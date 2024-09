VIDEO Pisicile au mai multă libertate decât femeile din Afganistan, spune Meryl Streep

Actriţa Meryl Streep a spus că pisicile au mai multă libertate decât femeile din Afganistan, într-un apel adresat comunităţii internaţionale de a opri represiunea talibanilor, relatează BBC, potrivit News.ro.

Vorbind în marja Adunării Generale a ONU, actriţa a subliniat că până şi animalele au mai multe drepturi acum în Afganistan, ca urmare a creşterii restricţiilor impuse femeilor.

În replică, un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat că aceştia „respectă foarte mult” femeile şi „nu le-ar compara niciodată cu pisicile”.

Comentariile lui Streep vin după ce luna trecută guvernul taliban a introdus un nou set de „legi ale moralităţii”.

Printre altele, aceste reguli prevăd că vocile femeilor nu mai pot fi auzite în public şi că nu au voie să privească direct bărbaţii cu care nu sunt rude prin sânge sau căsătorie.

Măsurile se adaugă la o serie de restricţii pe care regimul le-a impus femeilor şi fetelor afgane de la revenirea la putere în urmă cu trei ani.

Femeile trebuie să îşi acopere complet faţa şi corpul atunci când ies din casă. De asemenea, femeile şi fetele nu au voie să meargă la şcoli, parcuri, săli de sport şi cluburi sportive. Există restricţii cu privire la tipul de muncă pe care li se permite să îl facă.

„Astăzi, în Kabul, o pisică are mai multă libertate decât o femeie. O pisică poate să stea pe veranda din faţa casei şi să simtă soarele pe faţă, poate să alerge după o veveriţă în parc”, a declarat Streep luni, la un eveniment de sensibilizare cu privire la drepturile femeilor afgane la sediul ONU din New York.

Meryl Streep at the United Nations: A female cat has more freedoms than a woman in Afghanistan,



"A cat may go sit on her front stoop and feel the sun on her face," Streep said. "She may chase a squirrel into the park. A squirrel has more rights than a girl in Afghanistan." pic.twitter.com/poNKpuGAwo