Oferă-i lui Teo o șansă la viață! Operația salvatoare costă peste 24.000 de euro

Teodor, un băiat de 14 ani, are nevoie urgentă de o operație pe coloană. Intervenția care îi poate salva viața se ridică însă la 24.700 de euro – o sumă intangibilă pentru familia sa.

De mai bine de 5 ani, Teo trăiește cu o povară imensă pe umeri – scolioza. În ciuda tratamentelor și a terapiilor, boala a progresat agresiv, iar astăzi viața îi este pusă în pericol. O intervenție chirurgicală este singura șansă de a evita complicații grave și a opri progresia bolii.

Însă această șansă are un preț dureros de mare: 24.700 de euro. O sumă pe care familia lui Teo nu o poate strânge singură. Cu un singur venit – tatăl lucrând la o firmă de instalații termice, mama fiind pensionată pe caz de boală – familia Jianu se confruntă cu o povară financiară copleșitoare.

„Este greu să îți vezi copilul suferind și să nu poți face nimic. Mai ales că nu îl poți ajuta direct. Suma aceasta este mult prea mare pentru noi. Am făcut tot ce am putut până acum, dar fără ajutor, Teo riscă să se sufoce sub presiunea pe care coloana lui vertebrală o pune asupra organelor interne,” mărturisește extrem de îngrijorat tatăl său.

În fața unei asemenea provocări părinții lui Teo și-au pus speranța în sprijinul comunității și al oamenilor cu inimi deschise.

,,Părinții lui Teo trăiesc o suferință greu de descris, văzându-și copilul luptând zi de zi cu scolioza și știind că singura soluție stă în mâinile chirurgilor, dar și în generozitatea celor din jur. Acum, mai mult ca oricând, Teo și familia sa au nevoie de sprijinul nostru. Fără cei 24.700 de euro necesari pentru operație, viitorul acestui băiat este incert. Fiecare donație, oricât de mică, poate face diferența între suferință și normalitate.” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/teodor-jianu/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani



Articol susținut de Asociația „Salvează o inimă”