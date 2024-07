Orange Digital Center schimbă destine profesionale prin educație digitală. Peste 4000 de oameni au participat deja la cursurile gratuite

Într-o eră digitală în continuă expansiune, Orange Digital Center se impune ca un pilon al transformării sociale și profesionale prin intermediul educației digitale și inovării. Despre cursurile oferite, competențele noi, dar și despre oportunitățile de carieră și succes personal am discutat cu un reprezentant al Fundației Orange și cu doi beneficiari ai programului.

Cu peste 300 de participanți ai cursurilor de lunga durată și aproximativ 70 de angajări în ultimul an, Orange Digital Center continuă să demonstreze impactul său pozitiv asupra comunităților locale, facilitând creșterea gradului de angajabilitate și reconversia profesională prin cursuri relevante și accesibile în domeniul digital. Este un exemplu clar de cum investiția în educație poate schimba destine și poate aduce beneficii durabile atât pentru cei interesați, cât și pentru economie. Anul acesta „Atelierul de șanse” pune la dispoziția beneficiarilor 30 de cursuri din domenii diverse, de la Introducere în Inteligenta Artificiala Generativă, la Consiliere vocațională și integrare în piața muncii, Introducere în programare, Graphic design UI/UX Design, și până la Design Botanic, Croitorie sau prelucrare în lemn.

Ovidiu Ana, director executiv al Fundației Orange, este dedicat promovării educației digitale și incluziunii tehnologice. Prin inițiativele Orange Digital Center, el a facilitat accesul la formare digitală pentru sute de persoane. „Ne concentrăm pe oferirea de oportunități de învățare care să răspundă cerințelor actuale ale pieței muncii și să sprijinim participanții în dezvoltarea competențelor necesare pentru a avea succes în economia digitală.”

Ne puteți oferi o scurtă prezentare a Orange Digital Center și a misiunii sale principale?

Ovidiu Ana: Orange Digital Center este un program al Fundației Orange care presupune dezvoltarea abilităților digitale. Misiunea programului este să ofere acces la formare în domeniul digital și să contribuie la incluziunea digitală, indiferent de vârstă, a persoanelor care doresc să se reprofileze profesional. Ne concentrăm pe oferirea de oportunități de învățare care să răspundă cerințelor actuale ale pieței muncii și să sprijinim participanții în dezvoltarea competențelor necesare pentru a avea succes în economia digitală. Orange Digital Center este și despre creșterea încrederii participanților în noile abilitățile dobândite. Este și despre comunitate, deoarece îi aducem într-un loc efervescent unde pot întâlni alți oameni cu interese similare, antreprenori și diverse oportunități. Credem că, în acest fel, participanții se pot integra mult mai ușor într-un job din domeniul digital.

Cum contribuie Orange Digital Center la creșterea gradului de angajabilitate a participanților la programele sale?

Ovidiu Ana: Cursurile oferite sunt adaptate cererii actuale, astfel încât să răspundă competențelor solicitate de angajatori. După finalizare, participanții beneficiază de o serie de ateliere de formare în zona de angajabilitate. Aceștia învață să își redacteze un CV profesionist, să se pregătească pentru interviuri și să dobândească abilități de prezentare personală. De asemenea, participanții au ocazia să se întâlnească cu diverși angajatori în cadrul acestor ateliere, ceea ce le oferă oportunități directe de networking și posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă în domeniul digital.

Oportunități de învățare adaptate cerințelor pieței muncii

Ce tipuri de programe sau cursuri oferiți pentru a pregăti participanții pentru piața muncii?

Ovidiu Ana: Cursurile sunt numeroase. Anul acesta oferim cursuri inovative în zona de RPA (robot process automation), cursuri de inițiere în inteligență artificială, dar continuăm și cursurile căutate anul trecut: Testare sosfware, Java sau Inițiere în web design. De asemenea, participanții pot opta pentru cursuri de Python, dezvoltare aplicații mobile și cybersecurity. Iar pentru cei care sunt la început de drum, există opțiunea cursului de Competențe digitale de bază. Astfel, participanții noștri pot învăța atât noțiuni de bază, cât și abilități avansate, pregătindu-se astfel pentru diverse roluri în domeniul digital.

