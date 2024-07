[P] Finala EURO 2024 se trăiește cu MegaCote pe Betano

Spania și Anglia vor lupta pentru titlul european în finala EURO 2024 programată la Berlin, duminică, 14 iulie, cu începere de la ora 22:00. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau din mai multe meciuri, pentru o singură cotă, după cum vom vedea în continuare.

Spania – Anglia (22:00)

Spania a cucerit de trei ori titlul european (1964, 2008 și 2012) și are șansa la Berlin să devină echipa cu cele mai multe trofee, acum fiind la egalitate cu Germania. Ibericii mai au o finală pierdută, în 1984.

Anglia va disputa a doua finală consecutivă de Campionat European, dar naționala Albionului încă așteaptă primul trofeu continental.

De 27 de ori s-au mai întâlnit cele două echipe până acum. Spania a câștigat zece meciuri, Anglia s-a impus de 13 ori, iar alte patru partide s-au încheiat la egalitate.

Ultimele două dispute au avut loc în Liga Națiunilor, faza grupelor, ediția 2018. Fiecare echipă a câștigat pe terenul adversarei. Spania s-a impus cu 2-1 pe Wembley, în timp ce Anglia a triumfat cu 3-2 la Sevilla.

Ambele echipe au marcat în ultimele trei meciuri directe, fiind înscrise de fiecare dată peste 2.5 goluri.

Spania a primit gol în fiecare din ultimele trei meciuri disputate la EURO 2024, după ce în primele trei meciuri păstrase poarta neatinsă.

Ibericii au marcat 12 goluri în șase meciuri, având așadar o medie de două goluri înscrise pe meci.

Anglia, de asemenea, a primit gol în ultimele trei meciuri din faza eliminatorie. Englezii au marcat de șapte ori, având o medie mai slabă decât a Spaniei la acest capitol.

Cu trei goluri marcate, Dani Olmo este golgeterul Spaniei la acest turneu final.

De cealaltă parte, principalul om de gol al Angliei este atacantul Harry Kane, de asemenea cu trei reușite.

Sursa foto: Betano

Drumul Spaniei în finală

3-0 cu Croația (Morata 29, Fabián Ruiz 32, Carvajal 45+2)

1-0 cu Italia (Calafiori ag 55)

1-0 cu Albania (Ferran Torres 13)

4-1 cu Georgia (Rodri 39, Fabián Ruiz 51, Williams 75, Olmo 83 / Le Normand ag 18)

1-1 (2-1 d.prel.) cu Germania (Olmo 51, Merino 119 / Wirtz 89)

2-1 cu Franța (Yamal 21, Olmo 25 / Kolo Muani 9)

Drumul Angliei în finală

1-0 cu Serbia (Bellingham 13)

1-1 cu Danemarca (Kane 18 / Hjulmand 34)

0-0 cu Slovenia

2-1 cu Slovacia (Bellingham 90+5, Kane 91 / Schranz 25)

1-1 (5-3 pen.) cu Elveția (Saka 80 / Embolo 75)

2-1 cu Olanda (Kane 18 pen., Watkins 90+1 / Simons 7)

