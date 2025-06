Patronul clubului Expirat a fost eliberat din arest. Ce măsură preventivă a decis instanța

Andrei Șoșa, patronul clubului „Expirat”, a fost eliberat din arestul preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația formulată de avocatul său. Instanța a înlocuit măsura arestului preventiv cu controlul judiciar, informează Buletin de București.

„A fost admisă contestația. Curtea de Apel, rejudecând propunerea de arestare, a respins‑o și a dispus luarea măsurii controlului judiciar. Andrei a fost pus în libertate de îndată”, a declarat pentru Buletin de București, avocatul Vlad Hossu.

Patronul clubului „Expirat” din Bucureşti a fost reţinut pe 17 iunie de procurorii DIICOT pentru trafic intern şi internaţional de droguri.

Andrei Șoșa este acuzat că, în luna mai 2025, a procurat din Marea Britanie „300 de comprimate ce conțin ca substanță activă Zolpidem (drog de risc), destinate comercializării, pe care le-ar fi introdus în țară, prin intermediul unei societăți de servicii poștale și curierat”, potrivit unui comunicat al Poliției Române.

De asemenea, luni, 16 iunie, anchetatorii au găsit în mașina sa alte 10 comprimate, cu aceeași substanță activă.

La perchizițiile făcute de polițiști la locuința sa din Ilfov, anchetatorii au găsit sute de pastile din aceeași categorie, precum și lingouri de aur și sume importante de bani în lei și euro.

După reținerea pentru 24 de ore, Tribunalul București a dispus plasarea lui Șoșa în arest preventiv.

Mesaj din spatele gratiilor

Patronul clubului „Expirat” a transmis, ieri, un mesaj din spatele gratiilor în care susține că a ajuns în această situație pentru că a achiziționat „somnifere de pe un site din Anglia”, fiind „dependent” de ele.

„Sunt bolnav sau sunt infractor? După cum cunoașteți, eu sunt la pușcărie. De fapt, se cheamă centru de reținere și arestare preventivă, dar e tot pușcărie. Sunt deja în a opta zi. Sunt arestat preventiv pentru că mi-am cumpărat somnifere de pe un site din Anglia. De aproximativ 5 ani sunt dependent de aceste somnifere. Sunt bolnav. Acuzațiile le cunoașteți. Povestea mea nu”, scrie în textul postat pe contul de Facebook al lui Andrei Șoșa, pe care acesta spune că l-a publicat soția sa, după ce i l-a transmis el prin intermediul avocatului.

Andrei Șoșa spune că „stilul de viață al unui cârciumar este dificil”.

„Foarte mult stres, muncă de noapte, practic ești pe alt fus orar decât lumea normală. Din astfel de sol fertil, era imposibil să nu răsară insomnia. E o boală. În perioada pandemiei, am cerut sprijin medical și astfel am descoperit zolpidem, medicamentul care mi-a fost prescris în mod legal de către un medic. Miraculos, pentru prima dată după mult timp, puteam să dorm”, a continuat Andrei Șoșa.

El susține că a „revenit la insomnii” în momentul în care a terminat tratamentul, dar nu s-a mai dus la medic.

„O greșeală care mă costă. Timpul a trecut și am căutat soluții alternative, astfel am găsit un site din Anglia, care vindea zolpidem la liber. Am comandat fără să mă gândesc vreo clipă că făceam ceva ilegal. E prima dată în viață când am de-a face cu codul penal. De fapt, avocatul îmi spune că nu e din codul penal, ci din lege specială. Nu fac vreo diferență, așa cum nu știam că somniferele pe care le luam sunt considerate a fi în aceeași categorie cu drogurile”, a adăugat Andrei Șoșa.