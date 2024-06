Poliția Iași, sancționată în urma unei reclamații făcute de procurorul Horodniceanu după scandalul din trafic cu polițiștii

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sancționat Inspectoratul Județean de Poliție Iași pentru modul în care gestionat datele cu caracter personal ale procurorului Daniel Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), scrie publicația locală 7iasi.ro. Decizia a fost luată după ce Horodniceanu a sesizat ANSPDCP în urma scandalului cu polițiștii care anul trecut l-au oprit în trafic.

Procurorul Daniel Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a sesizat ANSPDCP pe 5 februarie 2024. Instituția care are ca principală atribuție respectarea legislației GDPR a sancționat Inspectoratul de Poliție al Județului Iași pentru modul în care gestionat datele cu caracter personal ale procurorului Horodniceanu, „în special imaginea”, scrie 7iasi.ro.

Vicepreședintele CSM a reclamat colectarea și dezvăluirea imaginii și datelor sale personale de către polițiștii care l-au oprit. ANSPDCP a cerut IPJ un punct de vedere și după o corespondență care s-a întins pe durata mai multor săptămâni, instituția a decis sancționarea cu avertisment a Inspectoratului de Poliție.

„Se constată că Inspectoratul de Poliție Județean Iași nu a adoptat suficiente măsuri de securitate pentru a se asigura că numai persoanele autorizate au acces la datele personale prelucrate, pentru care au autorizare, și nu a urmărit cu regularitate respectarea propriilor instrucțiuni de către persoanele care prelucrează date personale sub autoritatea sa, fapt care a condus la colectarea datelor personale (în special imaginea) ale domnului Daniel Horodniceanu în data de 5-6 mai 2023, în circumstanțele descrise în cadrul prezentului proces verbal, date care ulterior au fost diseminate în mass-media și în mediul online”, se arată în procesul-verbal prin care a ANSPDCP a sancționat Poliția Județului Iași.

Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Iași a contestat la Tribunalul Iași sancțiunea aplicată de către ANSPDCP, însă apărările sunt contradictorii. Întreaga vină pentru realizarea înregistrării și diseminarea acesteia este aruncată pe umerii celor doi polițiști care au făcut partea din echipajul care l-a oprit în trafic pe Daniel Horodniceanu, mai scrie 7iasi.ro. IPJ a susținut în instanță în că filmarea a fost realizată de către agenți cu telefonul propriu, nefiind utilizat echipamentul body-cam.

„Dar de ce nu mă cunoaşteţi oare?”



Daniel Horodniceanu a fost oprit în trafic de poliţiştii dintr-o comună din judeţul Iaşi pe motiv că a depășit viteza legală și pentru că nu ar fi semnalizat că intenţionează să facă o depăşire.

Într-o înregistrare video distribuită în spaţiul public, se vede că Daniel Horodniceanu este vizibil deranjat că a fost oprit în trafic, el întrebându-l pe unul dintre poliţişti dacă ştiu că este „procurorul şef Horodniceanu de la Crimă Organizată”. Poliţistul a spus că nu îl cunoaşte, Horodniceanu întrebându-l: „Dar de ce nu mă cunoaşteţi oare?”.

Horodniceanu fusese oprit pe un drum din judeţul Iaşi pentru că făcuse o depăşire fără a semnaliza corespunzător şi pentru că rula cu o viteză mai mare decât cea legală. Poliţistul i-a spus că nu îl amendează, ci doar i-a solicitat actele şi că a dorit să îi atragă atenţia privind greşelile comise în trafic.

„Am să vorbesc cu şeful IPJ”, l-a avertizat Daniel Horodniceanu pe poliţist. De asemenea, Horodniceanu a spus că este procuror de 25 de ani şi că este cunoscut de toţi poliţiştii din judeţul Iaşi.

Totodată, Daniel Horodniceanu i-a amintit agentului de poliţie că în 2016 a vorbit cu fostul ministru Gabriel Oprea pentru ca poliţiştii să primească 15% în plus la salariu.

