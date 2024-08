[P] Efecte vizibile ale creșterii veniturilor în Guvernarea Ciolacu. Finanțările luate de populație de la bănci au redevenit motorul creditării

Programele PSD implementate de Guvernul Ciolacu de creștere a veniturilor pentru toți românii au dus la creșterea disponibilității românilor pentru împrumuturi. Datele Băncii Naționale a României arată că finanţările luate de populaţie de la bănci în lei au redevenit motorul creditării. Luna iulie a readus o creştere anuală de două cifre, de 10,6% a soldului creditelor pentru populaţie în moneda naţională, valoarea totală a acestuia ridicându-se la aproximativ 164 miliarde de lei.

Apetitul crescut al românilor de a apela la credite de consum vine pe fondul creșterii nivelului de trai al românilor, rezultatul direct al politicii PSD de creștere economică și reducere accentuată a inflației.

Mai mult, disponibilitatea spre creditare a românilor vine și ca urmare a deciziei Băncii Centrale de a micșora dobânda-cheie la nivelul de 6,50 la sută pe an și reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an. Hotărârea Consiliului de Administrație al BNR se reflectă în faptul că românii vor plăti rate mai mici la bănci, dar și în reducerea DAE la creditele de nevoi personale, fapt care a crescut accesibilitatea acestora.

Astfel, populaţia a redevenit locomotiva creditării în lei în ultimele luni, după ce în primul trimestru creditele corporate în lei aveau o viteză mai mare decât creditele retail. Comparativ, pe segmentul corporate, ritmul anual de creştere a creditelor pentru firme în lei a fost la final de iulie de doar 6%, soldul fiind de circa 116 miliarde lei, conform datelor BNR.

Creditele noi de consum în lei au prins viteză în S1/2024, marcând recorduri după recorduri

După un salt de peste 70% faţă de semestrul unu 2023, volumul finanţărilor noi de consum în lei a depăşit 23 miliarde lei pe ansamblul primelor şase luni din 2024.

Urmărind evoluţia lunară a creditelor noi de consum în lei din primul semestru, se observă că după un început de an timid, cu volume mai mici, de 2,6 miliarde lei în ianuarie şi de 3,2 miliarde lei în februarie, în luna martie volumul finanţărilor noi de acest tip a urcat spre 4,2 miliarde lei. Luna aprilie 2024 se evidenţiază cu un volum istoric, de aproape 5 miliarde lei al creditelor noi de consum în lei, dar şi în lunile mai şi iunie volumele au rămas ridicate, în jurul a 4 miliarde lei.

Tot mai mulți români achiziționează o locuință nouă

Prin măsurile Guvernului Ciolacu, nivelul salariului mediu a depășit 1.000 de euro, iar avansul acestuia a depășit de trei ori valoarea inflației. Cu mai mulți bani în buzunar, tot mai mulți români doresc să investească într-o locuință, iar datele din piață confirmă acest lucru. Primul semestru din 2024 s-a încheiat cu tranzacţii imobiliare de 419 milioane euro, de peste două ori mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut (când valoarea totală a tranzacţiilor pe primele şase luni a fost de 167 milioane euro).

Activitatea intensă de piața imobiliară este confirmată și de creșterea prețurilor locuințelor. Cel mai mult s-au scumpit faţă de începutul verii trecute apartamentele în Braşov şi Iaşi, cu 19,4%, respectiv cu 14,5%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Un cumpărător plăteşte cu 15.550 de euro în plus acum pentru o proprietate cu două camere din Cluj-Napoca şi din Braşov faţă de preţul pe care l-ar fi achitat dacă ar fi luat decizia de achiziţie în luna iunie a anului trecut. La Iaşi, diferenţa depăşeşte 10.000 de euro.

Articol susținut de PSD