Jocurile Olimpice: Rafael Nadal, înfrângere categorică pe Chatrier în fața marelui rival Novak Djokovic – Ibericul, eliminat din turneul olimpic de simplu

Rafael Nadal a părăsit Chatrierul cu capul plecat în ceea ce ar putea fi ultimul său meci pe arena unde a trăit cele mai importante satisfacții ale carierei. Novak Djokovic a fost prea puternic pentru iberic, iar victoria (6-1, 6-4) îl duce pe sârb în optimile turneului olimpic de la Paris.

Nadal a suferit doar a cincea înfrângere din carieră pe Chatrier, dar a fost una dintre cele mai usturătoare dintre toate.

A existat un moment în care tabela de pe cea mai mare arenă din complexul de la Porte d’Auteuil a arătat 6-1, 4-0 pentru Djoker.

Sârbul a avut în backhand și în serviciu principalele arme care au funcționat fantastic, jocul fostului lider ATP fiind la un nivel prea înalt pentru un Nadal care a părut doar o umbră mare parte din meci.

A existat un singur moment în care Rafa a amintit de jucătorul care-și înșira adversarii pe zgura pariziană: în setul al doilea, de la 0-4 Nadal a revenit și egalat scorul, 4-4, profitând și de o oarecare relaxare arătată de Djokovic.

Sârbul și-a revenit rapid, a făcut breakul (a jucat excelent cu returul), iar apoi a închis meciul cu mare siguranță cu ajutorul serviciului.

