Vezi cele mai interesante cote pentru FCSB – Maccabi, SuperDuelul din preliminariile Ligii!

Drumul celor de la FCSB spre grupele Ligii Campionilor continuă marți seară (20:30), pe Stadionul Ghencea, contra lui Maccabi Tel Aviv, în turul al doilea preliminar. Neînvinsă în această stagiune, campioana SuperLigii joacă o primă dublă determinantă din acest an, una cât se poate de echilibrată în „opinia” Cotelor Superbet și în care va întâlni un adversar foarte apropiat ca valoare.

FCSB a jucat mai mult și are un lot mai valoros

Primul tur preliminar a însemnat doar o încălzire cu Virtus, campioana din San Marino, echipă modestă de care FCCSB a trecut cu 11-1 la general (7-1 în tur, 4-0 în retur) și se poate spune că adevărata competiție începe marți seară pentru campioana României, la București sosind omologii din Israel, o formație mult mai bine cotată decât Virtus și cu un nivel foarte apropiat de cel al trupei conduse de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Avantajul românilor? FCSB a jucat deja cinci partide oficiale (trei victorii și două rezultate de egalitate), în timp ce oponenții au disputat unul singur, 2-0 cu Maccabi Petakh Tikva înn Supercupa Israelului.

Din punct de vedere al calității lotului și al valorii de piață, roș-albaștrii sunt din nou în față. Campioana are o echipă cotată la 33 de milioane de euro, cu zece milioane mai mult decât israelienii conduși de sârbul Zarko Lazetic. Și la nivelul vedetelor există un mic plus pentru români: Darius Olaru are o cotă de piață de șapte milioane de euro, pe când Felicio Milson, cel mai bine văzut jucător al lui Maccabi, valorează „doar” patru milioane de euro.

Vorbim, așadar, despre două echipe de valori apropiate, lucru relevat și de Cotele Superbet înaintea meciului: 2.35 pentru un succes al FCSB, 3.00 pentru unul al lui Maccabi. Și de cele pentru opțunea „Cine merge mai departe”: 2.15 în dreptul FCSB-ului, 1.65 în cel al israelienilor.

Charalambous vs. Lazetic, duelul antrenorilor tineri

Dacă cele două garnituri sunt foarte apropiate, echilibrul se menține și când aducem în discuție numele aflate pe cele două bănci tehnice, acolo unde găsim doi antrenori, Elias Charalambous (43 de ani), respectiv Zarko Lazetiv (42 de ani) aflați la început de drum, fără prea mare experiență europeană, dar care țintesc sus și visează la calificarea în grupele Ligii.

La al doilea sezon ca A1 la clubul patronat de Gigi Becali, cipriotul Charalambous va conduce al șaptelea său meci european, având un bilanț de patru victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere. De partea cealaltă, Lazetic a fost ales pentru a-l înlocui pe mult mai cunoscutul Robbie Keane, vine din Serbia, de la Backa Topola, și are în dreptul său o experiență europeană interesantă anul trecut, când a ajuns în grupele Europa League. La fel ca Elias, nu are un contingent impresionant de meciuri pe scenele continentale, partida de marți seară fiind doar a noua confruntare europeană în care stă pe bancă.

Cine marchează pe Ghencea?

Foarte ofensivă în debutul noului sezon, unul în care a marcat de 17 ori în cele cinci partide oficiale jucate, FCSB are, grație campaniei de transferuri din vară, foarte multe opțiuni pentru linia de atac. Adus de la Universitatea Cluj, Daniel Popa are șanse mari să fie titular contra lui Maccabi și e creditat cu cele mai multe șanse să înscrie în poarta israelienilor, cu o cotă de 3.50. E urmat, din tabăra gazdelor, de concurentul pe post David Miculescu (3.75), de Marius Ștefănescu (Cotă Mărită Superbet de 4.20), Darius Olaru (3.90) și Alexandru Băluță (cotă 5.00).

Din tabăra oaspeților se remarcă mai ales veteranul Eran Zahavi, unul dintre cei mai importanți fotbaliști israelieni ai ultimelor decenii, cu o cotă de 3.60 pentru un gol înscris, vârful fiind secondat de Yonas Malede (cotă 4.20), Yonatan Cohen (cotă 4.75) și vedeta Felicio Milson (cotă 5.00). Aștepți un meci spetaculos? Pe Superbet găsești cote interesante în acest sens: 1.90 pentru peste 2.5 goluri și 3.40 pentru o partidă cu cel puțin patru reușite!