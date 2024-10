[P] Pokerul, un joc de abilități în mare parte

Nu sunt puțini cei care se întreabă dacă pokerul este un joc de abilități sau unul de noroc. Un studiu de specialitate și-a propus să răspundă la această întrebare, iar răspunsul nu lasă loc de echivoc. În proporție de 88%, pokerul, în versiunea Texas Hold’em, este un joc de abilități.

Studiul intitulat „Study: Beyond Chance? The Persistence of Performance in Online Poker” a analizat evoluțiile jucătorilor de top în comparație cu cele ale jucătorilor mai slabi, pentru a încerca să găsească răspunsul la această întrebare. S-au luat în calcul rezultatele pe aproximativ un an și răspunsurile au fost clare.

Jucătorii care s-au clasat în primii 10% în primele șase luni ale anului au avut de două ori mai multe șanse să se descurce la fel și în următoarele șase luni. Cei care au terminat în primii 1% au avut de 12 ori mai multe șanse decât ceilalți să repete acest lucru și în a doua jumătate a anului.

Pe de altă parte, cei care s-au descurcat slab în prima jumătate a anului au continuat să piardă. Studiul a concluzionat că jucătorii cu abilități îi depășesc pe cei care se bazează doar pe noroc. Aceștia nu ar putea repeta rezultatele dacă pokerul ar fi un joc de noroc pur. Există posibilitatea ca norocul să influențeze anumite rezultate, dar pe termen lung, când se trage linie, jucătorii cu abilități vor avea mai mult succes.

În altă ordine de idei, un studiu realizat strict pe platformele de poker online de Citigal Inc. a scos la lumină două concluzii clare. Trei sferturi din mâinile din jocul de poker nici nu ajung la showdown. Dar ceea ce este și mai frapant este că doar 12% din mâini sunt câștigate de jucătorul cu cele mai bune cărți. Acest lucru spune totul despre cât de mult contează abilitățile în jocul de poker.

Practic, în 88% dintre cazuri, abilitățile contează atunci când joci Texas Hold’em. Iar în acest studiu s-au luat în calcul 103 milioane de mâini jucate pe site-urile operatorilor de poker, astfel că este, cu siguranță, demn de luat în considerare. Primul studiu amintit s-a întins pe o perioadă de un an, astfel că și el este reprezentativ. Concluzia trasă este aceeași: pokerul este, într-o măsură covârșitoare, un joc de abilități.

Cum poți să îți îmbunătățești jocul de poker?

În primul rând, e important să clarificăm ce înseamnă abilitățile în poker. Contează doar cunoștințele de joc? Cu siguranță că e important să știi ce decizie să iei în fiecare moment și să îți calculezi cu precizie șansele. Unii jucători folosesc calculatoare speciale pentru a afla probabilitățile pe care le au în fiecare moment. Însă, dincolo de stăpânirea jocului, există și alte elemente care contează. Este esențial să știi cum să dimensionezi pariurile, când să plusezi și când să te retragi. De asemenea, gestionarea emoțiilor are un rol crucial.

Pokerul nu este un joc liniar, și tocmai acesta este farmecul său. În unele momente vei fi sus, în altele vei avea perioade mai puțin plăcute. Diferența, pe termen lung, se face și prin modul în care îți controlezi emoțiile. În limbajul jucătorilor, se spune să nu te „tiltezi” în momentele grele. Cu alte cuvinte, să nu-ți pierzi cumpătul atunci când lucrurile nu merg bine. Cu disciplină și autocontrol vei reuși să progresezi. Când intri în starea de mindfulness, șansele de a reuși sunt mai mari, deoarece capacitatea ta de concentrare crește și vei fi mai relaxat.

În același timp, pentru a putea progresa, ai nevoie și de practică și de studiu. Practica este importantă, deoarece vei căpăta anumite automatisme, iar unele mâini le vei juca din instinct. Calculul șanselor va deveni mai rapid pe măsură ce acumulezi experiență.

Desigur, studiul este de asemenea crucial. Marii jucători obișnuiesc să spună că pokerul te surprinde întotdeauna și că ai nevoie continuu de studiu. Unii jucători apelează la antrenori de poker pentru a vedea o altă perspectivă și pentru a acumula informații noi. Analizele obiective ajută, cu siguranță, la progres.

Și pentru că am amintit de aspectul emoțional, există și jucători care apelează la un mental coach. Așa cum am spus, partea emoțională este foarte importantă, motiv pentru care un ajutor specializat poate face diferența, așa cum se întâmplă și în cazul sportivilor.