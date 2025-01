Portretul purtătorului de ochelari, făcut de brandul nr. 1 de oftalmologie din România

Clinicile „Dr. Holhoș” sunt brandul nr. 1 de servicii medicale oftalmologice din România, beneficiind de cea mai mare notorietate de pe piața de profil, conform unui studiu realizat anul trecut de compania de cercetare de piață Reveal Marketing Research.

Cu o rețea de șase clinici în Alba Iulia, Cluj-Napoca, Sibiu, Turda, Mediaș și Târgu Mureș, precum și 13 cabinete de optică medicală aflate de asemenea în localități din Transilvania, „Dr. Holhoș” este în prezent cea mai mare rețea privată care oferă servicii medicale oftalmologice pacienților români și din afara țării – de la examinări și investigații preoperatorii la intervenții de chirurgie laser pentru corectarea dioptriilor sau intervenții pe retină.

Studiul „Piața serviciilor medicale de oftalmologie” a fost realizat la inițiativa Clinicilor „Dr. Holhoș” pentru a oferi o privire de ansamblu asupra problemelor de vedere cu care se confruntă românii și, în același timp, pentru a descoperi ce forme de corecție vizuală (ochelari, lentile de contact sau intervenții chirurgicale cu laser pentru corectarea dioptriilor) preferă aceștia. De asemenea, studiul a încercat să afle care sunt furnizorii de servicii de oftalmologie – mai precis, clinicile de specialitate – preferați de către pacienții din țara noastră. Cercetarea a fost realizată prin interviuri online (CAWI) în rândul purtătorilor de ochelari de vedere.

„Dr. Holhoș”, brandul cel mai cunoscut de clinici de oftalmologie

Rezultatele cercetării arată o preferință clară a pacienților pentru Clinicile „Dr. Holhoș”, brand a cărui notorietate o depășește pe a oricărui alt competitor de pe piața de servicii medicale oftalmologice din România.

Potrivit rezultatelor studiului, Clinicile „Dr. Holhoș” reprezintă brandul cu notorietatea cea mai mare dintre toate brandurile de clinici de oftalmologie incluse în cercetare.

Din punctul de vedere al notorietății asistate (atunci când respondenților li se solicită să recunoască un nume dintr-o listă dată), Clinicile „Dr. Holhoș” s-au clasat din nou pe primul loc în ierarhie, 57% dintre cei chestionați declarând că au recunoscut brandul. Mai mult, unu din patru respondenți (25%) a declarat că ar lua în calcul Clinicile „Dr. Holhoș” dacă ar trebui să aleagă o clinică unde să meargă pentru un consult oftalmologic.

„Această reușită ne bucură foarte mult, mai ales că ea vine la finalul a 13 ani de eforturi, de când am început să dezvoltăm clinicile noastre și să facem operații laser pentru corectarea dioptriilor”, spune dr. Teodor Holhoș, fondatorul rețelei. „Am reușit până acum să tratăm în jur de 120.000 de pacienți și să ajungem la 5.500 de operații realizate pe an, ceea ce pentru noi înseamnă un mare motiv de mândrie. Faptul că avem un număr așa de mare de pacienți ne arată că oamenii vin la noi cu încredere că îi putem ajuta să își păstreze vederea, sau să vadă mai bine la bătrânețe, ori să scape definitiv de ochelari. Pentru ei am adus în România cele mai avansate investigații și proceduri chirurgicale care se fac la ora actuală în lume, cum este SMILE Pro, o operație de reducere a dioptriilor cu ajutorul laserului care se realizează în numai 7 secunde. Mai mult, vom avea în curând disponibilă și opțiunea SMILE Pro pentru hipermetropie, vom fi chiar primii din Transilvania care vom putea oferi în premieră pacienților noștri această operație. Am investit doar până acum 10 milioane de euro în clinicile noastre, în amenajarea spațiilor, în dotări și echipamente de top. Am reușit astfel să le oferim pacienților noștri investigații și tratamente la absolut același nivel de care se bucură cei din țări ca Franța, Germania sau SUA.”

Studiul mai arată că la nivel național, Clinicile „Dr. Holhoș” sunt asociate de către pacienți cu ideea de expertiză, un nivel ridicat de experiență a medicilor, cu gama largă de afecțiuni pe care le tratează și cu un sentiment de încredere și siguranță.

„Cu unele dintre echipamentele noastre de vârf putem rezolva cazuri care sunt aparent la limită”, spune dr. Holhoș. „Am avut un pacient la care topograful (pahimetrie) indica o cornee prea subțire, deci cu contraindicație pentru operație, dar cel mai performant aparat pe care îl avem, ArcScan, un ecograf pentru cornee cu ultrasunete, care poate realiza imagini 3D la rezoluție de 1 micron, ne-a arătat că grosimea corneei era totuși suficientă ca să ne permită să operăm.”

Jumătate dintre purtătoii de ochelari – majoritatea persoane tinere-, suferă de miopie

Potrivit studiului, peste o treime dintre pacienții români (36%) poartă ochelari de vedere timp de mai mult de 10 ore pe zi, în vreme ce mai bine un sfert (27%) îi poartă pentru o durată care variază între 7 și 10 ore. Astfel, aceste persoane folosesc în medie ochelarii timp de 9,2 ore în fiecare zi.

Peste jumătate (52%) dintre respondenți poartă ochelari de vedere indiferent de ce activități întreprind, procentul cel mai mare fiind înregistrat în cazul persoanelor cu vârsta de sub 35 de ani (60%). La polul opus se află categoria persoanelor cu vârsta de peste 55 de ani, care în majoritate folosesc ochelarii doar în funcție de nevoi – doar 46% nu îi dau deloc jos.

