, formare și sprijin pentru o dezvoltare profesională continuă. Rețeaua se străduiește să creeze un mediu de lucru în care fiecare angajat să se simtă acceptat și respectat, unde diferențele sunt valorizate și în care este încurajată diversitatea de opinii și experiențe.

Aceste principii sunt nu doar un angajament asumat de către Profi, ci însăși fundația pe care compania își construiește viitorul. Profi este dedicat creării unei culturi organizaționale care susține forța femeilor în fiecare aspect al vieții profesionale.

Și prin această campanie Profi subliniază că atitudinea profesională și bunătatea față de colegi sunt principalele caracteristici pe care le caută și pe care le dezvoltă în echipele sale.

#OameniiDeLaProfi sunt deschiși și incluzivi cu toți membrii echipei, împreună, putând construi un viitor mai echitabil și mai incluziv pentru toți!

Această campanie se concentrează pe poveștile inspiraționale ale unor colege, femei care au avut o ascensiune notabilă în cadrul companiei, ocupând poziții cheie în funcții de conducere.

Bianca Moldovan, Director Regional Operațional

Bianca și-a început cariera în cadrul companiei Profi în 2007, în rolul de Adjunct Șef Magazin, pe când era studentă în anul IV la Facultatea de Business. Ambițioasă din fire, a promovat în scurt timp pe poziția de șef magazin la magazinul din Câmpia Turzii. A depășit cu succes provocările care au apărut, mai ales odată cu trecerea de la structura operațională la cea de Parteneri, când relația de subordonare devine o relație de colaborare. Bianca a crezut întotdeauna că rolul unui manager este să inspire oamenii din echipă, să contribuie la creșterea și dezvoltarea lor și să le transmită mai departe viziunea companiei cu pasiune și claritate, astfel încât să fie reflectată în fiecare magazin. Se simte motivată de ideea de a contribui la succesul echipei prin colaborare, comunicare deschisă și susținere reciprocă. Consideră că a reușit acest lucru și că este cel mai important aspect din cariera sa: „Am recunoscut potențialul în aceștia, inclusiv în situații în care nici ei nu erau conștienți de acesta, sprijinindu-i să avanseze în carieră și să rămână angajați loiali și motivați în cadrul companiei. Mă motivează atunci când văd că munca noastră aduce rezultate pozitive și le putem sărbători împreună.”

La rândul ei învață de la cei mai experimentați decât ea și se simte recunoscătoare mentorului său pentru susținerea și motivarea pe care i le-a oferit.

Întrebată ce sfaturi are pentru ceilalți colegi, în special pentru femeile care aspiră la o carieră în management în cadrul companiei noastre, Bianca spune: „E simplu, îi îndemn să creadă în ei înșiși și în potențialul pe care îl au. Femeilor, fiți curajoase să căutați noi oportunități și să vă asumați provocări. Nu vă fie teamă să cereți ajutor și să învățați de la cei din jur. Încurajați-vă reciproc și nu uitați că suntem mai puternice împreună.” Consideră că diversitatea, în special prezența predominantă a femeilor, aduce o varietate de perspective și abordări în procesul decizional și inovare. ”Femeile au adesea o capacitate de a citi printre rânduri și o înțelegere subtilă a dinamicii sociale, ceea ce poate conduce la o mai bună înțelegere a nevoilor clienților și a colegilor.”

Echipa cu care lucrează, pasiunea și entuziasmul pentru ceea ce face, noutățile la care trebuie să răspundă cu flexibilitate, au ținut-o în companie de-a lungul anilor, considerând că la Profi ai mereu ceva de învățat și nu te poți plafona.

Bianca nu se teme de schimbările care apar în companie și nici de viitor: „Pe măsură ce compania s-a extins și a dezvoltat rețeaua sa, am observat schimbări care au influențat mediul de lucru și oportunitățile angajaților. Schimbările în strategie și cultură au fost motivate de această extindere, accentuând colaborarea, inovația și adaptabilitatea pentru a răspunde atât cerințelor clienților, cât și nevoilor interne. Văd evoluția companiei ca fiind una promițătoare, cu o creștere constantă atât în ceea ce privește extinderea pe piață, cât și atractivitatea unor segmente noi de clienți în contextul dezvoltării noului format.”