Cum abordează Orange Digital Center nevoia de reconversie profesională în contextul schimbărilor rapide din piața muncii?

Ovidiu Ana: În Orange Digital Center suntem atenți la nevoile din participanților și ne adaptăm rapid la schimbările din piața muncii. Anul acesta, având în vedere avântul tehnologiilor AI, am introdus sesiuni de formare dedicate acestui domeniu. Pentru a răspunde nevoii de reconversie profesională, în Orange Digital Center colaborăm cu experți din industrie și ne actualizăm constant curriculum-ul pentru a reflecta cele mai recente cerințe ale pieței. Participanții beneficiază de formare practică, mentorat și acces la tehnologie modernă, facilitându-le astfel tranziția către noi cariere digitale.

Puteți să ne oferiți exemple de competențe digitale esențiale pe care participanții le pot dezvolta prin intermediul programelor voastre?

Ovidiu Ana: Participanții pot începe cu competențe de bază, cum ar fi utilizarea suitei Google Workspace, Adobe, și noțiuni de e-commerce. Acestea sunt fundamentale pentru oricine dorește să se familiarizeze cu tehnologiile digitale de bază. Pe măsură ce participanții avansează, pot dobândi competențe mai complexe, cum ar fi programarea în limbaje precum Java și Python, dezvoltarea web (frontend development), testarea software, robotic process automation (RPA), și inteligență artificială (AI). De asemenea, oferim cursuri în graphic & video design, data analytics & business intelligence, care sunt foarte căutate în prezent pe piața muncii. În plus, Orange Digital Center include cursuri specializate, cum ar fi prelucrarea lemnului, confecții metalice, operare laser, design botanic și descoperire vocațională, adresând astfel o varietate de interese și nevoi educaționale.

Ce planuri de viitor aveți pentru extinderea și îmbunătățirea programelor oferite de Orange Digital Center?

Ovidiu Ana: Ne propunem extinderea conținuturilor educaționale și a activităților noastre dincolo de București, prin dezvoltarea unor centre digitale locale în diferite regiuni ale țării pentru a facilita accesul la formare pentru un număr mai mare de persoane. De asemenea, lucrăm la dezvoltarea unei aplicații de educație de tip microlearning, care va permite utilizatorilor să acceseze cursuri scurte și relevante direct de pe dispozitivele lor mobile. Această aplicație va fi un instrument suplimentar pentru a sprijini învățarea continuă și adaptarea rapidă la noile cerințe ale pieței muncii.

„Orange Digital Center m-a învățat ce este curajul”

Carmen-Marilena Olteanu demonstrează că vârsta nu este un obstacol în calea explorării și învățării continue. La 50 de ani, aceasta s-a îndreptat spre antreprenoriat și a participat la diverse cursuri inclusiv Croitorie, Design Botanic și Bazele eCommerce. Experiențele sale reflectă angajamentul pentru dezvoltarea personală și profesională într-o eră digitală în continuă schimbare. „Participarea la acest program mi-a arătat că pot, că vârsta nu este o limită, că totul este să vrei, dar să și faci ceva în direcția dorită.”

Cum ați descrie experiența în cadrul cursurilor oferite de Orange Digital Center?

Carmen-Marilena Olteanu: Totul a început anul trecut, când fiica mea mi-a trimis un link cu cursurile ținute la Nod Makerspace. Mi-am ales două dintre ele, care am crezut că mi se potrivesc. Pe atunci nu mă gândeam că aș vrea să și fac ceva în mod profesional, ci că doar învăț ceva ce nu știu. Așadar, am ales croitorie și design botanic. Știam să cos la mașina de la mama mea. Știam să fac un tiv, dar nu ieșea perfect pentru că făceam totul intuitiv. Până la acest curs, când am întâlnit-o pe doamna profesoară Valentina Gheorghiu, o profesionistă în croitorie.

