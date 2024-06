Percheziții ale Parchetului European la fermele de porci ale rudelor lui Paul Stănescu. Suspiciuni de fraudă cu bani europeni

Parchetul European a făcut joi percheziții la fermele de porci ale nepoților secretarului general PSD, Paul Stănescu, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei, scrie G4media.ro, citând surse judiciare.

Vizate de percheziții ar fi firmele Big Fork Food din Corabia și To-Mak Grup din Vișina. Cercetările sunt în acest moment în rem. Nu sunt vizate persoane fizice sau juridice, menționează sursa citată.

G4media.ro mai spune că cercetările Parchetului European nu au legătură cu dosarul afacerii „Stuful din Deltă”, legată de familia baronului Paul Stănescu.

Paul Stănescu, întrebat în 2020 despre afacerile rudelor sale: „Sunt baron, da, baron local”

În 2020, un nepot al secretarului general al PSD, Paul Stanescu, a fost acuzat că mușamalizează neregulile de la o fermă de porci din județul Olt. Chestionat atunci de către un reporter Libertatea, Paul Stănescu a avut o reacție nervoasă și a lovit telefonul jurnalistei: „Sunt baron, da, baron local! Hai, mă, lasă-mă-n pace!”.

O jurnalistă de la Libertatea a încercat să obțină în urmă cu patru ani o reacție de la Paul Stănescu despre afacerile rudelor sale, întrebându-l, pe holurile Parlamentului, despre acuzațiile că în Olt a pus în funcții numai apropiați și că în județ funcționează legea tăcerii – toate neregulile sunt dosite.

Dialogul jurnalistei cu Paul Stănescu:

Reporter: „Îl cunoașteți pe șeful DSV Olt?

Paul Stănescu: Da, sigur, cum să nu-l știu, îi știu pe toți.

Reporter: Știți că e nepotul dumneavoastră.

Paul Stănescu: Da, da.

Reporter: Voiam să vă întreb dacă știți că tatăl șefului DSV Olt, verișorul dumneavoastră, are o fermă de porci…

Paul Stănescu: Asta nu știu.

Reporter: Și aruncă aceste…

Paul Stănescu: Până mă întrebi tu, stai să…

Reporter: Stați să vă întreb.

Paul Stănescu: Neamul meu, suntem cam în jur de o mie. Nu i-am cunoscut pe toți. Vreo 400 am cunoscut din ei, până la o mie mai e mult. Deci am un neam mare, așa că …

Reporter: Vi se pare normal că verișorul dumneavoastră aruncă dejecțiile de la ferma de porci în câmp?

Paul Stănescu: Domnișoară, nu știu așa ceva!

Reporter: Iar nepotul dumneavoastră îi dă autorizație…

Paul Stănescu: Nu știu așa ceva. Pe cuvântul meu de onoare că nu știu.

Reporter: Vă considerați baron local?

Paul Stănescu: Sunt baron, ce mai vreți, da, baron local!!! Ce mai…, ce mai vrei? Hai, mă, lasă-mă-n pace!”. La acestă replică, Stănescu lovește cu mâna telefonul jurnalistei.

Paul Stănescu declara în 2020 că a uitat de ferma de porci de la Vișina

Secretarul general interimar al PSD, senatorul Paul Stănescu, afirma în 2020 că a „uitat” de ferma de porci deţinută de un nepot al său în comuna Vişina din judeţul Olt, localitate în care au fost confirmate focare de pestă porcină africană, adăugând că boala în cauză a dus la scumpirea cărnii de porc şi în acest fel afectează întreaga populaţie, transmite Agerpres.

„Eu de ferma asta porcină de la Vişina chiar am uitat de ea, pentru că e un nepot de-al meu, chiar am uitat de lucrul asta şi chiar nu m-am gândit la lucrul ăsta. Dar pesta porcină africană ne afectează pe toţi, carnea de porc s-a scumpit, e dublu preţul, deja acum vorbim de gripa aviară”, a spus Paul Stănescu într-o conferinţă de presă.

Mă îngrijorează situaţia tuturor oamenilor, că nu o fermă e foarte importantă, indiferent a cui e ferma respectivă. Sigur, e o nenorocire tot ceea ce se întâmplă. Eu îmi aduc aminte că – am terminat Facultatea de Agronomie – în cărţile mele scria aşa, era un paragraf: pesta porcină africană, nestudiată. Este o boală care practic aduce… Şi vă spun în premieră – am avut o discuţie cu regele Spaniei anul trecut – spunea regele Spaniei că a trebuit să treacă 29 de ani şi, până n-au eliminat animalele din gospodăriile populaţiei, nu au reuşit să scape de pesta porcină şi ştiţi ce producători de carne şi de produse din carne sunt spaniolii. Dar la noi este şi foarte complicat şi politic şi din toate punctele de vedere să interzici creşterea porcilor în gospodăriile populaţiei. Nu cred că vom scăpa uşor de pesta porcină africană”, a mai spus Paul Stănscu.

Declarația de acum patru ani a venit în urma confirmării focarelor de pestă porcină africană, din 2020, în două gospodării din comuna Vişina şi la doi mistreţi găsiţi morţi pe un fond de vânătoare din zona comunei Cârlogani, a anunţat Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Olt.