Dincolo de omul profesionist, asumat și ambițios, Bianca se consideră o familistă devotată: „Îmi dedic pasiunea și energia pentru a atinge obiectivele mele, dar familia este întotdeauna pe primul loc pentru mine. Este esențial să împărtășesc valorile și dragostea pe care le-am primit de la cei dragi și să le transpun în tot ceea ce fac. Exemplul și sprijinul tatălui meu m-au modelat și m-au inspirat în fiecare pas al vieții mele.”

Consideră că a reușit să îmbine viața personală și pasiunile cu cea profesională: „Echilibrul și sprijinul din familia mea sunt două aspecte de care sunt extrem de recunoscătoare. Având susținerea celor dragi, găsesc mereu o sursă de forță și inspirație în orice provocare. Timpul petrecut cu familia este special: de la activități în aer liber, la gătit împreună și momente frumoase alături de prieteni, sunt multe moduri de a crea amintiri frumoase.

Isabela Sticlea, MANAGER IT DIGITAL

Isabela s-a alăturat echipei Profi în 2009, imediat după terminarea facultății, pe poziția de casier și în scurt timp a continuat ca Șef Tură. Vara lui 2012 a venit cu un proiect de schimbare a sistemului caselor de marcat. “Pentru mine a fost o oportunitate de a mă alătura echipei Profi Sediu (Departamentul IT), de la care am învățat noul sistem informatic al caselor și mai departe am realizat training pentru departamentele HQ implicate. Am participat și la traininguri dedicate oamenilor din magazine. Dorința mea de a aprofunda zona IT-ului m-a ajutat să promovez pe poziția de Tehnician HelpDesk IT, fiind mereu alături de nevoile colegilor mei.”

Prin muncă și determinare, în 2015 a avansat, devenind Project Manager IT și mai apoi Manager Suport IT. În aceste roluri a învățat să vadă și să gândească în detaliu, să planifice, să prevină, să gestionez echipe și să fie o punte de legătura între departamentul IT și restul departamentelor (prioritate având departamentul Operațional) și furnizorii de servicii IT.

Începând cu anul 2021, ea a devenit Manager Digital IT, iar responsabilitatea sa și a echipei sale este să dezvolte și să îmbunătățească sistemul digital al companiei, în acord cu exigențele de digitalizare din vremurile moderne.

Isabela consideră că a avut câteva provocări de-a lungul carierei, pe care le-a depășit cu succes: “Prima provocare a fost să învăț aspecte tehnice IT (rol – Tehnician HelpDesk IT). Țin minte și acum ce greu a fost să văd cât de multe știau colegii mei, și eu eram abia la început. Cu răbdare și dedicare zilnică am învățat și eu. A doua provocare – colega care mi-a predat funcția de Project Manager IT avea dezvoltată atenția pentru detalii și mereu mă întrebam cum poate să se uite așa în detaliu la orice. Pas cu pas, cu fiecare proiect nou, am dobândit și eu aptitudinile de Project Manager. În general, provocări noi apar mereu, fiecare proiect digital este o provocare. Următoarea perioadă de tranziție a rețelei către un nou proprietar va fi cea mai mare provocare de până acum.

Privind la istoricul ei în companie și la viitorul care se prefigurează, Isabela se simte încrezătoare: “Am apreciat întotdeauna oportunitatea de a evolua în cardul Profi. Aceasta a fost sursa mea de energie pentru toate provocările care au venit. De asemenea, a contat foarte mult să am un om excepțional ca și superior direct. Sunt la Profi de când mă știu, este a doua familie. Fiecare schimbare în cadrul Profi a contribuit la o evoluție pozitivă; fiecare provocare ne-a ajutat să trecem în altă etapă, atât personal cât și la nivel de companie.”

Isabela susține că procesul de digitalizare a fost cea mai mare provocare a sa de până acum. A descoperit servicii și tehnologii IT necunoscute, dar cu entuziasm și determinare, împreună cu echipa să, a trecut peste fiecare obstacol.

Este mândră și recunoscătoare pentru traiectoria avută în companie și își sfătuiește colegii să manifeste răbdare, seriozitate și perseverență pentru a accede la o carieră în management. Încrederea în oameni duce la implicarea și dedicarea lor pentru a-și atinge obiectivele.

Se simte motivată cel mai mult de inovare și e mândră că și-a adus contribuția la procesul de digitalizare din cadrul companiei Profi. Consideră că femeile pot fi bune în orice își propun, chiar și în tehnică. Ele demonstrează mereu că sunt persoane pe care te poți baza și care fac față unor situații stresante și unui mediu într-o continuă schimbare.