Astfel, am realizat mapa cu tot ceea ce am învățat de la curs, pus fermoar, aplicat banda bie, tivuri de diferite feluri, aplicat buzunar etc. La finalul cursului am făcut ochelari de somn. Si nu au fost ușor de realizat, am avut de cusut pe curb și în diferite planuri.

Și văzând că am ce învăța și că pot, am avut o sclipire. Să fac ceva cu care să ies în față în viitor: păpuși din textile reciclate. Și nu numai, ci și fețe de pernă la care să le aplic broderie persană, tehnică învățată de la o doamnă din Turcia. Păpuși încă nu am făcut (urmează), dar față de pernă cu broderie, da.

La cursul de design botanic, Ana Constantinescu m-a învățat tot ce ține despre îngrijirea plantelor, dispunerea lor în diferite spații și în diferite moduri (în ghivece sau aranjamente cu flori și plante tăiate), cât și realizarea de panouri cu plante stabilizate. Și de aici iar o sclipire: să mă îndrept spre realizarea panourilor cu plante stabilizate, panouri pe care să le valorific mai târziu.

Nu am apucat să finalizez bine aceste două cursuri, că am descoperit cursul de E-commerce. Și pentru că fiecare curs a venit cu câte o sclipire, la e-commerce sclipirea a fost aceea de a-mi construi brandul personal. Și așa a luat naștere carmenolteanu.com, un site făcut în timpul acestui curs, totul de la 0, sub îndrumarea lui Andrei Trașcă, un trainer foarte bine pregătit.

Iar ca să fiu într-o continuă învățare, cel mai recent curs finalizat la Orange Digital Centre este cel de Design grafic UI/UX, curs care mă va ajuta în definitivarea designului site-ului propriu.

Aici i-am avut traineri pe Andrei Turcu și Alin Cindea, doi tineri cu dar pedagogic de la care am învățat ceea ce credeam că nu voi ști niciodată.

Vârsta nu este o limită

Carmen-Marilena Olteanu: Punctele forte ale programelor Orange Digital Center sunt, în primul rând, acelea de a oferi programe de învățare gratuite celor cu venituri mici, care nu au posibilitatea de a se înscrie în programe cu plată. În al doilea rând, cursurileoferă sesiunide orientare în carieră și de întâlnire cu angajatorii, foarte utilepentru a înțelege piața muncii în prezent și tendințele ei în viitor.



Cum a influențat participarea la programul Orange Digital Center încrederea în propriile abilități și perspectiva dumneavoastră asupra viitorului profesional?

Carmen-Marilena Olteanu: Participarea la aceste cursuri mi-a arătat că pot, că vârsta nu este o limită, că totul este să vrei, dar să și faci ceva în direcția dorită. După părerea mea, orice persoană este datoare pentru ea însăși să urmeze diferite cursuri și forme de învățare, deoarece totul este în schimbare, în evoluție, iar dacă nu ții pasul, ajungi limitat într-un moment din viață.



Care sunt competențele noi pe care le-ați dobândit în timpul cursurilor și cum vă ajută acestea în dezvoltarea profesională?



Carmen-Marilena Olteanu: În viitor îmi doresc să devin freelancer, să-mi vând propriile produse pe site-ul meu și să-mi mențin brandul la cotă ridicată. Să fiu un exemplu bun pentru cei ca mine, care au o vârstă mai înaintată, dar și pentru tinerii la început de drum.

Înainte și după Orange Digital Center

Carmen-Marilena Olteanu: Acest program mi-a arătat ce este curajul, sau mai bine zis m-a făcut să mi-l descopăr, timid la început, dar apoi să pot privi cu încredere că totul se poate învăța, că nimic nu are limită. În acest moment sunt încrezătoare, pot susține o lucrare în fața publicului, ceea ce nu puteam face înainte. Deci, pot împărți timpul meu în două: înainte de Orange Digital Center și după Orange Digital Center.



Cum intenționați să aplicați competențele digitale dobândite în cariera dumneavoastră actuală sau viitoare? Aveți deja în vedere vreun proiect specific sau o direcție profesională?

