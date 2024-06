[P] Sezonul fotbalistic din România se deschide cu Supercupa României: FCSB vs. Corvinul Hunedoara

În timp ce întreaga suflare fotbalistică din România își îndreaptă atenția către EURO 2024, în țara noastră noul sezon stă să înceapă. Echipele încheie perioadele de pregătire, iar startul în noul sezon se va da pe 4 iulie, de la ora 20:00, când are loc Supercupa României dintre FCSB și Corvinul Hunedoara.

Este pentru prima dată în istoria competiției când pentru trofeu luptă o divizionară secundă. Corvinul Hunedoara a avut un parcurs fenomenal în ultimul sezon și a câștigat Cupa României, după ce a învins în finală Oțelul Galați.

În schimb, FCSB a dominat sezonul fotbalistic din prima ligă și a câștigat titlul fără nicio emoție, după ce s-a aflat în fruntea clasamentului încă de la început. Supercupa României se dispută pe 4 iulie, de la ora 20:00, pe stadionul Steaua.

Avantaj clar pentru FCSB

Diferența de valoare dintre cele două echipe este destul de evidentă, motiv pentru care nu puțini dintre cei care vor plasa un bet online pe această partidă vor lua în calcul un succes la pas al roș-albaștrilor, poate chiar la handicap.

Diferența dintre primele două ligi din România este clară, iar Corvinul, oricât de mult a impresionat, are șanse mici să câștige acest trofeu. Diferența poate fi și mai clară când privim cotele la pariuri online, unde FCSB are 1.40 să se impună în timpul regulamentar, egalul are 4.90, iar succesul celor de la Corvinul are 8.00.

Cei de la Corvinul pot profita însă de faptul că FCSB nu va conta pe patru jucători importanți în această partidă. Florinel Coman, Ștefan Târnovanu, Darius Olaru și Adrian Șut au fost învoiți de staff-ul tehnic, având în vedere că în ultima perioadă s-au aflat cu naționala României la EURO 2024.

Fanii roș-albaștrilor îi vor putea vedea la treabă pe cei trei jucători aduși în această vară. FCSB a plătit 1.31 milioane euro pentru transferul lui Marius Ștefănescu, aceasta fiind cea mai scumpă achiziție făcută în România în această vară.

De asemenea, FCSB a mai achitat 300 de mii de euro pentru a-l aduce pe atacantul Daniel Popa de la U Cluj. Iar fundașul stânga David Kiki a fost adus din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Farul.

FCSB s-a pregătit în ultima perioadă în cantonamentul din Olanda, unde a stat departe de temperaturile călduroase din România. Aici, cei trei jucători s-au acomodat. Iar partea bună pentru gruparea roș-albastră este că nu are nicio problemă medicală după acest cantonament. Inclusiv Vlad Chiricheș s-a antrenat complet și nu a acuzat dureri. Vor absenta Octavian Popescu și Alexandru Pantea, care vor mai avea nevoie de ceva timp înainte să revină pe teren.

Corvinul a făcut transferuri importante

Corvinul a făcut și ea câteva mutări importante pe piața transferurilor în această vară. Divizionara secundă se pregătește de meciurile din Europa League și a convins câțiva jucători importanți să semneze. Cu unii dintre ei are înțelegeri potrivit cărora pot deveni liberi după ce echipa își va încheia parcursul din cupele europene.

Astfel, la Corvinul au ajuns portarul Florin Iacob, fundașul stânga Roger, mijlocașul central Desley Ubbink și atacantul Sergiu Buș. Toți au venit liberi de contract. La capitolul pierderi, singurul jucător important pe care Corvinul l-a cedat a fost atacantul Marius Coman. Acesta a semnat un contract cu Sepsi OSK.

În turul 1 preliminar din Europa League, Corvinul Hunedoara va întâlni formația maghiară Paksi FC, clasată pe poziția secundă în ultimul sezon. Meciurile din turul 1 preliminar al Europa League se joacă pe 11, prima manșă, și 17 iulie. Cotele publicate pot suferi modificări.