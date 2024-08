Pensia Monicăi Tatoiu a fost cea mai citită știre din România, dar cum arată pensiile cadrelor didactice, după recalculare 

Duminică, 25 august, cea mai citită știre dintre toate site-urile românești, conform BRAT, a fost: „Monica Tatoiu, după ce i s-a recalculat pensia: «Este caz penal». Câți bani va încasa în viitor” (Ziare.com). I-a crescut pensia cu 4.000 de lei după recalculare. Cu cât au crescut pensiile profesorilor?

Timp de 43 de ani profesoară de matematică, Nicoleta P. locuiește în orașul Tulcea. Înainte de recalculare avea o pensie de 3.865 de lei, iar de acum încolo va primi aproximativ 5.000 de lei, a spus ea, într-o discuție cu HotNews.

Fosta „profă” a primit la recalculare 12 puncte de stabilitate. Soțul ei, fost profesor de educație fizică în același oraș, va avea o pensie de aproximativ 6.000 de lei din septembrie, în creștere de la 4.100 de lei. În cazul lui, majorarea este mai mare pentru că a lucrat mai mulți ani decât soția sa, respectiv 48 de ani, și are 18 puncte de stabilitate. Ambii soți din Tulcea au avut gradul didactic I.

Profesor de matematică din Dâmbovița: de la 3.600 de lei la 4.500

Nicolae M. a fost profesor de matematică vreme de 42 de ani într-un mic oraș din Dâmbovița. De la 3.600 de lei, cât lua înainte de intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, acum a ajuns la 4.500 de lei net.

Nicolae enumeră inginerii care au fost elevii săi și astăzi lucrează în SUA sau Canada. Altul e aviator în Germania, spune el mândru de munca lui.

Nicolae stă la casă, iar micile reparații domestice împreună cu banii dați pe medicamente și cei cu facturile la utilități îl epuizau financiar. „Din pensie, cam 600 de lei mi se duc lunar pe medicamente, iar facturile la gaze și curent îmi mai scoteau din portofel cam 500 de lei pe lună în timp de iarnă. Dacă mai pui mâncarea și ce mai ai de reparat prin casă, nu-mi mai rămânea nimic! Anul ăsta a trebuit să refac acoperișul, și să înlocuiesc niște țevi la canalizare. Stăteam noaptea să mă gândesc de unde fac rost de bani! Sunt și membru CAR (Casa de Ajutor Reciproc-n.red). Acum, a venit balonul ăsta de oxigen și mă mai descurc”, spune el.

„Profă” de română din Dâmbovița: de la 2.700 la 3.300

Pentru Maria M, fostă profesoară de română pensia mărită e „praf în ochi”. Avea 2.700 de lei pensie iar acum are 3.300. Teoretic, am 600 de lei în plus. Dar dacă din ăștia, Statul îmi ia 10%, rămân cu 2-300 de lei în plus, practic!”, spune fostul dascăl.

Maria se bucură că s-a pensionat în urmă cu 15 ani, ”pentru că nu se mai face școală cum se făcea odată!”, crede ea. ”Acum elevii sunt mult mai obraznici, nu mai au respect față de carte sau față de profesori, copiază fără nicio jenă la examene și nu-și dau niciun fel interesul pentru studiu. Decât să predau într-un asemenea mediu, mai bine pensionară și-mi văd de grădina mea de legume”, mai spune Maria.

Maria, învățătoare din Suceava: de la 5.400 la 6.100

La rândul său, Maria D. din Suceava a lucrat în sistemul educațional timp de 45 de ani ca învățător. Mai exact, denumirea este de profesor învățământ primar, cu toate gradațiile de merit. La momentul pensionării avea gradul didactic I.

Înainte de recalculare, ea avea o pensie de 5.442 de lei, iar după recalculare va primi 6.100 de lei.

Noua lege a pensiilor aduce puncte bonus consistente celor care au petrecut mai mult de 40 de ani la catedră

Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a declara că foștii profesori vor fi avantajați prin noua lege a pensiilor dacă au petrecut mai mult de 40 de ani la catedră. Aceasta deoarece primesc puncte bonus consistente.

Baciu a prezentat exemplul unui bărbat, profesor, cu stagiu de cotizare de 44 de ani, 8 luni și 22 de zile, cu 91 de puncte realizate: pensia lui va ajunge de la 7.471 de lei/lună la 8.216 lei/lună din septembrie.

Aceste puncte bonus acordate sunt foarte importante, sunt substanțiale și cresc foarte mult pensia, a explicat el, la Antena 3.

Cum se acordă aceste puncte de stabilitate:

0,50 puncte/an, pentru anii din intervalul 26 – 30 de rămânere în muncă, inclusiv;

0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31 – 35, inclusiv;

1 punct/an, pentru anii din intervalul 36 – 40 ş.a.m.d.

1,25 puncte/an pentru 40 – 45 de ani.

Cum profesorii stau mai mult la catedră, ei primesc punctele de stabilitate de mai sus, care sunt în cazul unui profesor cu 44 de ani vechime 16 puncte. Aceste puncte se înmulțesc cu 81 valoarea punctului de referință și rezultă un bonus de aproape 1.300 lei, a mai spus Daniel Baciu.

Situația Monicăi Tatoiu

Monica Tatoiu va primi din septembrie o pensie de 26.000 de lei pe lună, față de 22.000 de lei până acum. Tatoiu a fost directoare în compania multinațională Oriflame și profesoară de matematică.

Tatoiu a fost din 1996 până în 2010, timp de 14 ani, director la Oriflame România, iar ultimul său salariu a fost de 7.000 de euro net, după cum a dezvăluit pentru Libertatea.