Dialogul integral între Horodniceanu și polițistul care l-a oprit:



„Daniel Horodniceanu: De ce m-ați oprit în acest moment?

Polițist: Pentru că ne-ați depășit…

Daniel Horodniceanu: Și nu am voie să vă depășesc sau ce?

Polițist: Există o limită de viteză de 50 km/h, iar noi circulam deja cu 70 km/h.

Daniel Horodniceanu: Aveți un radar? V-am spus cine sunt.

Polițist: Cine sunteți?

Daniel Horodniceanu: Sunt procuror-șef Horodniceanu de la Crima Organizată. Nu mă cunoașteți?

Polițist: Vă rog să-mi prezentați documentele.

Daniel Horodniceanu: Dar de ce nu mă cunoașteți? Dar de unde sunteți dumneavoastră? Din Vaslui sau din Iași?

Polițist: Sunt agent David din cadrul Secției 1 Poliție Rurală.

Daniel Horodniceanu: Din Iași?

Polițist: Da, vă rog să-mi dați documentele dvs.!

Daniel Horodniceanu: O să vă prezint legitimația mea de procuror. Dar vă mai întreb o dată, de ce m-ați oprit?

Polițist: În primul rând, așa cum v-am spus și anterior, ne-ați depășit…

Daniel Horodniceanu: Și?

Daniel Horodniceanu: Terminați cu prostiile astea! Nu știți cu cine vorbiți. Ce faceți dumneavoastră la această oră? Faceți patrulă pe strada principală dintr-un sat? Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului.

Polițist: În ultimele două săptămâni, au avut loc mai mult de 6 cazuri de furturi de animale în zonă. Din acest motiv…

Daniel Horodniceanu: Pe strada principală? Dumneavoastră căutați hoții pe câmp. Trebuie să vă învăț eu cum să vă faceți treaba sau ce?

Polițist: Nu sunteți în măsură…

Daniel Horodniceanu: Sunt într-o foarte mare măsură, sunt procuror de 25 de ani. De când ești polițist dumneata? Eu sunt în măsură să fac orice! Din cauza mea dumneavoastră aveți un 15% la salariu. Adică, în favoarea dumneavoastră. Eu am vorbit cu ministrul Oprea în 2016 și dumneavoastră ați primit 15%. Eram 100% convins că dacă vă depășesc mă opriți.

Polițist: Dacă ați pus un semnal…

Daniel Horodniceanu: Eu cunosc poliția și mai ales poliția asta care vine din spate așa. Știți ce mă miră? Faptul că spuneți că nu mă cunoașteți. Pe mine mă cunoaște toată poliția din județ”.

Reacția fostului șef al DIICOT

Horodniceanu a reacționat la apariția imaginilor spunând că a fost vorba despre „o scenetă bine pusă la punct” și că cei doi polițiști „pretindeau că nu ne cunoaștem” ca „să mă provoace”.

„La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un polițist la datorie, care rezistă presiunilor încercate de un procuror, oprit în trafic în mod corect. În realitate, lucrurile stau în alt mod: am fost oprit în trafic la ora 1.30, noaptea, de un echipaj al poliției rurale, fără a încălca vreo normă Rutieră. Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau. Astăzi am aflat că această scenetă a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, și nu cu body-cam. Imaginile sunt însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate, însă. (…). Faptul că pretindeau că nu ne cunoaștem a fost de natură să mă provoace, odată în plus, și să reacționez astfel. Realizez că m-am aflat într-o situație provocată, dar ce este regretabil și îmi reproșez acest lucru, este că nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat în acest mod, care nu mă caracterizează”, a afirmat Horodniceanu.

CITEȘTE ȘI: Procurorul Daniel Horodniceanu a scăpat definitiv de orice sancțiune pentru scandalul făcut polițiștilor care l-au oprit în trafic