Despre sine ca persoană, Isabela se descrie drept optimistă: ”Îmi place să ajut oamenii și am o satisfacție personală când îi văd mulțumiți, când le fac ziua mai bună.” După programul de lucru, de obicei face o plimbare în natură: “După o zi de birou, ies la plimbare cu cei doi cățeluși ai mei, în alte zile ies cu bicicleta pe pistă”.

In weekend participă împreună cu soțul la reuniuni familiale, dar marea pasiune rămâne munca, orice formă creativă ar îmbrăca ea: ”Ador să lucrez la diverse proiecte DYI. Unele obiecte realizate de mine le expun în casă, altele le dăruiesc. În general aceste proiecte necesită timp și multă răbdare.”

Andreea Farcaș, Manager Raportare Financiar

Colaborarea Andreei cu compania Profi a început în august 2012 și poate spune că ea și compania au crescut împreună: „Mă consider norocoasă că am găsit de la început colegi foarte faini care mi-au făcut ușoară acomodarea la particularitățile activității Profi și m-au ajutat să mă integrez repede în colectiv. În toți acești peste 10 ani alături de Profi, am activat în același departament de raportare financiară pe care, de câțiva ani, îl și coordonez.”

Cea mai mare provocare a fost și este dinamica Profi, schimbările care apar mereu și la care ea trebuie să se adapteze în cel mai scurt timp posibil. Deși acest dinamism poate fi o provocare uneori, ea crede că, împreună cu echipa puternică din care face parte, a reușit să facă față într-un mod eficient și să aibă ascensiunea profesională pe care a visat-o.

Motivul pentru care a ales compania Profi a fost și este colectivul, oamenii cu care lucrează zi de zi. Un alt motiv important este faptul că Profi oferă reale posibilități de a crește din punct de vedere profesional, de a învăța în mod constant. Și nu în ultimul rând, crede că a fost tratată corect în companie, s-a simțit apreciată pentru muncă depusă și înțeleasă în momentele mai puțin strălucite, cum le numește cu modestie, Andreea.

În ceea ce privește evoluția companiei în viitor, în lumina achiziției acesteia de către Ahold Delhaize, Andreea consideră că este o provocare și nutrește dorința de a-și continua drumul alături de Profi și colegii ei dedicați.

Cu aceeași modestie care o caracterizează, ea mărturisește că nu își dorește să dea sfaturi de viață și succes celorlalți, dar știe ce a funcționat la ea: și-a făcut treaba mereu cât a putut de bine, a fost proactivă, încercând să îmbunătățeasca modul de lucru actual și speră că este o colegă bună.

Crede că egalitatea de șanse este un deziderat pentru orice companie. Din experiența sa personală, prezența femeilor în mediul profesional aduce un plus de creativitate și soluții inovative la proiectele ambițioase ale companiei. „Sunt motivată de colaborarea cu colegii mei. Consider că o echipă unită oferă motivația de a ne atinge obiectivele și de a livra rezultatele dorite. De asemenea, am fost mereu motivată să descopăr și să învăț lucruri noi.”

Întrebată cum vede schimbările în cadrul companiei Profi în timp și cum crede că acestea au influențat mediul de lucru și oportunitățile pentru angajați, Andreea răspunde: „Cred că schimbările de-a lungul timpului au creat multe oportunități pentru angajații care și-au dorit să evolueze din punct de vedere profesional. Sigur, rezistența la schimbare este un răspuns natural pe care îl avem toți într-o oarecare măsură, însă pe termen mediu și lung toate schimbările au adus noi oportunități și noi lucruri de învățat care ne-au crescut ca profesioniști.”

În afara vieții profesionale, Andreea are o viață minunată de familie: „Sunt o mamă mândră de 2 copii pe care îi consider cea mai mare realizare a mea. Îmi place să cred că sunt o persoană deschisă și onestă, corectă cu cei din jurul meu. Unul dintre motivele longevității mele în Profi a fost și faptul că am putut echilibra familia cu cariera, că am reușit să am timp și pentru viața personală și că, în momentele de cumpănă din viața personală, am găsit înțelegere și flexibilitate din partea companiei. Ca pasiuni personale, aș putea menționa călătoriile, cititul și plimbările alături de oamenii dragi mie.”

Articol susținut de Profi