Carmen-Marilena Olteanu: Am început să aplic la joburi dedicate celor învățate în cadrul Orange Digital Center, ca să mă pot ocupa în paralel de job și de website-ul meu. Consider că am cunoștințe de bază și că pot învăța orice altceva nou dacă mi se oferă ocazia.

Startul unei cariere de succes

Mihaela Dîscă, cursantă la Orange Digital Center, a absolvit cursurile de Web & Graphic Design și Data Analytics & Business Intelligence, dezvoltându-și în același timp abilitățile de leadership și coordonare. Consideră că aceste cursuri au venit la momentul potrivit, pentru o schimbare în carieră și pentru îmbunătățirea cunoștințelor.

Mihaela Dîscă: Experiența a fost foarte plăcută, mediul foarte primitor și oamenii super organizați. Am urmat un curs de Web & Graphic Design și unul de Data Analytics &Business Intelligence. Cel mai mult mi-a plăcut faptul că acestea au fost în format fizic și au fost cursuri practice, utilizând exerciții și aplicații din care puteam aprofunda noțiunile teoretice.

Ce competențe noi ai dobândit prin intermediul Orange Digital Center și cum le utilizezi în prezent?

Mihaela Dîscă: Am dobândit competențe digitale pe care le aplic cu drag atât în proiectele personale, în business-ul pe care îl dezvolt, cât și la locul de muncă. Cele mai utilizate sunt noțiunile pe partea de web design care îmi pun în practică creativitatea și buna organizare a postărilor.

O schimbare în carieră

Consideri că Orange Digital Center te-a ajutat să îți definești mai clar obiectivele profesionale? Dacă da, cum anume?

Mihaela Dîscă: Da, clar! Mi-am dat seama ce îmi doresc cu adevărat să fac pe plan profesional și ce nu îmi doresc să fac. Am realizat că am o zonă creativă care poate fi dezvoltată foarte frumos și, în același timp, am descoperit că nu mă caracterizează aria informaticii și că las oportunitatea altora să dezvolte o carieră în această direcție.

Cum crezi că experiența acumulată te va ajuta în viitoarea ta carieră, poate ca specialist în Social Media sau alt domeniu digital?

Mihaela Dîscă: Consider că aceste cursuri au venit la momentul potrivit, pentru o schimbare în carieră și pentru îmbunătățirea cunoștințelor. Mai mult decât atât, îmi doresc să dau mai departe ceea ce am învățat la aceste cursuri, precum și cunoștințele acumulate la facultate, la job, la diverse proiecte, evenimente și să creez programe la care elevii și studenții să aibă acces gratuit și să le aplice în viitoarea lor carieră. Îmi propun să dezvolt un program de Social Media Specialist prin care să dau lumii din experiența mea și să scriu o carte în această zonă.

Ia-ți prietenii și haide la cursurile Orange Digital Center

Ai deja două proiecte de business. Cum intenționezi să aplici noile competențe dobândite în dezvoltarea și promovarea acestora?

Mihaela Dîscă: Da, sunt două proiecte de suflet la care lucrez și mă pregătesc de al treilea. Intenționez să creez site-uri utile și aplicații pentru diferite business-uri, prin care comunitatea să aibă acces facil la informații și la ceea ce oferă brandurile respective. Pe lângă site și aplicație, voi aplica noțiunile pentru realizarea paginilor de social media. Evident, îmi doresc să mă axez mai mult pe zona de management în cadrul acestora și să deleg promovarea celor care se ocupă cu asta zilnic, însă vreau să dau o direcție clară despre cum mi-aș dori să se întâmple.

Ce mesaj ai transmite persoanelor care se gândesc să se înscrie la cursurile oferite de Orange Digital Center?

Mihaela Dîscă: Mesajul meu pentru toți cei care vor să urmeze cursurile Orange Digital Center este să nu mai stea pe gânduri și să acționeze. Merită fiecare întâlnire și fiecare activitate petrecută în cadrul cursurilor. Este startul unei cariere de succes. Atât noțiunile învățate, cât și oamenii cu care interacționează reprezintă oportunități de creștere și de dezvoltare. Ia-ți prietenii și haide la cursuri! Îmi mulțumești mai târziu.

