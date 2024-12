Partidul DREPT, cerere în instanță pentru anularea alegerilor parlamentare. „Implicarea Rusiei a fost recunoscută oficial”

Vlad Alexandrescu, care a candidat pe lista partidului DREPT pentru Senat, a anunțat că formațiunea va cere în instanță anularea alegerilor parlamentare din 1 decembrie.

„Partidul DREPT formulează cerere de anulare a alegerilor parlamentare către Înalta Curte de Casație și Justiție. Din moment ce implicarea Rusiei a fost recunoscută oficial, trebuie recunoscută în tot ciclul electoral. Vrem alegeri libere și corecte!”, a scris Alexandrescu pe Facebook.

Fostul ministru al Culturii în Guvernul Cioloș a publicat și cerere pe care spune ca o va înainta instanței în care precizează că în calitate de competitor electoral:

„La data de 05.12.2024, in calitate de competitor electoral am transmis prin intermediul postei electronice, la Biroul Electoral Central pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 1 decembrie 2024 o cerere de repunere in termen si anularea alegerilor parlamentare organizate la data de 1 decembrie 2024. Pana la data formularii prezentei acțiuni, Biroul Electoral Central nu a transmis un răspuns eu privire la cererea subscrisului, inregistrată sub nr. 1197C/BEC/SCD2024 din 06.12.2024.



„Cererea transmisa către Biroul Electoral Central s-a bazat pe apariția noilor informații din rapoartele Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații ale Ministerului Afacerilor Interne care indică în mod clar interferențe (finanțare ilegală, campanie ilegală) de natură să afecteze rezultatul alegerilor”, se arată în cererea formulată de Alexandrescu.

Partidul DREPT nu a trecut pragul electoral pentru a câștiga un loc în Parlament, obținând un scor de 1,24% din voturi.