În categoria persoanelor care nu poarta ochelarii permanent, 75% îi folosesc atunci când lucrează la calculator, iar 73% la citit. Purtatul ochelarilor la citit este mai frecvent în cazul celor de peste 55 de ani (89%), comparativ cu cei sub 35 de ani (49%). O proporție relativ redusă de respondenți, de 10%, este reprezentată de cei care folosesc atât ochelari, cât și lentile de contact, dubla utilizare fiind însă strâns corelată cu vârsta – de la 20% în cazul celor între 18 și 34 de ani, la numai 2% dintre respondenții din grupa de vârstă de peste 55 de ani.

După tipul de afecțiune, aproape jumătate dintre toți respondenții (48%) au fost diagnosticați cu miopie, 28% cu presbiopie (54% în grupa de vârstă de peste 55 de ani), 20% cu hipermetropie și 17% cu astigmatism.

Dacă miopia este prin excelență o problemă întâlnită la vârste tinere (fiind diagnosticată la aproape două treimi, respectiv 65%, dintre tinerii cu vârsta de până la 34 de ani), frapează prevalența ridicată a astigmatismului în rândul adulților de 35-44 de ani. Astfel, mai bine de un respondent din cinci (22%) suferă de astigmatism, afecțiune frecvent asociată cu miopia; este posibil însă ca ponderea ridicată a astigmatismului în cadrul acestei categorii de vârstă să fie datorată faptului că pacienții sunt în general persoane active își urmăresc în mod activ starea de sănătate, deci inclusiv eventualele probleme de vedere.

Doar 6% din pacienți au apelat la intervenții de corectare a dioptriilor ori intenționează să o facă

Problemele de vedere de tipul miopiei sau presbiopiei au atins în ultimele decenii proporții epidemice, ca rezultat al unor factori precum creșterea speranței de viață și a perioadei de activitate profesională, a frecvenței și duratei utilizării ecranelor și, nu în ultimul rând, pur și simplu ca urmare a îmbunătățirii accesului la investigații oftalmologice.

Pe de altă parte, mai mult de jumătate dintre respondenți (55%) spun că nu au luat deocamdată în considerare tratamentul chirurgical al problemelor de vedere precum miopia. 17% încă se gândesc la această posibilitate, ponderea ajungând la peste un sfert (27%) din persoanele cu vârsta între 18 și 34 de ani. Unu din zece afirmă că este posibil ca în viitor să apeleze la astfel de soluție, iar 3% și-au exprimat intenția clară de a recurge la o intervenție chirurgicală de corecție a dioptriilor cu ajutorul laserului. Aceeași pondere, de 3 procente, o reprezintă persoanele care au apelat deja la o operație de reducere a dioptriilor. 11% dintre respondenți au exclus însă această soluție.

De ce se feresc românii de operațiile de corecție a dioptriilor: obișnuința și lipsa de informare, cauzele principale

În ansamblu, pentru pacienții români corectarea problemelor de vedere reprezintă o problemă de stil de viață. Pur și simplu, pentru o majoritate relativă (44%) purtarea ochelarilor reprezintă un inconvenient cu care se pot împăca în viața de zi cu zi.

Însă mai bine de o treime dintre respondenți (34%) invocă, drept motiv pentru a evita operația, riscul complicațiilor, în vreme ce 35% au menționat costul intervenției și 28% riscul de recidivă sau de rezolvare parțială a defectului de vedere.

„Aici ar fi mai multe lucruri de spus”, explică dr. Teodor Holhoș. „Eu fac operații din primul an de rezidențiat. Din experiența mea, pot spune că intervențiile de chirurgie refractivă, care se fac cu ajutorul laserului, sunt printre cele mai sigure. Rata de complicații intraoperatorii era deja foarte scăzută, de sub 1%, la procedurile din generații anterioare, cum este LASIK. Cu intervenții mai noi, ca SMILE Pro, acum putem opera cazuri care înainte erau foarte dificil de rezolvat, cum ar fi pacienții cu nistagmus. Eventualele complicații pot fi rezolvate sau în timpul operației sau printr-o intervenție ulterioară. Mai mult, acum pacienții cu hipermetropie vor putea beneficia și de soluția SMILE Pro Plus, nu doar LASIK, care era disponibilă anterior pacienților cu hipermetropie. Va fi la fel de rapidă, 7-8 secunde, la fel de sigură și de rapidă în recuperare. Cel mai des vorbim nu de complicații, ci de sub- sau supra-compensare, adică aducem un pacient de la, să zicem, o dioptrie de -8 la una de -1, în loc de 0. Dar este o mare diferență. Cu o dioptrie de -1 nu vezi 100% perfect, dar nici nu mai depinzi de ochelari. Poți conduce mașina, de exemplu. Dar acestea sunt excepții; în circa 99% din cazuri, corectăm vederea la 0, cu rezultat pe termen lung. Un pacient miop care se operează la 18 sau la 30 de ani nu va mai avea nevoie de ochelari până dincolo de vârsta de 40 de ani. Gândiți-vă ce înseamnă să trăiești 10, 15 sau 25 de ani fără să ai nevoie să porți ochelari nici măcar o dată, în cea mai activă perioadă a vieții.”

Diabetul la tineri, o amenințare în creștere pentru sănătatea ochilor

„Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult în ultima vreme”, spune dr. Holhoș, „este apariția diabetului la persoane tinere, care duce la retinopatie diabetică ce ulterior poate progresa până la glaucom neovascular, o boală pentru care nu există tratament. Este șocant să văd din ce în ce mai mulți pacienți care ajung să își piardă vederea la 20-30 de ani din cauza diabetului, o boală prevenibilă în majoritatea cazurilor.”

